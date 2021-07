La creciente oposición a Claudia López en el Concejo de Bogotá

En medio del fuego cruzado de las últimas semanas entre la alcaldesa Claudia López y el senador y precandidato presidencial por la Colombia Humana-UP-MAIS, Gustavo Petro, este último le sugirió a la bancada de la coalición en el Concejo de Bogotá analizar “si es hora de pasar a la oposición en la capital".

Poco después el concejal del Polo Democrático Alternativo, Carlos Carrillo, dijo que esta colectividad debería retirar el apoyo al gobierno. “Es imprescindible que el partido deje de ser gobierno en Bogotá. La mermelada de algunos no puede llevarnos a hacer el ridículo y pisotear nuestro ideario”, indicó el pasado 29 de junio.

La coalición de Colombia Humana, tras un análisis riguroso de los partidos que la conforman y también de los Comunes (que tienen ediles en algunas localidades de la ciudad), oficializará en los próximos días ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) que se declararán en oposición.

Esto significa que en el Concejo de Bogotá le harán contrapeso a la Administración Distrital de Claudia López, Cambio Radical, el Centro Democrático y la Colombia Humana, tres representaciones políticas que, por lo menos ideológicamente hablando, son completamente antagónicas.

Con una bancada de adversarios claramente muy heterogénea (la que tuvo la administración Peñalosa fue conformada por el Polo y Colombia Humana), con los dos extremos del espectro político colombiano en una misma bolsa, llama la atención pensar a qué se debe este fenómeno.

EL NUEVO SIGLO habló con varios concejales que actualmente hacen parte de la oposición, así como con la concejal de Colombia Humana, Susana Muhammad, para encontrar respuestas y dos cosas son claras: la primera, que esto es resultado de una falta de definición ideológica en el discurso de la Administración Distrital. Y la segunda, que con o sin la etiqueta de “oposición”, mucho de lo que proponga la Administración será aprobado por la misma.

Le puede interesar: Este año no se cobrará a restaurantes por el espacio público

Falta de definición ideológica

De acuerdo con el concejal y cabeza de lista del Centro Democrático, Andrés Forero, la conjugación de las fuerzas políticas que harán oposición formal a la alcaldía López (pues hay concejales independientes de otros partidos e incluso de la Alianza Verde que han sido críticos acérrimos de su forma de gobierno), es resultado de una falta de discurso claro “en términos ideológicos” y de visión de ciudad.

“Claudia López llegó con un discurso y ha manejado otro completamente diferente. Lo que uno ve es que ella está gobernando al vaivén de las encuestas, alrededor de sus grupos de opinión y de los ejercicios de sondeo permanente que hace la Administración. Eso hace que su discurso en términos ideológicos sea muy poco claro y al tratar de quedar bien con todo el mundo, pues ella termina quedando mal con todos. Posiblemente a eso se deba que hoy la Administración vaya a quedar, si es que efectivamente termina sucediendo, con una oposición tan heterogénea”, le dijo a este Diario Forero.

Añadió, además, que se mantendrán en la Alcaldía miembros de su partido (aunque tiene grandes críticos de manera permanente), y colectividades que están con ella sobre todo por acuerdos de otra naturaleza, “más de carácter burocrático”.

En esto coincidió la concejal de Colombia Humana, Susana Muhamad, quien tras aclarar que las razones por las cuales se declararán en oposición son totalmente opuestas a la de los partidos que ya hacen parte de esta, sí hay un común denominador: “Creo que lo que sí es común de los partidos que quedaremos en oposición es que no compartimos la forma de liderazgo de la Alcaldesa. Hay una falta de honestidad, de decisiones claras y de gobernanza. Su liderazgo nos parece que está generando en la ciudad resultados catastróficos"

Agregó: "Creo que esa es una crítica que viene de la derecha y de la izquierda porque ya no se trata del contenido de la política sino del estilo de gobierno con fachadas de humo, a punta de marketing político pero sin ninguna política de fondo seria sino totalmente cambiantes de acuerdo con la opinión. Gobernar con el opinómetro. Este es un gobierno que le quiere dar gusto a todo el mundo y que por eso no va a contentar a nadie. Porque no tiene una posición ideológica”.

