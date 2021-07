"Debería declararse una emergencia para el manejo de las regalías"

Uno de los temas que siempre ha rondado en el manejo de los recursos del país, es lo que se hace con las regalías que deja la exploración y producción de petróleo, el gas, el carbón y otros minerales. Con un presupuesto superior a los $16 billones para este 2021, cada año se acumulan partidas que no son aprovechadas y que hoy guardan alrededor de $15 billones completamente paralizados, preciso cuando el país tiene tantas necesidades de vías, obras de infraestructura que no se pueden hacer porque muchos proyectos no son viables.

Para entender un poco esta situación, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, uno de los principales analistas del sector de hidrocarburos, explicó a EL NUEVO SIGLO los alcances de la última reforma a la Ley de Regalías, el manejo que actualmente se le está dando a estos recursos y la eficiencia de los mismos para que por fin el país salga de los famosos ‘elefantes blancos’.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve el manejo de las regalías en todo el país, ha sido eficiente o no?

AMYLKAR ACOSTA MEDINA: La verdad es que se han generado muchas regalías, pero hay que aceptar que no se ha hecho el mejor aprovechamiento de ellas, ha habido desviación de estos recursos, ha habido ineficacia en la inversión de estos recursos y se han convertido en una fuente de corrupción. Así lo muestra el balance que ha hecho la Contraloría de la República y que también se ha presentado una baja ejecución en los recursos. Le pongo de ejemplo a mi departamento, la Guajira, donde por cuenta de la pérdida de la gobernabilidad se ha llevado a nuestro departamento al borde de ser un departamento fallido, esto ha determinado una muy baja ejecución de los recursos en un departamento en donde se requiere tanta inversión, no hay derecho a que teniendo los recursos disponibles en el sistema de regalías no se ejecuten por falta de gobernabilidad del departamento.

Los recursos

ENS: ¿Desde que entró a regir el sistema de las regalías cuánto le han dejado al país en recursos?

AAM: Mira, podríamos decir que los últimos 10 años podríamos hablar de algo así como doscientos billones de pesos.

ENS: Pero eso también lo hemos visto en otros departamentos como Casanare, con el ejemplo de los ‘elefantes blancos’...

AAM: Claro, eso se repite en todo el país y a eso contribuyó también dos cosas: primero que en el año 2011 se hizo una reforma al sistema de regalías que significó un drástico recorte a los municipios y departamentos productores para participar de estas regalías a los no productores, entonces esto causó descontento, inconformidad en esas regiones que empezaron a dificultar el desarrollo de los proyectos porque las comunidades no se sentían compensadas adecuadamente por todo el impacto económico, social, ambiental que se queda en las regiones que operan las empresas. Pero en cambio las regalías en una mayor proporción se iban hacia las regiones no productoras.

ENS: ¿Esa fue la razón para la reforma del sistema de regalías?

AAM: Desde luego, eso obligó al gobierno a adelantar una nueva reforma que fue en el año 2019 con el acto legislativo que reformó el acto legislativo 05 del 2011 y el año pasado se expidió la Ley 2056 que reglamenta ese acto legislativo para cambiar el sistema general de regalías. Sin embargo en días recientes hemos visto en la prensa y ustedes lo han registrado, así como las declaraciones de Juan Martín Caicedo y las del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, que en medio de estas dificultades que tenemos por la pandemia y por la recesión económica del año anterior y la necesidad de la recuperación y de la reactivación de la economía, resulta que hay $15 billones en la bolsa del sistema general de regalías que no se mueven, que están congelados en el momento en que el país pide a gritos que se inviertan porque es la manera de poder contribuir a la reactivación de la economía.

Obras

ENS: ¿Esos recursos incluso se podrían utilizar para reparar las vías terciarias que tanto necesita el país?

AAM: Es que mire, hay un nudo gordiano, hay mucho espacio para que se hagan inversiones de regalías en las vías terciarias que tanto requiere el país, sin embargo, tenemos todavía dificultades para la ejecución de los recursos y la mayor dificultad tiene que ver con la baja capacidad que hay en las regiones para la formulación y estructuración de los proyectos. Ya no estamos en la época en que lo que se planteaba eran necesidades, hoy en día lo que se tiene que plantear son proyectos, pero los proyectos tienen que ser bien formulados para que no vayamos a tener después proyectos siniestrados. Entonces hay una falla que vale la pena que el Gobierno nacional encuentre el propósito de apoyar a las regiones en desarrollar capacidades propias para que se puedan tener los proyectos y ya con proyectos en mano, los recursos fluyan y se inviertan.

ENS: ¿Qué se podría hacer para soltar ese nudo gordiano?

AAM: Desarrollar las capacidades. Yo creo que planeación nacional debería volcarse a las regiones y también con el apoyo del sector privado, desarrollar capacidades y comprometer esto a las universidades, a la academia. Porque yo diría que debería declararse una especie de emergencia en materia de estructuración y formulación de proyectos para que podamos remover ese obstáculo que impide que los recursos se inviertan.

ENS: ¿Pero algo así como declarar una emergencia para el manejo de las regalías eficientes?

AAM: Total, debería declararse una emergencia para el manejo de las regalías.

Los cambios

ENS: ¿Con el cambio a la Ley de regalías, cree que las regiones van a acabar con esos proyectos que luego se convierten en 'elefantes blancos' o se roban la plata?

AAM: Yo creo que con la reforma que se hizo a través del acto legislativo que se aprobó en el 2019, que cambio el régimen de la Contraloría General de la República y que estableció el control preventivo y concomitante, y acabó con el control previo y de advertencia, porque eso se convirtió en una fuente de corrupción, ahora la Contraloría puede intervenir en tiempo real y puede ejercer una vigilancia correcta. Luego que se perdió el control preventivo, quedó con lo que se llamaba controles de advertencia con el fin de que la entidad cuando detectaba que se podría generar un uso indebido, un aprovechamiento indebido de los recursos, podía advertirlo y le hacían al funcionario responsable una especie de plan de mejoramiento para evitar que se consumara la falla que había detectado la Contraloría. Pero eso también lo suprimieron. Con ello la Contraloría al no tener control previo ni control de advertencia se había convertido en una notaría de manera que siempre llegaba tarde y llegaba cuando ya los hechos estaban consumados, a hacer el levantamiento del cadáver.

ENS: ¿Es decir que ahora la Contraloría sí puede hacer un control real?

AAM: Ahora la Contraloría con este control preventivo que puede ejercer ahora en tiempo real, creo que la Contraloría lo viene ejerciendo bien para evitar que se vuelva a los tiempos de los 'elefantes blancos'. Pero respecto a estos, se facultó a la Contraloría para que hiciera un levantamiento de la información que se la están dando alcaldes y gobernadores que incluso tenían un plazo límite que creo que ya se cumplió, para que reportaran a la Contraloría aquellos casos en los cuales se presentaran estos elefantes blancos y determinar en qué casos esos proyectos estaban siniestrados, que no había nada que hacer y de ahí se derivan procesos de responsabilidad fiscal. Pero igualmente se ha podido establecer en qué casos es factible salvar esos proyectos y ponerlos al servicio de la comunidad, entonces en este sentido yo creo que tenemos en este momento unos procedimientos más eficaces, más oportunos para evitar que se continúe en esta clase de derroche y en esa falla administrativa en que veníamos.