Economía crecería apenas 0,5% por retroceso de la construcción

DEBIDO al retroceso de sectores claves, la economía colombiana continuará durante este año su proceso de desaceleración. Esto quedará en evidencia cuando se conozca el resultado para el segundo trimestre del año.

Precisamente, acaba de salir el índice NowCast Bancolombia, que mide todo el comportamiento de la economía. De acuerdo con el análisis, en el segundo trimestre la economía crecería 0,5% por un retroceso en el sector de la construcción, el comercio, pero impulsado por el sector agropecuario.

De acuerdo con el reporte, esta cifra es 0,1% menos que lo registrado en el trimestre móvil terminado en mayo (0,6%, revisado desde 1,2%). Así pues, continúa el proceso de moderación del crecimiento de la economía.

Señalan los investigadores de la entidad financiera que “las proyecciones de variación del PIB para el segundo trimestre de este año, a partir de nuestra información, arrojan un 0,5% anual, cifra inferior a la expectativa promedio de los analistas (0,9%). Esta señal representa un riesgo a la baja frente a nuestra actual previsión de crecimiento para este período (0,8%)”.

Para llegar a esta cifra, los economistas destacan que, en el período trimestral, los sectores que mostraron avances fueron agricultura, administración pública, servicios públicos, recreación y comunicaciones.

Sectores

Entre tanto, los signos de debilitamiento se concentraron en comercio, servicios profesionales e industria, al expandirse a tasas inferiores frente al mes anterior. Finalmente, la construcción se mantiene en terreno contractivo al igual que la minería.

“La serie ajustada por efecto estacional de nuestro indicador muestra que, luego de la caída evidenciada en abril, la economía registró un avance mensual de 1,7% en mayo. No obstante, en junio se registró un nuevo retroceso, pero de menor magnitud (0,6%). En términos anuales, los registros se ubicaron en 1,2% y 1%, respectivamente”, indican los expertos.

De igual manera, los expertos señalan que “la proyección de crecimiento del PIB para segundo trimestre con base en nuestro indicador revela que la economía podría expandirse 1,3% anual. Este resultado es una señal alentadora, ya que se ubica por encima de la expectativa esperada por el consenso de analistas”.

Se debe tener en cuenta que durante el trimestre móvil marzo-mayo, los sectores que mostraron mayor resiliencia fueron: comercio, servicios públicos domiciliarios, financiero, recreación e inmobiliario. Mientras que la administración pública, la industria, los servicios profesionales y la construcción mostraron signos de debilitamiento, al expandirse a tasas inferiores frente al mes anterior. La minería es el único sector que profundiza su ritmo de contracción.

Sin duda, y pese a que el país ha dado muestras de fortaleza en medio de las tensiones y desplomes que afectan a grandes potencias en todo el mundo, no es ajena a la realidad de desaceleración.

El avance

Dicen los investigadores del Bancolombia, que “la serie ajustada por efecto estacional de nuestro indicador muestra que la economía registró avance mensual de 0,3% en abril y estabilidad en mayo. En términos anuales, la variación puntual de mayo fue de 1,4%, 0,6% superior a la observada el mes previo.

Teniendo en cuenta el índice NowCast del Bancolombia, en el trimestre entre febrero y abril, la actividad productiva se expandió a una tasa anual estimada de 1,6%. Esto es 1,9 puntos porcentuales menos que lo registrado en el período enero-marzo de 2023 (3,4%, revisado desde 3,6%).

De acuerdo con los investigadores de la entidad financiera, “así pues, se hace evidente una continuidad del proceso de debilitamiento de la economía”.

Precisamente, el Centro de Estudios Económicos ANIF, advirtió que ya con los resultados del primer trimestre del año, indican una desaceleración económica en el país. Se confirmó la ralentización que se está presenciando en la economía.

