“Emisor debe empezar a bajar los intereses”

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo explicó a EL NUEVO SIGLO lo que a su juicio es el panorama actual de la economía. Destacó la continuidad que el ministro Ricardo Bonilla les está dando a las finanzas y considera que ya es hora de que se incremente el valor del ACPM.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo puede el país superar la crisis económica?

JOSÉ ANTONIO OCAMPO: El contexto internacional no ayudará, pero hay dos factores que pueden ser positivos. El primero es que el Banco de la República comience a bajar las tasas de interés. Creo que, si se confirma una nueva reducción de la inflación en junio, el Banco podría dar un primer paso con una reducción de 25 puntos este mes. El hecho de que la demanda agregada ya está controlada y la actividad económica se está debilitando son justificaciones para iniciar este proceso. Hay, sin duda, algunas presiones inflacionarias de oferta que subsisten, pero la baja de la inflación al 9 % este año, como esperan los analistas, es suficiente a mi juicio, porque implica una reducción de más de cuatro puntos porcentuales. Por otra parte, para ayudar a la reactivación, el Gobierno nacional debe ejecutar con mayor prontitud el gasto público, superando el rezago en la ejecución del gasto, que ha aumentado durante este año.

La economía

ENS: ¿Cómo ve usted el tema económico para el país?

JAO: Creo que va bien la superación de los desequilibrios económicos, que fue el objetivo más importante de mi gestión, entre otras por el compromiso del ministro Bonilla con darles continuidad a esas políticas. El déficit de la balanza de pagos se está corrigiendo rápidamente, en especial por la fuerte disminución de las importaciones. Por eso, creo que el objetivo de reducir ese déficit de más del 6% del PIB a un 4% se está cumpliendo. El déficit fiscal también se está corrigiendo, tanto el del Gobierno nacional –aunque un poco menos por la baja del precio del petróleo–, como se está reduciendo fuertemente el del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. La inflación ya ha caído por dos meses y creo que también disminuyó el mes pasado. De hecho, la caída de la inflación de precios al por mayor fue muy fuerte también en junio.

ENS: ¿Y el crecimiento económico?

JAO: Ese es el tema más complejo. El crecimiento se está desacelerando fuertemente. El primer trimestre estuvo bien, pero los datos de abril fueron muy negativos, entre otras razones porque el mismo mes había sido muy positivo en 2022. Las encuestas de opinión de Davivienda y Fedesarrollo indican, sin embargo, que mayo y especialmente junio fueron mejores. El segundo trimestre no fue de buen crecimiento, pero espero que haya una recuperación en el tercero y que el crecimiento para el conjunto del año alcance cerca del 2%. De todas maneras, el país debe aspirar a tasas más altas de crecimiento, especialmente para mantener la tendencia positiva de los datos laborales que hemos tenido hasta comienzos de este año.

ENS: ¿Cómo va el dólar en este segundo periodo?

JAO: Ha tenido un comportamiento muy positivo, siguiendo la tendencia que traía desde noviembre del año pasado. Sin embargo, es posible que se coloque un poco por encima de los niveles cercanos a $4.100 que alcanzó a tener hasta hace pocos días, pero ya tuvo una corrección esta semana. Más aún, me parece conveniente que se modere la tendencia a la revaluación, porque necesitamos una tasa de cambio competitiva para ayudar a la diversificación de las exportaciones.

Capitales

ENS: ¿Cree que por la incertidumbre y la confusión que han dejado las decisiones del Gobierno están saliendo capitales del país?

JAO: Hay alguna salida de capitales en el mercado de TES, pero es una magnitud pequeña y eso puede obedecer a factores que no están asociados a la incertidumbre, sino a los atractivos de invertir en otros mercados. Pero las cifras que ha dado a conocer el Banco de la República con la información sobre la balanza cambiaria son que los flujos de inversión hacia el país están aumentando y, en cambio, las salidas de capitales de colombianos están disminuyendo. Hay dos factores positivos que mencionan de por qué no se ha dado el efecto sobre el que usted me pregunta. El primero es el compromiso con la regla fiscal que tuve y que ha mantenido mi sucesor. El segundo es que ha quedado claro en los debates sobre las reformas que en Colombia existen pesos y contrapesos efectivos en las decisiones públicas y especialmente en los procesos de aprobación de leyes y control judicial sobre las aprobadas, y en general hay pesos y contrapesos en la gestión pública.