Por último con relación a la falta de definición ideológica, de acuerdo con el concejal de Cambio Radical, Yefer Vega, la forma en la que quedará configurada la oposición en el Concejo es un resultado de la “falta de gobernabilidad y de certeza en la ejecución de las políticas que se establecen en el Plan de Desarrollo”.

“Esta Administración no ha dado pie con bola para resolver un solo problema del Distrito, no le ha dado un buen manejo a la pandemia y mucho menos al estallido social”, le dijo a este Medio el concejal opositor, quien también se refirió a la pelea cazada de Claudia López con Gustavo Petro desde que ganó la Alcaldía, “y es inevitable considerar que los vientos de campaña del 2022 están ahí”.

Reflexión sobre la oposición

Si bien es cierto que este es un planteamiento que sin duda pone en evidencia lo atípico de que fuerzas antagónicas como el Centro Democrático y la Colombia Humana se junten bajo el rótulo de oposición, de acuerdo con el concejal del Polo, Carlos Carrillo, hay una legitima oposición por razones ideológicas, hay otra surgida por la falta de participación en el gobierno, y ese es un aspecto que debe asumirse con cuidado.

“Por ejemplo en el gobierno de Enrique Peñalosa el partido Alianza Verde, que uno creería que ideológicamente no estaba tan cerca de Peñalosa, era más peñalosista que partidos de derecha como lo fue el Mira y el concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez (que le hicieron oposición). Entonces eso sí se da: tanto el alcalde anterior como esta Alcaldesa tienen apoyo de gente que es ideológicamente opuesta a cambio de la participación en el gobierno”, señaló Carrillo.

Refirió, a ese respecto, que no todos los concejales de Cambio Radical ni del Centro Democrático, “le están haciendo verdaderamente oposición a Claudia y han tenido la capacidad de ser persuadidos por la Administración”, mientras que otros como él se cuestionan, sin ser de oposición, la forma de gobierno, entre otras cosas, de López.

En este argumento estuvo de acuerdo por completo Muhamad, quien dijo que siguen siendo “oposiciones muy relativas” pues probablemente con el nuevo Secretario de Seguridad la derecha va a apoyar la nueva gestión en seguridad, la política de infraestructura, “porque es todo lo que viene del gobierno de Enrique Peñalosa que ellos defendieron, y te garantizo que van a defender el POT, porque tiene mucha influencia de Camacol y nosotros no estamos de acuerdo en ninguno de esos aspectos. Es una situación un poco extraña políticamente pero es la realidad política”.

Vientos electorales 2022

Por último con relación a la Colombia Humana y el Centro Democrático en la oposición, el concejal Carrillo refirió que Claudia López es una fuerza política enorme que está haciendo campaña, que está participando en política abiertamente y que está gobernando en su proyecto político a mediano y largo plazo.

“Ella piensa cada decisión en el 2022, pero sobre todo piensa en el 2026, en su propia candidatura presidencial. En medio de esa política los bloques que están disputándose el poder van a tener momentos en que están alineados y terminamos, tanto quienes nos oponemos de un lado como quienes nos oponemos del otro, en esa coyuntura, juntos. Y la Alcaldesa lo ha usado como un arma política para victimizarse y para decir que a ella la quieren sabotear 'para que vean como Colombia Humana y el uribismo están alineados' cuando en realidad no están alineados en nada”, finalizó Carrillo.

Frente a este tema, la concejal Muhamad cerró su lectura con un escueto comentario: “La siguiente fachada de humo y lo siguiente que va a decir la administración es 'que los extremos se han unido en contra mía', debe ser que estoy haciendo algo bien. Va a decir, sin duda, que uribistas y petristas somos lo mismo”.