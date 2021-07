Hay condiciones para el regreso a las aulas de clase: Mineducación

Esta semana será clave para que millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos vuelvan a clases presenciales. Para la titular de esta cartera, María Victoria Angulo, mitigar el impacto que la ausencia de los entornos escolares ha generado en los niños y jóvenes, es una prioridad de salud pública. ¿Cuánto se ha invertido? ¿Cómo se repondrán las clases? ¿Descontarán sueldos a docentes que no regresen? ¿Qué pasa con la deserción?

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se hará el regreso a clases presenciales en Colombia?

MARÍA VICTORIA ANGULO: El regreso a clases presenciales inició desde junio del año pasado con la expedición de los lineamientos para el retorno gradual, progresivo y seguro que permitió realizar experiencias piloto de alternancia en el segundo semestre de 2020 en el 70% de departamentos del país.

Asimismo se giraron los recursos a las entidades territoriales que permitieran dar cumplimiento a las adecuaciones y protocolos de bioseguridad para implementar desde el primer semestre de 2021 el esquema de alternancia de manera segura y lograr que el 42% de los colegios oficiales y privados del país brindaran atención a los estudiantes y la participación en clases presenciales de más de un millón seiscientos mil estudiantes.

Ahora, en este segundo semestre del año, y acorde con la normatividad del Ministerio de Salud y teniendo en cuenta que el retorno escolar es una prioridad de salud pública, se estableció la prestación del servicio educativo de manera presencial con condiciones de bioseguridad como son el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, la ventilación y el aseo y desinfección, que se aplican por toda la comunidad educativa.

A lo anterior, se sumó el esquema masivo de vacunación de los maestros, directivos y personal de apoyo de todos los colegios oficiales y privados. Este trabajo en equipo con las autoridades territoriales, maestros, directivos y padres de familia permite el regreso a clases presenciales en todo el país, así como el regreso presencial a los espacios de interacción entre los niños, jóvenes y maestros. Igualmente se promueve la salud mental, el desarrollo integral, los aprendizajes y se contribuye con las trayectorias educativas y la equidad en las oportunidades de proyectos de vida para todos los estudiantes colombianos.

Por ello, el Gobierno nacional ha convocado a gobernadores y alcaldes a liderar en sus territorios la prestación del servicio público educativo de manera presencial con condiciones de bioseguridad, a partir del reinicio de actividades académicas en este segundo semestre del año.

Es así que, a partir del 6 de julio y cada semana de julio según el calendario académico de los departamentos, distritos y municipios se irán sumando las secretarías para lograr que las 96 secretarías de educación y la comunidad educativa logren el retorno a clases presenciales que es tan importante para el desarrollo integral de los niños y jóvenes.

ENS: ¿Están las condiciones para el regreso a clases en todas las regiones?

MVA: En el país hay condiciones para el regreso a las aulas de clase en las que se prestaba el servicio educativo antes de la pandemia, con el valor agregado que ahora será un regreso con condiciones de bioseguridad para mitigar el riesgo de contagio del covid-19.

En el proceso de retorno, las condiciones de bioseguridad en los colegios se deben ofrecer para los estudiantes, para los profesores y para todas las demás personas que laboran en las instituciones educativas. Por ello, la condición fundamental para volver a las clases presenciales es que se cuente con el protocolo de bioseguridad que está definido en la Resolución 777 de 2021 y que incluye el lavado de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico de un metro, la ventilación de los espacios, el uso correcto del tapabocas y condiciones de aseo y desinfección.

Además del protocolo de bioseguridad, el Plan Nacional de Vacunación priorizó a todos los maestros y personal que labora en las instituciones educativas oficiales y privadas para que fueran vacunados contra el covid-19. Así en la etapa 2 del plan se ofreció la vacunación para todos los maestros mayores de 60 años y desde la tercera semana del mes de mayo, se ofreció la vacunación para la totalidad de los docentes y personal administrativo y logístico que labora en las instituciones educativas oficiales y privadas del país.

En este contexto, las familias pueden tener la certeza de que el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales hemos trabajado en equipo junto con los directivos docentes y los maestros para que sus hijos puedan regresar a instituciones educativas que implementan el protocolo de bioseguridad. Con la participación de los padres, madres y cuidadores, a quienes les corresponde brindar apoyo y confianza en sus hijos, lograremos en equipo mejores condiciones para el aprendizaje, el desarrollo integral y la construcción del proyecto de vida de cada uno de los niños y jóvenes.

