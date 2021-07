Colombia a la vanguardia en la creación de Fintech en A. Latina

Desde que empezó la pandemia, el término Fintech se ha escuchado mucho últimamente y se ha metido en las oficinas, hogares, universidades y en el celular de cada persona. De acuerdo con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América, una Fintech, o empresa de tecnología financiera, es un término en el lenguaje tecnológico, utilizado para describir cualquier emprendimiento que brinda servicios financieros a través de softwares, como banca en línea, aplicaciones de pago móvil o incluso criptomonedas. Pero, ¿qué es exactamente una Fintech? ¿qué hace? ¿y cuáles existen en el país?

Para aclarar toda duda al respecto, Mastercard explica que la categoría de Fintech es muy amplia y abarca muchas tecnologías diferentes, pero sus objetivos principales se suelen centrar en cambiar la forma en la que los consumidores y las empresas acceden a sus finanzas y compiten con los servicios tradicionales.

Indica que aunque se han popularizado en los dos últimos años, las empresas de tecnología financiera han existido durante décadas, pero ahora han revolucionado la forma en que las personas interactúan con los servicios financieros y su propia manera de gestionarse, brindado mayores facilidades y agilidad a los procesos de pago de sus usuarios, ya sea acelerando los procesos de salida, la verificación de identidad para compras en línea, o brindando nuevas formas de usar el dinero sin usar efectivo. Todo esto ha sido posible gracias al constante desarrollo de las soluciones y tecnologías de pago en el sector financiero que aseguran la existencia de las Fintech por muchos años más.

Expansión

Según Finnovista y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Colombia es uno de los mercados más importantes en América Latina para Fintech, junto a Brasil y México. Esto se debe a que el número de este tipo de emprendimientos colombianos ha subido en un 26% entre 2019 y 2020, con más de 200 Fintech generadas.

Debido a la amplitud del mercado, los servicios que estás empresas ofrecen son variados. Por ejemplo, Finnovista, una aceleradora de compañías, ha hecho un radar de las mejores Fintech colombianas donde se pueden ver las diferencias entre ellas. Para remesas de pago está Addi, que ofrece soluciones de crédito y banca, mostrando solamente el documento de identidad y número de celular. Por otro lado, también está Mesfix, que se especializa en financiación colectiva (crowdfunding) y mercado en línea de facturas por cobrar en Colombia. Incluso, se pueden ver Fintech como R5 que ofrecen préstamos y seguros en línea a personas que no cuentan con la vida crediticia necesaria para este tipo de productos.

Empresas como Mastercard están apostando fuerte por este tipo de compañías, tanto que a nivel global creó la plataforma Engage, que recientemente entró en funcionamiento en Latinoamérica y el Caribe. Se encarga de proporcionar una red de socios de Fintech y tecnología que ayudarán con la implementación de las soluciones Digital First, que brinda facilidades a la hora de hacer pagos digitales.

Así, las Fintech se han posicionado como un puente hacia el desarrollo de Colombia, la región y el sistema financiero global en general. Las Fintech ponen al ecosistema de banca y finanzas en la palma de su mano, aportan positivamente al sistema financiero colombiano y reducen las desigualdades a través de la promoción de la digitalización, la bancarización y la inclusión financiera.

Transformación

Por otra parte, el mundo cambió hace un poco más de un año. No hay sector que no se viera obligado a acelerar la digitalización dentro de las empresas, y precisamente el bancario no fue ajeno a esta tendencia. El caso de Colombia es muestra de ello. Según cifras de la Superintendencia Financiera, internet dominó con un mayor monto las operaciones del sistema financiero colombiano durante el 2020.

Al referirse sobre los retos que enfrenta la banca, se empiezan a mostrar posturas al respecto. Gregorio Patiño, vicepresidente de nuevos negocios en Pragma, compañía experta en transformación digital, dice que “el gran reto de las entidades financieras, este año y los venideros, consiste en adaptar sus conversaciones a los nuevos parámetros de la virtualidad y del usuario omnicanal. Cualquier proceso de transformación digital que pretenda ser medianamente exitoso debe considerar esa evolución de las conversaciones con los clientes”, expresó.

Bajo esta sombrilla de transformación digital, se desprende otro desafío: conocer al cliente para evitar la suplantación. Al virtualizar las interacciones, es necesario encontrar mecanismos que permitan mantener la misma seguridad y oferta de valor independientemente del canal, sea virtual o presencial. Al final, la necesidad sigue siendo la misma: interactuar con los clientes por medio de la tecnología para facilitar las transacciones. De ahí que simplificar los trámites y valorar el tiempo del usuario debe ser la razón principal de cualquier iniciativa del sector financiero, sin importar de qué país se trate.

Las nuevas apuestas están enriqueciendo el ecosistema financiero y lo están volviendo híbrido. Sin embargo, aún no han revolucionado tanto el mercado como para cambiar la banca tradicional.

Las Fintech, insurtech y otro tipo de emprendimientos similares se irán consolidando o decantando e incluso algunas perderán relevancia. En lugar de cambiar totalmente el ecosistema, los nuevos modelos abrirán paso a una colaboración armónica entre las nuevas iniciativas y las entidades financieras que se adapten a los cambios en las conversaciones.

Ciberseguridad

La seguridad es un pilar fundamental de cualquier servicio financiero, independientemente del canal. Especialmente en los neobancos, ya que al no existir soportes físicos en la creación e identificación de los usuarios, se debe contar con controles adicionales para salvaguardar la información de los clientes de manera segura.

Patiño destacó que “más allá de las herramientas, las entidades financieras deben apalancarse en una cadena de valor en la que los bancos se asocien con proveedores expertos en las mejores prácticas de seguridad informática, socios estratégicos que ayuden a mitigar los riesgos durante la implementación y su ciclo de vida. Además, por supuesto, de alojar sus servicios en la nube. En plataformas on-premise, es imposible que opere un neobanco con la suficiente flexibilidad que requiere”.

Más posibilidades de empleo

En 2020, la industria Fintech colombiana generó más de 9.308 empleos en el país, según Colombia Fintech. Según cifras del DANE a mayo de 2021, la tasa de desempleo fue 15.6%, lo que representó una reducción de 5.8 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del 2020 (21.4%) lo que evidencia una recuperación del mercado laboral en el último año.

ExcelCredit, la Fintech colombiana reconocida por dar segundas oportunidades de crédito a personas reportadas negativamente, realizó un sondeo para determinar el perfil laboral que están buscado las Fintech en sus empleados. Los resultados son 5 características específicas para enfrentar los retos laborales y 10 cargos altamente demandados.

“Buscamos personas con gran capacidad para adaptarse a los cambios y que tengan en su ADN la capacidad para trabajar considerando como eje central el cliente, es decir, que estén dispuestos a trabajar con el corazón para ofrecer las mejores soluciones apalancados en la tecnología, razón por la cual, encontrar colaboradores jóvenes con metodologías ágiles es muy valorado en el sector. Además, los datos revelan que los cargos con mayor demanda son desarrolladores de software y programadores”, explica Jonathan Mishaan, CEO de ExcelCredit.

Las Fintech son un actor competitivo en el mercado laboral, tanto así que para el 2020 este sector generó cerca de 3.308 empleos. Creatividad, innovación y agilidad son sin duda algunas de las características que logran diferenciar a estas empresas del sector tradicional.

En los últimos 3 años, el sector Fintech en Colombia ha crecido 36% en número de empresas, gracias a diferentes modelos de negocio que, apalancados en la tecnología, permiten la transformación digital.