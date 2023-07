Colombia se destaca en América por recuperación en turismo

Colombia es el tercer país en América que ha presentado una recuperación sobresaliente en términos de llegada de turistas internacionales en el primer trimestre de 2023 y sobrepasa en un 18% la tasa que se registró en el mismo periodo 2019, un año antes de la pandemia.

Así lo concluyó el último Informe Regional para las Américas de la Organización Mundial de Turismo (OMT) presentado en Quito, Ecuador, recientemente.

El Viceministro de Turismo, Arturo Bravo, destacó que, de acuerdo con este organismo, “Colombia no solo es tercero a nivel Américas, sino el segundo en Latinoamérica, solo superado por El Salvador”.

Agregó que en lo corrido de 2023 las cifras confirman que la recuperación va por buen camino si se tienen en cuenta algunos indicadores como la llegada de visitantes no residentes o el comportamiento del PIB de alojamiento y servicio de comidas.

Por su parte, la Presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, expresó que “esta es una gran noticia para el país porque se respalda con cifras el gran esfuerzo que hacemos, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de promocionar a Colombia como un destino ideal para los viajeros a nivel mundial, además de posicionarlo como una verdadera potencia de la vida”.

El informe indica que “África y las Américas alcanzaron alrededor del 85% de los niveles de 2019 en los primeros tres meses de 2023, mientras que las llegadas a Asia y el Pacífico aumentaron al 54% de los niveles anteriores a la pandemia”.

Y señala que “se espera que el turismo internacional continúe su recuperación a lo largo del año respaldado por una fuerte demanda acumulada, la recuperación sostenida de la conectividad aérea, así como por la reciente reapertura de China y otros mercados y destinos asiáticos importantes”.

Cifra​s al alza

​Según Migración Colombia, el país cerró 2022 con 4,6 millones de viajeros internacionales, el mejor año del turismo para el país superando en 1,7 % las cifras alcanzadas en 2019. Y de enero a mayo de 2023 se registraron las 2.249.411 visitantes no residentes en Colombia, lo que representa un crecimiento del 36,7 % respecto al mismo periodo de 2022 y del 20% frente a 2019.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indicó que en 2022 se registró un gasto turístico al interior del país por US$ 12.912 millones, teniendo un crecimiento de 52,5 % respecto a 2021. En el mismo año, el gasto en turismo receptor generó US$ 9.441 millones, participando con el 73,1% del gasto total. El turismo interno participó con el 26,9 % (US$ 3.472 millones). También, se registró el mayor gasto receptor en Colombia, teniendo un crecimiento anual compuesto del 19,1 % respecto a 2018.

Por otro lado, el Banco de la República aseguró que en 2022 se registraron US$ 7.368,1 millones por concepto de pasajeros y viajes, siendo el mayor monto obtenido en divisas en los últimos años.

Hoy Colombia cuenta con 25 aerolíneas internacionales, más de 1.150 frecuencias y 215.000 sillas semanales, superando la capacidad prepandemia y dentro del top 3 de países latinos con mayor capacidad aérea junto con México y Brasil.

Así mismo, en lo que va de 2023 se han anunciado 18 nuevas rutas aéreas internacionales, incrementando así la conectividad de Colombia con siete países en toda América y Europa: Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Aruba y Suiza. De estas, ya han entrado en operación 11 rutas.

En cuanto a las proyecciones de llegadas de viajeros internacionales a Colombia, en el último informe de la consultora de viajes ForwardKeys, el país aumentó en un 34,6% el número de reservas internacionales si se compara con el mismo periodo de 2022, registrando un pronóstico de 430.549 para el periodo comprendido entre mayo a octubre del presente año.

El informe destaca que Estados Unidos, España y Chile tienen más del 48% de las reservas hacia Colombia. Asimismo, Bogotá, Medellín y Cartagena participan con más del 90% de las reservas internacionales, siendo la capital de Colombia la que concentra casi el 60% de las reservas.