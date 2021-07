Comienza temporada de menos lluvias en Bogotá

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (Idiger) informó que pasada la primera temporada de lluvias que estuvo acompañada por una leve influencia del fenómeno de la niña, Bogotá se prepara para la disminución de precipitaciones con la entrada de la temporada de menos lluvias.

De acuerdo con la climatología nacional, la segunda temporada seca o de menos lluvias de mitad de año, típica de la mayor parte de la región Andina y el oriente de la región Caribe, se prolongará hasta finales de septiembre del presente año.



La capital se encuentra en la temporada de menos lluvias, por lo cual los ciudadanos en el transcurso de los días observarán que el clima de Bogotá paulatinamente va a ir teniendo épocas de calor, así lo dio a conocer el Sistema de Alertas de Bogotá (SAB).

Con miras a esta realidad es muy importante que toda la ciudadanía siga las recomendaciones que dan las autoridades ya que se pueden presentar incendios forestales por el calentamiento de la vegetación, por lo que es de vital importancia de forma preventiva que si ven alguna columna de humo se reporte inmediatamente a la línea 123.

El Idiger, por lo mismo, hizo un llamado para que las personas no realicen fogatas, ni arrojen colillas ni residuos en los diferentes ecosistemas de Bogotá, especialmente en aquellos que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal.

También pidió no realizar quemas agrícolas, de basuras o material vegetal; no encender fogatas en cerros, humedales, parques o quebradas y no ingresar automóviles o motocicletas en zonas donde hay matorrales secos.



Hay que tener en cuenta que los incendios forestales que son originados de manera accidental, o intencional, afectan gravemente la flora, fauna, el suelo, agua, la calidad del aire y salud de las personas. Es perentorio proteger estos recursos porque es una responsabilidad de todos los ciudadanos, quienes se benefician de los espacios ambientales.



Por lo anterior, las acciones de prevención y mitigación que se implementen contribuirán a evitar o reducir emergencias por incendios forestales o contaminación del aire.