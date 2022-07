Se va el Día sin IVA y se queda el 4xMil

José Antonio Ocampo, quien fue nombrado por el presidente electo, Gustavo Petro, como el encargado de la cartera de Hacienda, afirmó que el Día sin IVA no va más y que incluso la jornada que estaba programada para el próximo 2 de diciembre no se hará. Este anuncio fue complementado con la idea del Gobierno entrante de no eliminar el 4xMil, contrario a lo que se había planteado en campaña electoral.

Día sin IVA

Respecto al Día sin IVA, esta medida, que se tomó para contribuir con la reactivación económica en el comercio, el nuevo ministro de Hacienda dijo a varios medios de comunicación que “no ha sido buen mecanismo, ya que no favorece a los hogares más pobres de Colombia y acarrea un gasto fiscal de casi $300 mil millones y por ello el Día sin IVA que estaba programado para el 2 de diciembre será cancelado”.

“La reactivación no tiene nada que ver con el Día sin IVA. Este mecanismo no tiene justificación con las inmensas necesidades fiscales que tenemos”, agregó Ocampo.

Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que “creemos que la iniciativa de terminar los Días sin IVA en el país, incluso el que está programado para el mes de diciembre de 2022, puede ser un enorme error económico y social”.

De acuerdo con Fenalco, esta iniciativa ha beneficiado a los comerciantes y a los consumidores de todos los estratos sociales. Hay estadísticas y argumentos sociales y económicos que respaldan los beneficios, sostuvo el gremio.

“Esperamos que el Gobierno entrante, que ha declarado abiertamente su política de acuerdos y de diálogo, tenga la oportunidad de abrirnos un espacio para mostrarle, con cifras y resultados, cómo se ha beneficiado la industria nacional, en diferentes categorías", dice Cabal.

Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, afirmó en sus redes que "más allá de la razonabilidad, o no, de cada propuesta sobre impuestos, una reforma tributaria tiene que ser analizada como un conjunto de decisiones que buscan financiar al Estado al tiempo que se busca la equidad, la competitividad y la generación de empleo e ingresos".

Además, dijo que se debería analizar la sostenibilidad de esta política a largo plazo. “Esta es una medida que se justifica plenamente en momentos en los cuales se requiere de medidas extraordinarias para asegurar la reactivación económica como es el caso de los dos últimos años”, aseguró el líder gremial.

4xMil

“El impuesto del 4xMil se mantendrá, no hay forma de reemplazarlo. La deuda está por encima de la regla fiscal y por lo tanto el gobierno debe ajustar las finanzas”, aseguró Ocampo.

El impuesto que fue creado de forma temporal para hacerle frente a la crisis bancaria por la que estaba pasando el país en 1998, sigue vigente 24 años después y por ahora continuará en el gobierno Petro.

Inflación

Otro de los temas que está en el tintero, y que preocupa a los colombianos, indiscutiblemente es la inflación. Al respecto Ocampo afirmó “que se analizará si se agregan algunos recursos a los subsidios de los hogares pobres y vulnerables para compensar el elevado costo del precio de los alimentos”.

En cuanto a las tasas de interés, quien será el nuevo ministro de Hacienda sostuvo que “se espera que comiencen a bajar después del pico que alcanzó. Aunque la tasa de interés está en el 7,5%, sigue siendo inferior a la inflación”.

Recaudo

Sin duda la reforma tributaria es una de las medidas más urgentes. En este aspecto Ocampo ha dicho que “se concentrará en las personas naturales de altos ingresos como objetivo básico, para que contribuyan más a la economía y el financiamiento de los programas sociales que tiene que emprender el nuevo Gobierno. En el caso de las empresas, se analiza la posibilidad de eliminar el grueso del ingreso tributario y así permitir que se reduzca la tasa de tributación”.

Así mismo ha dicho que “el objetivo principal de la reforma es no afectar a los hogares pobres y vulnerables”. En cuanto al Impuesto al Patrimonio, aseguró que afectará prioritariamente a las personas de altos ingresos.

Respecto a los subsidios, Ocampo dijo que programas como la devolución del IVA o Familias en Acción se mantendrán, y este último podría integrarse con Ingreso Solidario. “La multiplicación de los subsidios no tiene sentido”, dijo.

Por otra parte, el nuevo jefe de cartera a partir del 7 de agosto afirmó que aunque no ha pertenecido al movimiento político del presidente electo, Gustavo Petro, ha decidido participar en el “acuerdo nacional” que propone, "para trabajar por el desarrollo del país de manera más equitativa".