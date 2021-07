Mineducación pide reponer clases perdidas por protestas

El Ministerio de Educación emitió la circular número 17 de 2021, con la que busca orientar a los Gobernadores, Alcaldes y Secretarios de Educación sobre la recuperación "del tiempo de trabajo académico por los días no laborados por directivos docentes y docentes que participaron total o parcialmente en los ceses de actividades en la vigencia 2021".

Por lo que la misiva comienza resaltando que la educación es un derecho fundamental, relacionado con la salud de los niños, adolescentes y jóvenes, ya que esta respondería a las necesidades de equidad en las oportunidades, por lo que "es necesario el esfuerzo de todos para garantizar la materialización de estos derechos con la prestación efectiva y oportuna del servicio educativo."

Continúa recalcando la Ley 734 de 2002 "Código Disciplinario Único" Artículo 34 en la que se deja en claro la necesidad de prestar el servicio a la comunidad y "abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función”.

En ese sentido, el documento del Ministerio deja clara la necesidad de reponer las clases perdidas por los estudiantes en el marco del Paro Nacional, que comenzó a finales de abril y se extendió hasta mediados de junio.

"Se presentaron casos de suspensión y no prestación efectiva del servicio público de educación durante algunos días en los meses de abril, mayo o junio, por parte de directivos docentes y docentes, y es necesaria la recuperación del tiempo de trabajo académico dejado de recibir por parte de los estudiantes, como garantía de su derecho a la educación y con el objetivo de no generar mayores rezagos en los procesos de aprendizaje que han tenido en el presente año escolar con ocasión de la pandemia y posteriormente con los días no laborados por los docentes."

Entre tanto, piden a las entidades territoriales elaborar el plan de reposición "efectiva" de estos días por directivos docentes y docentes que participaron total o parcialmente en los ceses de actividades y deja claro que este tiempo debe ser de manera presencial, de conformidad con las disposiciones sanitarias vigentes.

Además, advierte que se les será descontado, si es el caso, o no pago aquellos días que los docentes o directivos no prestaron su servicio educativo.

Mineducacion by El Nuevo Siglo on Scribd