La OCDE

Por otra parte, en el informe semestral de Perspectivas Económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sostiene que la economía colombiana crecerá un 1,5% este año y un 1,8% en 2024 “tras una prolongada recuperación que elevó la producción por encima de su potencial”.

La nueva previsión de la OCDE supone una disminución de 0,3 puntos porcentuales para 2023 y de 0,1 puntos para 2024 con respecto al informe anterior, publicado en noviembre del año pasado.

El organismo señala que “el consumo y la inversión seguirán siendo moderados por las estrictas políticas macroeconómicas y la fragilidad de la economía mundial”.

La OCDE destaca, además, que la inflación, que venía disparada, empezó a bajar en abril y “se prevé que siga disminuyendo hasta alcanzar el objetivo en 2025”.

Por otro lado, en la última referencia de la economía medida por el Indicador mensual de Seguimiento a la Economía (ISE) del DANE, registró una contracción anual de -0,8% durante abril tras cerca de dos años previos de avances consecutivos. Por su parte, la evolución en el margen reafirmó la menor actividad al contraerse 1% frente a marzo (serie ajustada por efectos estacionales).

En esta ocasión, aunque el menor dinamismo fue la tendencia entre los sectores, destacan por su relevancia y notable deterioro la construcción, la industria y el comercio.

La encuesta

En otro orden, y en la última encuesta de Fedesarrollo, se pronosticó que el país tendrá un crecimiento para 2023 en un rango entre 0,8% y 1,5%, con 1,1% como respuesta mediana. En el caso de 2024, la mediana de los pronósticos se ubicó en 2,3%, situándose en un rango entre 1,8% y 2,5%.

“La mediana del pronóstico de crecimiento del primer trimestre de 2023 se ubicó en 2,2%, situándose en un rango entre 2,0% y 2,5%. Esto representa una diferencia de 0,8% con respecto al dato reportado por el DANE de 3,0%. Para el segundo trimestre de 2023, los analistas estiman un crecimiento de 1,0%”, indica el reporte de Fedesarrollo.

El turismo empuja el crecimiento

Colombia es el tercer país a nivel Américas que ha presentado una recuperación sobresaliente en términos de llegadas de turistas internacionales en el primer trimestre de 2023. Incluso, sobrepasa en un 18% la tasa que se registró en el mismo período 2019, un año justo antes de la pandemia.

Esta es una de las conclusiones del último Informe Regional para las Américas de la Organización Mundial de Turismo (OMT), que fue presentado la semana pasada en Quito, Ecuador, durante la Comisión Regional organizada por este organismo.

El viceministro de Turismo, Arturo Bravo, participó en representación del país en este encuentro regional y destacó que, de acuerdo con este importante órgano internacional, “Colombia no solo es tercero a nivel Américas, sino el segundo en Latinoamérica, solo superado por El Salvador”.

Agregó que en lo corrido de 2023 las cifras confirman que la recuperación va por buen camino, si se tienen en cuenta algunos indicadores como la llegada de visitantes no residentes o el comportamiento del PIB de alojamiento y servicio de comidas.

De acuerdo con Migración Colombia, el país cerró 2022 con 4,6 millones de viajeros internacionales, el mejor año del turismo para el país superando en 1,7% las cifras alcanzadas en 2019. Y de enero a mayo de 2023 se registraron las 2.249.411 visitantes no residentes en Colombia, lo que representa un crecimiento del 36,7% respecto al mismo período de 2022 y del 20% frente a 2019.

El DANE indicó que en 2022 se registró un gasto turístico al interior del país por US$ 12.912 millones, teniendo un crecimiento de 52,5% respecto a 2021. En el mismo año, el gasto en turismo receptor generó US$ 9.441 millones, participando con el 73,1% del gasto total. El turismo interno participó con el 26,9% (US$ 3.472 millones). Además, se registró el mayor gasto receptor en Colombia, teniendo un crecimiento anual compuesto del 19,1 % respecto a 2018.