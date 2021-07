Confianza de consumidores cayó en mayo por paros

Por culpa de los paros y bloqueos de mayo, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) disminuyó 3 puntos porcentuales durante este mes respecto a abril y se ubicó en 27,6%, lo cual significa un segundo retroceso.

Para los analistas de Anif, el resultado para mayo se consolida como el indicador más bajo desde que empezó a realizarse la encuesta en julio del año pasado. Vale la pena mencionar que el ICC se construye a partir de 5 preguntas que reflejan la percepción de los hogares colombianos sobre el comportamiento presente y futuro de la economía del hogar y del país.

Específicamente, se pregunta sobre la percepción de situación económica: del hogar comparada con la de hace 12 meses; del hogar dentro de 12 meses comparada con la actual; del país comparada con la de hace 12 meses; del país dentro de 12 meses comparada con la situación actual, y comparando la situación económica actual con la de hace un año, cómo están las posibilidades de realizar compras de bienes tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.

Señala el gremio financiero, que “el resultado, aunque desalentador, no sorprende, pues desde finales de abril que comenzaron las manifestaciones y bloqueos en el marco del paro nacional, la situación de los hogares colombianos se vio fuertemente afectada. La escasez de alimentos junto con el subsecuente aumento de precios (la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicó en 5.37% en el mes de mayo y aportó 88 puntos básicos al IPC de 1.00% de ese mes), las restricciones a la movilidad, la preocupación por la contingencia sanitaria y la incertidumbre sobre las reformas propuestas inevitablemente minaron la confianza de los hogares colombianos”.

Economía

Así, del total de jefes de hogar que respondieron la encuesta en las 23 principales ciudades del país, el 67.2% percibe que la situación económica de sus hogares es peor o mucho peor que la de hace 12 meses. En contraste, solo el 4.1% considera que su situación es mejor o mucho mejor, y el restante 28.7% que su situación es igual. Además, las expectativas sobre la situación económica del hogar en los próximos 12 meses no son favorables: el 43.3% considera que su situación no cambiará, el 34.8% que será peor o mucho peor, y tan solo el 21.9% que será mejor o mucho mejor.

Al analizar el resultado por ciudades, se encuentra que el balance negativo sobre la situación económica de los hogares está liderado por un bloque de 5 ciudades del caribe colombiano (Santa Marta, Valledupar, Riohacha, Barranquilla y Montería) y Popayán, todas con un valor superior al 71%. De ese grupo, Santa Marta es la más pesimista, con un total de 79.9% de encuestados que consideran que la situación económica de su hogar será peor o mucho peor. En contraste, Bucaramanga es la única de las 23 ciudades en la que menos del 50% de los encuestados considera que su situación dentro de un año será peor o mucho peor.

Compras

Considera Anif que “la percepción negativa de los hogares se evidencia aún más cuando se investiga sobre la posibilidad que tienen de adquirir bienes durables y no durables. Cuando se les pregunta si tienen mayores posibilidades de comprar este tipo de bienes en comparación al año anterior, el 77.7% de los hogares responde que en este momento no tiene mayores posibilidades de comprar bienes semidurables como ropa, zapatos, alimentos, etc.; mientras que tan solo el 3.0% reporta que sí y el 19.3% que tiene igual posibilidad”.

Así mismo, el 88.8% considera que tiene menores posibilidades de adquirir bienes durables como muebles, televisor, electrodomésticos, el 0.8% mayores y el 10.4% iguales. De tal manera, la proporción de hogares que responde no tener mayores posibilidades de adquirir tanto bienes durables como semidurables se ha mantenido estable y alrededor de estos niveles durante las rondas anteriores.