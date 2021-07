Bogotá: este fin de semana se aplicaron 10.860 dosis de Pfizer

En medio de buenas noticias para Bogotá, epidemiológicamente hablando, esta semana la ciudad arrancó con la ocupación de unidades de cuidados intensivos exclusivos para los pacientes covid-19 positivos en el 90.3% y la ocupación de camas con ventilación para todas las otras patologías en el 89.4%, ubicándose por primera vez (en un mes) por debajo del 90%.

Este porcentaje, traducido en el número de camas individuales, implica que de las 2.734 unidades con ventilación que tiene la capital, 2.445 están siendo utilizadas. Esto significa que se inicia la tercera semana de julio con 289 UCI libres, 50 más de las que había disponibles el pasado viernes.

Ciertamente la ocupación de las unidades para todas las patologías es el indicador que más ha descendido, pero a este respecto es importante recordar la advertencia de la alcaldesa Claudia López el jueves de la semana pasada: "esta es una ocupación que no descenderá, pues el Distrito comenzará a descongestionar las intervenciones y cirugías que puedan requerir UCI y que se suspendieron durante la alerta roja".

Adicionalmente, los contagios diarios se han mantenido en los últimos días por debajo de los 10.000. De hecho, entre el sábado (1.333.048) y el domingo (1.338.285) hubo 5.237 contagios, 1.223 menos de los 6.460 con los que la capital cerró la semana pasada, pues entre el jueves (1.319.074) y el viernes (1.325.534) fueron 6.460 los nuevos contagios.

La ciudad también comienza la semana con 65.652 casos activos del virus, un acumulado global de 1.242.372 recuperados y 25.024 fallecimientos.

Esquema de vacunación con Pfizer

Con relación a la inmunización en la capital, de los 4.713.264 biológicos entregados por el Gobierno nacional han sido aplicados un total de 4.144.871 biológicos (2.431.702 primeras dosis y 1.713.169 de segundas dosis).

Por otro lado, de acuerdo con el Vacunómetro, el Distrito tiene reservadas 1.998 vacunas para completar el esquema, todas de Pfizer. Considerando que el viernes había 12.858, durante el fin de semana se aplicaron 10.860 segundas dosis.

Esto significa que la ciudad ha avanzado en un 44,3% con relación al total que debe ser inoculado para llegar a la inmunidad de rebaño (5.483.917 personas).

No obstante, este domingo la Secretaría de Salud explicó frente a la disponibilidad del biológico Pfizer para la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el covid-19, que el Ministerio de Salud y Protección Social no ha realizado entregas adicionales de Pfizer a la ciudad por lo cual actualmente no hay disponibilidad de esta vacuna en Bogotá.

La entidad distrital le pidió tranquilidad a las personas que tienen pendiente su segunda dosis de esta marca, pues una vez a la ciudad le sean entregadas más vacunas, se continuará el proceso hasta que todas tengan su esquema completo.

Las dosis de Pfizer que llegarán al país y le serán entregadas a Bogotá, para aplicación de primeras dosis, serán asignadas exclusivamente para los niños de 12 a 16 años con comorbilidades y mujeres embarazadas con más de 12 semanas de gestación (para el caso de las gestantes, deben presentar concepto médico donde se avale el riesgo-beneficio de la aplicación de la vacuna, dando cumplimiento a las directrices del Invima). Las que lleguen para segundas dosis, permitirán terminar los esquemas de vacunación pendientes.

Janssen, AstraZeneca y Sinovac

Punto aparte, actualmente la ciudad tiene disponibiidad de las vacunas Jannsen (única dosis) y Sinovac (primeras y segundas dosis), para la ciudadanía priorizada en la etapa 1, 2 , 3 y 4 del Plan Nacional de Vacunación.

Así mismo, es importante referir que de la marca AstraZeneca solamente hay disponibilidad para aplicación de segunda dosis.

La Secretaría de Salud invita a la ciudadanía a acercarse a los puntos de vacunación para comenzar o continuar con el esquema de inmunización teniendo en cuenta las indicaciones mencionadas. Todos los biológicos disponibles son seguros y salvan vidas.