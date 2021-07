El Sena abrió 18 mil cupos para formación presencial

El Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA- abrió una nueva convocatoria de formación presencial, del 9 al 18 de julio, para capacitar a los jóvenes e interesados en general en niveles: auxiliar, operario, profundización técnica, técnico y tecnólogo.

"En el marco de la estrategia 'SENA: futuro para los jóvenes', la Entidad brinda esta oferta que dispone más de 18 mil cupos, para que los colombianos se formen en 192 programas, entre los que se encuentran relacionados a áreas como salud, industrias creativas, software, administración y agro." Nidia Gómez, directora de Formación Profesional de la entidad.

La convocatoria se encuentra abierta en todo el territorio nacional. Los interesados iniciarán su formación en agosto, la cual se orientará en alternancia con el apoyo de diferentes plataformas, teniendo en cuenta la coyuntura actual causada por el Covid-19.

"El SENA facilita herramientas como la plataforma de aprendizaje LMS y la App SENA Virtual para que los aprendices estén al día con su proceso formativo. Con esta última aplicación y por medio de sus dispositivos móviles, pueden descargar documentos en pdf y office sin tener que consumir datos", agrega Nidia Gómez.

¿Cómo inscribirse?

Los jóvenes, colombianos o extranjeros interesados, que cumplan con los requisitos, pueden inscribirse en www.senasofiaplus.edu.co . Previo a la postulación, los aspirantes deben estar registrados en el aplicativo Sofía Plus.

El candidato tiene la posibilidad de elegir un programa como segunda opción, siempre y cuando no haya sido seleccionado al que inicialmente se postuló y contar con un puntaje alto en las pruebas web.

Los horarios de formación se eligen según disponibilidad del aspirante en jornada diurna (6:00 a.m., a 6:00 p.m.), nocturna (6:00 p.m., a 10:00 p.m.), madrugada (10:00 p.m., a 6:00 a.m.), y mixta (6:00 a.m., a 10:00 p.m.)