Plan de acción

ENS: ¿Es igual en todas las regiones?

MVA: También se encuentran regiones del país en las que se identifican algunas sedes educativas que de manera excepcional no cumplen las condiciones para prestar el servicio educativo presencial con bioseguridad, caso en el cual el Ministerio ha solicitado a gobernadores y alcaldes que se proceda a establecer para cada una de ellas un plan de acción específico por cada sede, con acciones y tiempos para superar esa situación y permitir que reciban a los niños y jóvenes de manera presencial en el menor tiempo posible.

Para fortalecer este proceso de retorno, desde el Gobierno nacional y durante todo el tiempo de la pandemia, hemos concentrado esfuerzos en apoyar a las regiones para que avancen en el restablecimiento total del servicio educativo.

Lo anterior, mediante la incorporación de los recursos y compras de elementos para la implementación de los protocolos de bioseguridad y adecuación de las sedes. Asignamos $187 mil millones adicionales a los fondos educativos de los colegios oficiales, llegando a un total de $746 mil millones; y $400 mil millones del FOME, para las inversiones relacionadas con las condiciones de bioseguridad.

A lo anterior se suman $200 mil millones que han permitido avanzar con 689 obras de mejoramiento de sedes educativas rurales. Adicionalmente, junto a MinTic, avanzamos en la conectividad gratuita a internet de las zonas rurales del país durante 10 años en cerca de 15 mil centros poblados, por un valor de $2,1 billones, beneficiando a sus sedes educativas oficiales.

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional fortaleció su capacidad de asistencia técnica a las secretarías de Educación para apoyar su gestión educativa y las adecuaciones que ha requerido la prestación del servicio educativo.

ENS: ¿En alguna región no hay las condiciones para el regreso a clases?

MVA: El Gobierno nacional ha venido trabajando con las secretarías de educación del país con orientaciones, recursos financieros y asistencia técnica, para lograr que el proceso educativo continuara, primero, con trabajo académico en casa; luego iniciando experiencias pilotos de alternancia; y en el presente año, en el primer semestre iniciando con el esquema de alternancia y en paralelo ejecutar los recursos necesarios para poder contar con las protocolos de bioseguridad y las adecuaciones que permitieran ahora en el segundo semestre del año un retorno seguro de la comunidad educativa a la prestación del servicio educativo de manera presencial.

A lo anterior se sumaron también recursos de las entidades territoriales y, justamente como está previsto, el proceso el retorno se da con los requerimientos necesarios. Frente a las instituciones en que falta aún algún ajuste, las acciones serán culminadas en las próximas semanas con el fin de promover el retorno presencial en todas las sedes educativas.

Las metas

ENS: ¿Cuál será la meta en este segundo semestre?

MVA: En el segundo semestre tenemos una meta muy importante y es el retorno a la presencialidad con los protocolos de bioseguridad retomando en el escenario educativo por excelencia el proceso de desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes.

Lo anterior de forma articulada con las secretarías de educación, rectores, maestros y padres de familia. Asimismo, y con la misma relevancia, otra meta para este segundo semestre del año es que cada institución educativa pueda identificar y actuar frente a las brechas de aprendizaje a través de estrategias pedagógicas que contribuyan con el bienestar, los logros de aprendizaje y la trayectoria educativa completa de los estudiantes, con base en la flexibilidad curricular, el proyecto educativo institucional y el contexto territorial y cultural.

La educación en este tiempo ha perdido momentos de interacción presencial que son básicos en el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde su primera infancia y durante su etapa de formación y crecimiento personal. En consecuencia, tenemos grandes retos de aprendizajes por trabajar y de competencias socioemocionales por profundizar.

Este escenario, nos exige redoblar esfuerzos y tener en primera línea el cierre de brechas, equidad de los aprendizajes y la evaluación en procura del desarrollo integral.

Para contribuir en este propósito, el Ministerio creó la herramienta “Evaluar para Avanzar”, para el seguimiento y valoración de los aprendizajes lo que articulado con “Todos a Aprender” y a las iniciativas de calidad de cada uno de los entes territoriales será clave para armonizar las estrategias de presencialidad con los actuales desafíos.