ENS: ¿Cómo controlar el precio de la gasolina?

JAO: Con los ritmos actuales de ajuste del precio de la gasolina, la baja de los precios internacionales del petróleo y la gasolina y la revaluación del peso, el subsidio a la gasolina puede terminar en unos tres meses. Es hora, sin embargo, de que el Gobierno comience a reajustar el precio del ACPM. Cuando comenzamos a ajustar el precio de la gasolina, el presidente planteó que el del ACPM había que corregirlo a partir del segundo semestre de este año, es decir, ya.

Intereses

ENS: ¿Cree que los bancos van a terminar bajando los intereses de créditos de vivienda?

JAO: Sin duda, si se inicia una fase de reducción de las tasas de interés del Banco de la República. Además, la reducción de las tasas de los TES también ayuda, al permitir que bajen las de depósitos a plazo del sistema bancario, lo que ayuda también a la reducción de las de los créditos.

ENS: ¿Cree que el Ministerio de la Igualdad aumenta el gasto burocrático, ¿cuáles son sus recomendaciones frente al tema?

JAO: Me parece bien la creación de este ministerio y no sé si el costo administrativo sea el problema fundamental. Mi crítica ha sido a su estructura, que a mi juicio debe ser simplificada radicalmente, ya que demuestra que no se tuvieron en cuenta las características de la administración pública nacional. La mayor parte de los ministerios tienen dos viceministros y no veo la lógica de que el Ministerio de la Igualdad tenga cinco. Además, el número de direcciones generales me parece excesivo: creo que lo adecuado son cinco, que cubran los temas que se les habían asignado a los cinco viceministerios que se han planteado. Y no debe haber delegados departamentales, ni siquiera los tienen el Ministerio del Interior ni Planeación Nacional, que son las dos entidades del Gobierno nacional encargadas de la descentralización.

Reforma pensional, la más viable

ENS: ¿Cuáles de las reformas sociales que presentó el Gobierno y están pendientes en el Congreso cree que tienen más posibilidades de avanzar y cuáles definitivamente no?

JAO: Mi punto de vista es que la reforma más viable es la pensional, con algunos ajustes que se han venido discutiendo, especialmente para proteger y manejar bien el fondo de ahorro que debe constituirse para absorber bien el aumento de cotizaciones a Colpensiones y garantizar que solo se pueda utilizar en el futuro para pagar pensiones. La de salud seguirá siendo objeto de mucho debate, pero veo que el ministro Jaramillo, a diferencia de la ministra Corcho, está negociando el articulado. Desafortunadamente lo hace en un momento en que ya no existe la coalición política que había y que fue crítica para la aprobación, entre otras, de la reforma tributaria. La laboral debe ser negociada con el sector privado y especialmente con las asociaciones de pequeñas empresas. Habiendo trabajado muy bien con la ministra Ramírez en la elaboración del proyecto de reforma pensional, creo que ella podría hacer una negociación exitosa.

ENS: Hoy se está dando el impacto de la reforma tributaria del gobierno Duque. ¿Considera que la reforma tributaria que usted dejó va a afectar más a los contribuyentes?

JAO: Las dos reformas tuvieron focos totalmente diferentes. La de la administración Duque elevó la tasa de tributación de las empresas al 35%, que es un nivel muy alto para los patrones internacionales y ojalá se logre reducir en el futuro. La de la administración Petro tiene especialmente su efecto sobre empresas de petróleo y carbón y sobre las personas naturales de altos ingresos y patrimonio. La de las empresas de petróleo y carbón se reducirá cuando disminuyan los precios. La que tuvo sobre personas naturales es, si me lo permite, moderada, dada la elevada desigualdad que tiene Colombia, y si se gasta en programas sociales efectivos, contribuye a la paz social, como lo dije en los debates correspondientes en el Congreso de la República.