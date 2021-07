Canciller replica a López: política exterior la dirige el Gobierno

Una nueva controversia se registró ayer entre el Gobierno nacional y la Administración Distrital, esta vez por cuenta del ofrecimiento que hizo la alcaldesa Claudia López, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que instale el Mecanismo de Seguimiento a Derechos Humanos en Bogotá.

La respuesta, tanto del presidente Iván Duque como de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, fue que solo el Gobierno nacional maneja las relaciones internacionales y que no se pueden crear, de la noche a la mañana, instituciones nuevas.

“No voy a entrar en controversias con gobernantes locales. La política exterior de Colombia la dirige el Gobierno nacional. Nosotros tenemos una política de derechos humanos, tenemos una institucionalidad. La Defensoría del Pueblo cumple su tarea y además a nivel territorial también hay personerías y entidades que cumplen ese tipo de tareas. Yo creo que aquí no se trata de crear nuevas instituciones, sino de que las que tenemos obren con toda claridad, firmeza, independencia y la colaboración armónica entre poderes”, dijo ayer el Presidente de la República.

Agregó que “la Procuraduría, Fiscalía, las cortes y el Congreso tienen la labor de proteger los derechos de los ciudadanos y que actuarán en virtud de cumplir la Constitución y la ley”.

El mandatario, además, defendió las instituciones del Estado señalando que "son muy sólidas y no son instituciones que se crearon hace ocho días”.

Por su parte la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, envió a la alcaldesa López una misiva, en la cual citó la Constitución Política, en específico al artículo 189, numeral 2, el cual establece que le corresponde al Presidente dirigir las relaciones internacionales de Colombia.

“Por lo anterior, es el Presidente de la República el único que tendría la atribución constitucional y legal de aceptar la instalación en Colombia de un Mecanismo de Seguimiento de un órgano internacional de cualquier tema y, en este caso particular, de los derechos humanos, cuya metodología, entre otras cosas, según lo explicó la presidente Antonia Urrejola durante la conferencia de prensa ocurrida el día de ayer, no incluye la instalación presencial del mecanismo en el país, por lo cual no hay lugar a la invitación hecha por usted”, indica.

Acto seguido, Ramírez reiteró que las instituciones nacionales y los organismos internacionales que actúan en Colombia desarrollan una tarea que permite garantizar con suficiencia el seguimiento a los derechos humanos en el país y que el Gobierno se mantendrá en su compromiso de fortalecer internamente toda la institucionalidad garantizando los derechos humanos.

“Reitero la disposición del Gobierno nacional para trabajar con las autoridades locales y de policía en todos los rincones del territorio nacional para proteger efectivamente a la ciudadanía, en el marco de los derechos humanos”.

Frente a la explicación de cómo el Gobierno nacional considera que no solamente la institucionalidad colombiana es suficiente garantía de eficacia y seguimiento a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos, la Vicepresidenta enumeró los organismos internacionales que realizan permanente seguimiento.

“Tenemos más de 20 agencias de las Naciones Unidas; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -que tiene amplias facultades en materia de acompañamiento y monitoreo de la situación de DD.HH., cuenta con más de 100 funcionarios y hace presencia en todo el territorio nacional a través de 17 oficinas-, además de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos MAPP-OEA”, avanza la misiva.