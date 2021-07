¿Volverán alumnos de escuelas y colegios públicos a sus aulas este mes?

La posibilidad de que varios millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos vuelvan este mes, una vez terminen las vacaciones de mitad de año, a clases presenciales, que han estado suspendidas casi de forma permanente desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, sigue embolatada.

El pulso entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) nada que amaina. Por el contrario, las posturas de lado y lado cada vez son más enfáticas: el Ejecutivo insiste en que están dadas las condiciones para volver las clases en las aulas y el sindicato sostiene lo contrario.

Por los lados del Gobierno, en las últimas semanas ha emitido dos circulares claves en todo este proceso. El pasado 18 de junio el Ministerio de Educación emitió oficialmente las “orientaciones” con el fin de lograr que todos los establecimientos educativos oficiales y privados retornen a la prestación del servicio educativo de manera presencial.

Obviamente esas “orientaciones” están sujetas a un estricto protocolo de cumplimiento de normas de bioseguridad, acorde con los mandatos de la resolución 777 de 2021 dictada por el Gobierno para poder reactivar todos los sectores sin que se corra el riesgo de un pico alto de contagios y muertes por el coronavirus.

A través de esas directrices, el Ministerio señaló los derroteros para que los gobernadores, alcaldes, secretarios de Educación, jefes de Talento Humano, directivos docentes, docentes y comunidad educativa garanticen la prestación del servicio de educación de manera presencial a partir de mediados o finales de este mes.

Así mismo, se definió el retorno en presencialidad de la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el transporte escolar, con uso obligatorio del tapabocas, distanciamiento social y demás medidas sanitarias.

Difíciles escenario

La norma no solo cobija a los estudiantes de escuelas y colegios públicos en todo el país, sino también a los de jardines e instituciones privadas, aunque a decir verdad estos ya vienen desde mediados del primer semestre en un sistema de alternancia, es decir que combinan unas clases presenciales con otras virtuales.

En el sector público, por el contrario, ha sido muy complicado el retorno a las aulas, no solo por los picos de la pandemia a comienzos del año y el que se viene registrando desde mediados de mayo (la fase más crítica en cuanto a contagios y decesos), sino también porque Fecode se unió al “paro nacional” que comenzó a finales de abril y se extendió hasta la primera semana de junio.

A ello se suma que, de manera paralela, a mediados del pasado mes el Gobierno y ese sindicato instalaron una mesa de negociación sobre distintos puntos que no solo tienen que ver con la pandemia sino también con asuntos presupuestales, salariales, acreditación de calidad y de cobertura del sistema de salud.

Y, como si fuera poco, las relaciones entre ambas partes se calentaron a partir de que se conoció un video en el que un alto cargo de Fecode, que hacía parte del paro, dejó entrever intenciones electorales de cara a los comicios del próximo año, lo que generó una dura reacción del Ejecutivo y amplios sectores del país en torno a que había un móvil proselitista detrás de las movilizaciones (con su desborde violento) y las peticiones del sindicato.

A ello se suma la polémica en torno a si es posible descontarle el salario y adoptar otras sanciones contra los profesores que no retornen a clases presenciales en las próximas semanas.

Y para completar este complicado escenario, no se puede dejar de lado que existe una creciente preocupación no solo por los efectos que en la salud física y mental tiene el hecho de que los estudiantes no asistan a su escenario natural educativo, sino que las mediciones nacionales e internacionales sobre el rendimiento académico de los alumnos colombianos evidencian un retroceso, sobre todo en los estudiantes de instituciones públicas y con menor acceso a herramientas tecnológicas de conectividad digital en sus casas.

Hay condiciones: Angulo

"El regreso a la prestación del servicio educativo de manera presencial está encaminado a garantizar el derecho fundamental a la educación en armonía con el derecho a la salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y responde de manera inmediata a sus necesidades y a la equidad en las oportunidades, para contribuir con el proyecto de vida de la presente generación”, precisó la ministra María Victoria Angulo.

Agregó que “… este proceso, además, cumple con las medidas de bioseguridad que brindan tranquilidad a todos los miembros de la comunidad educativa”.

Se reportó igualmente un avance sustancial en la instalación de baterías sanitarias, adecuación de salones y controles de bioseguridad en una gran cantidad de escuelas y colegios para garantizar el menor riesgo posible por la pandemia.

En este campo un tema clave es el de la vacunación de los docentes, personal administrativo y demás, que fueron priorizados desde la última semana de mayo, razón por la cual una parte importante ya tiene el esquema completo de las dos dosis, tanto a nivel rural como urbano.

De hecho el viernes pasado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló urge seguir avanzando en la vacunación de los docentes, pues ya se envió la totalidad de primeras dosis y un gran número de segundas dosis. "No podemos tener ninguna disculpa. Tenemos un reto muy grande y es el de tener listos los profesores vacunados al 15 de julio", manifestó.

Pero no solo es el regreso a clases presenciales, A ello se suma que el pasado domingo el Ministerio emitió la circular 17 de este año en la que da otras “orientaciones” en torno al plan de reposición de tiempo de trabajo académico presencial con los estudiantes, modificación de calendario y reporte de novedades de nómina.

Se enfatiza en que esta reposición efectiva del tiempo académico se debe a las clases que no recibieron los estudiantes por la participación total o parcial de los docentes y directivos docentes en los ceses de actividades durante abril, mayo o junio del año en curso.

No hay garantías: sindicato

Pese a todo lo anterior, la postura de Fecode no varía. De hecho, en su última comunicación al respecto, tras una nueva sesión de las negociaciones con el Ejecutivo el 24 de junio, el Comité Ejecutivo del sindicato reiteró sus críticas al regreso a la presencialidad. Argumentos que ha reiterado en las últimas dos semanas por intermedio de sus voceros.

“Los maestros y maestras de Colombia hemos garantizado y hecho efectivo el derecho a la educación de nuestros niños y adolescentes, a pesar de las dificultades que ha traído consigo la situación de emergencia sanitaria generada por el coronavirus, sumado a la indiferencia del Gobierno Nacional frente a las distintas problemáticas que vive el pueblo colombiano”, señalaron inicialmente.

Sin embargo, tras afirmar que “los docentes estamos listos para regresar a la presencialidad en las escuelas”, Fecode le preguntó al Gobierno “¿Están listas las instituciones educativas en materia de infraestructura, servicios públicos, elementos e insumos de bioseguridad, personal de servicios generales, administrativos y de vigilancia que garanticen la vida y la salud de las comunidades educativas, incluido el cumplimiento de los esquemas de vacunación de los docentes colombianos?”.

Recalcaron que serán los “gobiernos escolares”, conjuntamente con los padres de familia, luego de una rigurosa verificación de las condiciones exigidas para el retorno al aula regular, autónoma y responsablemente, quienes tomen las decisiones correspondientes.

Igualmente insistió el sindicato en que “de acuerdo con las más de 140 organizaciones de la salud reconocidas en el país, en la actualidad no hay condiciones para un retorno presencial seguro”. Propuso, entonces, Fecode la creación de una comisión paritaria de científicos y expertos que junto al Gobierno evalúen este aspecto, teniendo en cuenta situaciones como la ocupación de camas UCI, capacidad de respuesta de los sistemas de salud y los índices de contagio en cada una de las regiones del país.

Como se ve, la posibilidad de que los alumnos regresen a las aulas, al menos en el sector público, no se ve cercana, así ya estén por terminar las vacaciones de mitad de año.