ENS: ¿Los colegios deberán reponer las clases perdidas debido al paro?

MVA: Los colegios y los maestros sí deben reponer el tiempo de clases que se haya dejado de prestar a los estudiantes por los ceses de actividades. Esto es así porque el servicio público de educación tiene una función social y es esencial para materializar varios derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes.

Para regular este proceso se expidió la Circular 017 de 2021, que brinda orientaciones a gobernaciones, alcaldías y sus secretarías de educación para que en su calidad de autoridades responsables de la prestación del servicio educativo y la administración del personal docente y directivo docente, garanticen la reposición de las horas efectivas de intensidades académicas dejadas de recibir según el proyecto educativo institucional y, en esta medida los derechos superiores de los niños, niñas y adolescentes.

En los casos que por cualquier motivo no sea posible estructurar un plan de reposición total o parcial del tiempo de trabajo académico presencial con los estudiantes, las secretarías de educación deben aplicar a los maestros lo dispuesto en la normatividad vigente sobre no pago de salario por los días no laborados.

En síntesis la reposición de clases está encaminada a garantizar el derecho fundamental a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y responde de manera inmediata a sus necesidades y a la equidad en las oportunidades, evitando mayores rezagos en los procesos de aprendizaje que han tenido en el presente año escolar con ocasión de la pandemia y posteriormente con los días no laborados por los docentes con ocasión del cese de actividades.

Impacto de pandemia

ENS: ¿Cómo ha sido la afectación a la educación debido a la pandemia?

MVA: La importancia del retorno a clases presenciales permite evitar y mitigar que continúen las afectaciones que se han presentado en los niños y jóvenes, tales como el incremento en las brechas de aprendizaje y los efectos emocionales perjudiciales como ansiedad, estrés, depresión, dificultad para la resolución de conflictos, además de los riesgos de maltrato y en algunos casos nutricionales.

El sistema educativo tiene el gran reto de dinamizar aprendizajes, al mismo tiempo que realizar las innovaciones que permitan un abordaje integral que acompañe a los niños y jóvenes luego de varios meses sin clases presenciales; de esta manera, los colegios continuarán siendo esos entornos donde los niños se sientan seguros, queridos y animados a retomar aprendizajes para la vida.

Mitigar el impacto que la ausencia de los entornos escolares ha generado en los niños y jóvenes, es una prioridad de salud pública como lo ha definido el Gobierno nacional y por ello se ha orientado el regreso al servicio educativo presencial con protocolo de bioseguridad. Esta decisión coincide con organismos como Unicef, Unesco y otras autoridades y organismos nacionales e internacionales, así como países que desde hace varios meses cuentan con presencialidad en su sistema educativo y que han demostrado que el retorno a los entornos escolares con los protocolos de bioseguridad es viable, urgente y oportuno.

2,7% de deserción

ENS: ¿Este año se incrementó la deserción?

MVA: Acorde con el sistema de matrícula, la deserción total en preescolar, básica y media en el 2020 fue del 2,7%. Por ello, trabajamos con las secretarías de educación en procesos de búsqueda activa, caracterización de la población en riesgo de deserción y por fuera del sistema, seguimiento a niños y niñas en riesgo de desertar. Con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones buscamos asegurar las condiciones óptimas de conectividad. Además, desarrollamos campañas como “Este cuento es tuyo”, para invitar a los padres de familia al retorno al sistema educativo de manera presencial.

En educación superior, acorde a la información reportada se muestra que para 2020 hubo un crecimiento sostenido del número de estudiantes matriculados, en la mayoría de las instituciones de educación superior públicas, continuando con la tendencia de los últimos años y dando cuenta de la efectividad de medidas de apoyo al acceso y la permanencia como el Fondo Solidario para la Educación y el programa Generación E creados por el Gobierno.

La información reportada al Sistema Nacional de Información de Educación Superior confirma que el impacto por la emergencia debido a la covid-19 sobre la educación superior fue menor al esperado al inicio de la emergencia. Se estima una reducción en el número de estudiantes matriculados inferior al 10% como efecto de la pandemia. Lo anterior gracias a las distintas medidas adoptadas para apoyar a los estudiantes, sus familias y las instituciones de educación superior