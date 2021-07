El 5% de comerciantes en Bogotá ha sido víctima de vandalismo 

De acuerdo con el Director Ejecutivo de Fenalco, 61.000 negocios debieron cerrar a causa de la pandemia

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es hoy el panorama del sector del comercio en la capital?

JUAN ESTEBAN ORREGO: El panorama del comercio en Bogotá sigue siendo un panorama muy complicado, pero después de que se levantaron las restricciones la situación ha comenzado a mejorar. El 39% de nuestros encuestados ya hablan de que han podido reactivar con más tranquilidad sus actividades y ya han podido vincular a más personal pero de manera paulatina.

De todas formas sigue habiendo un 46% de las personas para quienes la situación, por el contrario, ha empeorado a raíz de los paros y los actos vandálicos que han generado un trastorno enorme en el sector comercial. Muchos de nuestros afiliados han visto limitadas sus posibilidades de apertura, han tenido que mover sus horarios y un porcentaje importante de ellos ha tenido que cerrar por días completos sus comercios.

ENS: ¿Cuál es el balance en cifras?

JEO: En el año 2020 se cerraron alrededor de 58.000 establecimientos comerciales en la ciudad de Bogotá. Esa es una cifra muy grande y hay que recordar que había pequeños y medianos establecimientos que no tenían una situación económica tan boyante como otros que sí lograron sobrevivir el año y no tuvieron otra opción.

Es que en Colombia el 96% de los establecimientos son pymes y mipymes y obviamente para ellos tener que pagar 3 meses de arriendo con 3 meses de servicios públicos, más sostener la nómina sin generar ingresos es muy difícil. Y es muy difícil porque son establecimientos que viven del diario y no aguantaron.

Luego en enero vimos que muchos de los establecimientos que lograron subsistir al 2020, cortesía de los cierres y las medidas que instauró la Alcaldía Mayor de Bogotá se cerraron otros 3.000 establecimientos, entonces estamos hablando de 61.000 comercios que tuvieron que cerrar. Los cierres de enero, además, desplazaron el consumo a la informalidad y eso terminó de quebrar al comercio formal.

Febrero y marzo fueron una meseta que nos trajo algo de esperanza, los comerciantes se prepararon para trabajar con un cierto grado de certidumbre por dos meses, compraron inventarios, vincularon gente a término fijo para atender esos dos meses y ahí vimos un pequeño repunte, pero en abril el pico, sumado al estallido social, nos terminó de destruir. Nos acabó.

ENS: ¿Esos 61.000 comercios que cerraron definitivamente, cómo se traducen en empleo?

JEO: Las estadísticas de empleo no coinciden con las estadísticas de cierre, y no lo hacen porque si a cada establecimiento le pones tres a cuatro trabajadores estarías hablando de alrededor de 250.000 empleos perdidos. Pero la realidad es que son muchos más porque las empresas más grandes no cerraron definitivamente pero sí tuvieron que contraerse y lo primero que hicieron fue tratar de evitar los gastos fijos.

Los locales comerciales lograron negociar con los propietarios para que les bajaran los arriendos, comenzaron a devolver mercancía y trataron de liquidar a las personas que pudieron liquidar. Entonces en Bogotá se ha perdido por lo menos cuatro veces eso. Los empleos que se han perdido en la capital han sido muchísimos: por lo menos un millón de empleos.

ENS: ¿A la luz de este último mes de reactivación, cuáles son las expectativas de Fenalco para este segundo semestre del año?

JEO: Yo no puedo decir que este fue un mes de reactivación. La verdad es que todavía no vemos reactivación porque hay mucha incertidumbre. La confianza de los consumidores está por el suelo y la seguridad en Bogotá está muy mal.

Pero sí tenemos todas las esperanzas puestas en el segundo semestre. Creemos que las cifras de la pandemia van a comenzar a caer de forma radical, la inmunidad de rebaño se va a ver cada vez más rápido, hay cada vez más gente vacunadas y de edades más bajas y sabemos que están llegando vacunas de manera continua.

No te doy cifras porque sería muy irresponsable de mi parte decirte cuánto va a crecer el comercio o en cuánto tiempo ya vamos a estar en plena reactivación con cifras prepandemia. Te puedo decir que tenemos grandes expectativas, que habrá un efecto pivote muy bueno, especialmente a finales de agosto y septiembre, y tradicionalmente el segundo semestre es el semestre del año en que los comerciantes ganamos el año, como los malos estudiantes y esperamos que este año esa no sea la excepción.

Marchas y bloqueos

ENS: ¿Cuál es el balance de Fenalco de los paros y los bloqueos?

JEO: Mira, yo te diría que es tal la afectación de los actos vandálicos, que podrían compararse con la totalidad de las pérdidas generadas en la pandemia para algunos sectores del comercio. Y por lo menos el 5% de los comerciantes en Bogotá han sido víctima de actos vandálicos o de saqueos a sus establecimientos en el marco de estas marchas. Algunos, no todos.

Pero sí hubo muchos que durante los disturbios se vieron en terribles condiciones, no les llegaron las mercancías cortesía de los bloqueos en las vías y ha sido de verdad muy difícil para muchos que apenas estaban levantando cabeza, sobrevivieron el año pasado, sobrevivieron enero y ahorita no tuvieron de otra que cerrar.

ENS: ¿Ha habido cierres definitivos a raíz del paro?

JEO: Claro que sí. Hubo muchísimo cierres definitivos por el paro pero todavía no tenemos la cifra consolidada porque para cualquier efecto eso todavía está vivo. Hubo muchos establecimientos comerciales por donde pasaron las ráfagas de vandalismo: les destruyeron por completo los establecimientos por fuera y los saquearon.

Y muchos de ellos no tienen un seguro que les cubra eso. La gran mayoría de los comercios no tienen seguro. He visto gente llorando después de que pasan y les roban todo, hasta los cables de la luz. Dime tú cómo se va a defender un tendedero de una turba que está entrando a robarse todo. Así que sí estamos hablando de cierres totales y definitivos.

Nosotros en Fenalco representamos a gente que viene de la informalidad y fueron dando el paso poco a poco volviéndose formales. Los manifestantes que incurren en actos de vandalismo creen que están atacando a los grandes empresarios y a los grandes cacaos del país, pero de esos hay 10. Al final están afectando y agrediendo a sus papás, a sus tíos a personas del común que poco a poco han ido avanzando con sus tiendas, papelerías, peluquerías, lo que corresponda y es a ellos a los que están destruyendo por completo.

ENS: En el marco del paro ustedes denunciaron amenazas a comerciantes para que se sumaran y para que no abrieran durante el mismo. ¿Cómo terminó ese capítulo?

JEO: Sí. Hubo personas que quisieron generar cada vez más caos y en algunos sectores de la ciudad hubo campañas en donde amenazaron a los comerciantes por teléfono e incluso presencialmente; iban a los establecimientos con panfletos solicitando que no abrieran y que se unieran a las marchas con la intención de desestabilizar la economía. Nosotros pusimos esto en conocimiento de las autoridades, que tienen la investigación en sus manos.

ENS: ¿Fenalco tiene planes de adquirir vacunas para sus empleados?

JEO: Desde el comienzo Fenalco está trabajando en todo el tema de vacunación para particulares y para privados, y hoy estamos encaminando a todas las personas y los comercios en nuestro sector tanto hacia la ANDI como hacia la Cámara de Comercio para que hagan el proceso y adquieran sus vacunas. Los hemos remitido a hacer el ejercicio con estas dos entidades.