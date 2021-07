Personas con comorbilidades serán vacunados sin estar en Mi Vacuna

AL TIEMPO que continúa alta la curva de contagios y muertes por el covid-19, el Gobierno decidió acelerar ayer el Plan Nacional de Vacunación, ahora para personas con comorbilidades.

De un lado, ayer se registraron 582 decesos por el coronavirus, un leve descenso frente a las 591 víctimas mortales del sábado, mientras que el viernes fueron 586, el jueves 593, el miércoles 610, el martes 608 y el lunes 648.

Con lo anterior, el balance mortal en el país llegó a 108.896 fallecidos en dieciséis meses de pandemia.

En cuando a contagios, ayer se reportaron 26.265 casos, cifra que ha ido bajando lentamente. De hecho el sábado hubo 26.928 nuevos infectados. El pasado 26 de junio fue la fecha más crítica, cuando se registraron 33.594, el número más alto a lo largo de la emergencia sanitaria.

La capital del país presentó ayer 6.887 casos, seguida de Antioquia (2.452), Cundinamarca (2.178), Valle del Cauca (2.171), Santander (1.201), Meta (1.070), y Tolima (1.041).

De otra parte, también el Gobierno nacional expidió el Decreto 744 de 2021, que modifica el Plan Nacional de Vacunación. La norma busca eliminar barreras administrativas en cuanto a agendamiento de citas e identificación de la población a vacunar, especialmente pacientes con comorbilidades.

El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández, explicó que esta actualización se dio "reconociendo la necesidad de avanzar en la cobertura de todas las personas con morbilidades priorizadas".

Por esta razón, a partir de la fecha, "todas las personas con morbilidades priorizadas, definidas en el Decreto 630 de 2021, pueden asistir a los puntos de vacunación para ser vacunadas, solamente presentando su documento de identidad, ya sea cédula de ciudadanía, extranjería o Permiso Especial de Permanencia, junto con una certificación médica que muestre el diagnóstico de la morbilidad o condición de salud", aseguró.

La certificación médica debe estar refrendada por un profesional de salud, con su respectivo registro sanitario, ya que estos serán quienes asuman la responsabilidad sobre la veracidad del reporte que realizó. Esta puede ser solicitada a través de las EPS, por consulta externa, o con un médico particular.

El funcionario aclaró que esta condición será para las personas que no hayan sido citadas a vacunarse o que no aparezcan en la plataforma Mi Vacuna, lo que permitirá avanzar con los pacientes que padezcan las comorbilidades priorizadas y que aún no han comenzado su esquema de inmunización.

"Esta decisión permite que sean cubiertas más rápidamente aquellas personas pendientes y permitir así a nivel poblacional reducir los mayores impactos en términos de mortalidad e incidencia de casos graves de covid-19. Esta medida es complementaria a la vacunación por edad, para la cual solo es necesario presentar el documento de identidad, sin necesidad de aparecer en la plataforma Mi Vacuna", concluyó.

Rumbo a 20 millones

Por otra parte, ayer el presidente Iván Duque recibió la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19, en el Hospital Universitario del Caribe (HUC), de Cartagena.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, fue el encargado de vacunarlo con la segunda dosis de Pfizer. La primera le fue aplicada el pasado 13 de junio en el Hospital Militar de Bogotá.

A la fecha, Colombia ha aplicado 19.115.730 dosis y cuenta con 7.436.866 personas con esquemas completos.

Duque agradeció a las enfermeras vacunadoras por la labor que están cumpliendo. "A nuestras vacunadoras, gracias y felicitarlas. Aquí, en Cartagena estamos viendo cómo se desarrolla esta campaña, llegando a todas las familias. ¿Qué necesitamos? Transmitir el mensaje: hay que ir a vacunarse, tenemos que cumplir nuestra cita, y si la cumplimos vamos a llegar a esa meta con mucha velocidad", dijo.

El llamado a los ciudadanos continúa siendo el de acudir a vacunarse, teniendo en cuenta que los biológicos disponibles en el país son seguros, eficaces y gratuitos.