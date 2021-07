Alcaldesa Claudia López propone una nueva ‘séptima papeleta’

Treinta años después de la ‘séptima papeleta’ que dio vida a la actual Constitución de 1991, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, les hizo un llamado a los jóvenes: “Luchar vale, luchar siempre de manera pacífica, democrática, beligerante en las ideas y en la demanda de cambios, pero pacífica en las obras, beligerante en las exigencias, pero propositiva. Yo creo que esa es la gran lección desde entonces, que luchar vale, que la acción colectiva vale, que la acción pacífica es la que realmente logra cambios democráticos”.

La mandataria de los bogotanos argumentó que los jóvenes necesitan una ‘séptima papeleta’ y que en este momento el país necesita un cambio de protagonistas políticos y un mandato de la juventud.

“Yo invitaría a los jóvenes de hoy a que a través de la ‘séptima papeleta’ de este tiempo, de un mandato juvenil que los jóvenes le digan a los políticos lo que quieren que hagan por esta generación, le den la orden de hacer la reforma civilista a la Policía que está pendiente, le den la orden a la clase política de hacer el sistema de educación superior público, gratuito y pertinente que está pendiente, le den la orden de tomarnos en serio el desarrollo sostenible, le den la orden de cumplir la consulta popular anticorrupción, de que los congresistas se bajen el salario, se limiten en periodo”, enfatizó.

También les dijo que este es el momento no solo de proponer este mecanismo, sino de vincularse a la política, “los políticos de siempre no van hacer las reformas que ustedes demandan, háganse elegir en los Consejos de Juventud de sus municipios, háganse elegir al Congreso de la República”.

Propuso que uno de los mandatos de esa ‘séptima papeleta’ sea que se les permita a los jóvenes de Colombia ser elegidos al Congreso de la República desde los 18 años, “no hay ninguna justificación para que un joven a los 18 años, sea mayor de edad para ir al ejército, para ir a la Policía, para pagar impuestos y no para representarnos en el Congreso de la República”.

Antecedentes

La denominada ‘Marcha estudiantil del silencio’, del 25 de agosto de 1989 escribió una página en la historia del país. Sin duda, fue el ápice para que miles de jóvenes comenzaran a estructurar la ‘séptima papeleta’, una iniciativa que le abrió la puerta a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

En ese momento, Colombia enfrentaba una ola de violencia y de inconformismo político que desató en los jóvenes un fuerte rechazo al poder institucional. La indignación colectiva del ‘Movimiento Estudiantil’ como se denominó, se tomó las calles y, a través de una revolución pacífica nacional, dio origen al movimiento por la Constituyente.

La hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López, era en ese momento una de las jóvenes que hacía parte de la iniciativa, “a los cuatro candidatos por los que hubiera querido votar en ese momento, los habían matado; Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizano y Luis Carlos Galán, era un dolor enorme”, recordó Claudia López.

Miles de jóvenes del ‘Movimiento Estudiantil’ lograron lo impensado. Una consulta plebiscitaria en las elecciones del 11 de marzo de 1990 que permitiera convocar una Asamblea Nacional Constituyente, la denominada ‘séptima papeleta’.

“Desde entonces tuve la convicción de que no iba a permitir que la mafia ni los armados me impusieran por quién podía o no votar, que a través del ‘Movimiento Estudiantil’ por la Constituyente íbamos a lograr rediseñar el sistema político nacional”, expresó.

Sin duda, esa fue una causa común que recogió la indignación del pueblo colombiano y la tradujo en una apuesta social, donde concurrieron diferentes orillas ideológicas con un fin específico: rediseñar el anacrónico sistema constitucional.