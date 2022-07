“Pretender sacarle a la economía $50 billones sería un disparate”

Por Gustavo Veloza Posada

Periodista EL NUEVO SIGLO

Hablando con la precisión y claridad que lo ha caracterizado siempre, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, lanza ideas y conceptos que inmediatamente ponen a pensar al país. Esa ha sido su principal característica no solo como a su paso como funcionario público sino también ahora gozando de las trincheras de invierno.

De allí que, al llegar un nuevo gobierno y esta vez de izquierda, el experto economista tiene toda su atención en conocer qué va a hacer el presidente electo Gustavo Petro con lo que recibe y cómo va a manejar la economía, sobre todo ahora que debe, sin dudas, adelantar una reforma tributaria en medio del maremágnum de alta inflación, altos intereses, descuadre fiscal y con las calificadoras respirándole en la nuca.

Sin embargo, como experto, el Restrepo de hoy, el analista de ahora, no quiere mirar los toros desde la barrera, sino que tiene, como siempre, conceptos propios, sobre cómo se debe resolver este galimatías, que la dupla Petro-Ocampo, deben proponerle al país, ya sea mediante un acuerdo nacional o con un proyecto consensuado.

Reducción de gastos

EL NUEVO SIGLO: Ya se especula lo que debe ser la reforma tributaria que anunció el nuevo gobierno. ¿Cómo analiza esta situación?

JUAN CAMILO RESTREPO: Según las cuentas fiscales, que son las del Marco fiscal de mediano plazo que presentó este Gobierno, hay que hacer una reducción de gastos drástica el año entrante, cosa que parece muy improbable que el nuevo gobierno lo haga. O bien hay que buscar recursos tributarios frescos y nuevos para financiar el gasto social que el nuevo gobierno está comprometido. Lo primero parece improbable que lo haga el nuevo gobierno, con lo cual va a tener que hacer una reforma tributaria pero una reforma que aún no conocemos, que no está redactada y mucho menos cuantificada. De manera que, en los próximos días, aún antes de empezar a consensuarla, lo que tiene que hacer el Gobierno es decirle con claridad, con puntos y letras al país, qué y cuál es la reforma tributaria que tiene en mente.

ENS: ¿Cuánto cree que se podría recaudar con esa tributaria?

JCR: Hace algunos días voceros económicos del Gobierno de Petro dijeron que la reforma tributaria que por $50 billones habían planteado en la campaña ya no iba más, porque las cifras, y son palabras del doctor Bonilla, que presentaron durante la campaña, eran meramente hipotéticos, que la reforma tributaria en cuanto a recaudo se refiere tendría que ser de una cuantía menor. Entonces esa es una decisión correcta y realista que muestra una contramarcha necesaria porque pretender sacarle a la escuálida economía colombiana $50 billones ahora sería un disparate.

ENS: El que va a ser el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha dado algunas luces, pero nada concreto…

JCR: Si, pero esas son unas formulaciones de carácter muy general, hay que aterrizarlo y por eso decía y vuelvo y repito es que a este Gobierno le falta redactar el texto de la reforma tributaria que quiere llevar al congreso el 20 de Julio, redactar su exposición de motivos, cuantificarla, ir al detalle y eso no lo ha hecho y no lo tiene listo aparentemente y mientras no lo haga va a ser muy difícil levantar un consenso nacional entorno a esa reforma tributaria.

Le puede interesar: Se acelera desarrollo de energías renovables en el país

Un consenso

ENS: Según su experiencia en estos temas, ¿habría que ampliar la base tributaria o hacia dónde debería estar dirigida esa reforma?

JCR: Según el marco fiscal de mediano plazo, para cumplir las metas de la regla fiscal que están vigentes y están vigentes por ley, se requiere el año entrante recaudar unos $24 billones nuevos o hacer un recorte en el gasto público con esa cifra. Se requiere una reforma tributaria que busque recaudar $24 billones el año entrante para poder aumentar el gasto y cumplir con la regla fiscal. Esta la mitad de recursos de lo que se había dicho, pero aun así va a requerir un gran proceso de refinamiento técnico, de redacción, de concreción de las propuestas y de sentarse con los diversos grupos políticos a ver si levantan un consenso nacional en torno a esa reforma.

ENS: El país venía acostumbrado a tributarias de $8 billones, $9 billones, pero pretender ahora $24 billones y mucho menos $50 billones, es imposible, ¿no lo cree?

JCR: Los $50 billones es imposible, pero el mismo Ricardo Bonilla dijo que eran meras cifras hipotéticas y habría sido un disparate. Pero aún los $24 billones que le faltan para el año entrante requerirán una reforma muy drástica, taponar la evasión por todos lados, reducir con una gran tijera podadora las exenciones, reducciones y privilegios tributarios que existen en Colombia y recaudar nuevos recursos en sectores que hoy no están pagando impuestos, en conformidad con su capacidad de pago. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que ya llegó el momento en que salgamos de unas proposiciones meramente generales, que no se va a clavar la clase media, que no se va a tocar el IVA, que los que tengan muchos patrimonios tengan que pagar más, eso está bien, pero eso no basta para hacer la arquitectura de la reforma tributaria que se necesita y que se quiere llagar a la mesa de concertación del acuerdo nacional, hay que ir mucho con más concreto, con propuestas redactadas y cuantificadas que ojalá los equipos técnicos del gobierno estén trabajando en ello.

“Una emergencia social”

ENS: Con un dólar disparado, alta inflación, el petróleo subiendo, el desempleo bajando, ¿cómo cree que el presidente electo recibe la economía y al país?

JCR: Yo creo que el Gobierno que recibe el presidente electo es un Gobierno que en términos de las métricas tradicionales económicas está más o menos bien, pero desde el punto de vista social está en un estado calamitoso. Aunque se redujeron un poco las cifras de desempleo en los últimos datos que se conocieron, sigue muy alto, el 39% de la población colombiana está en situación de pobreza, el 12% está en situación de pobreza extrema, el 60% de la población colombiana está en la informalidad, 1 de cada 3 hogares dicen, según las encuestas del DANE, que no tienen ingresos suficientes para comprar las 3 comidas diarias. Aquí hay una emergencia social, una emergencia social muy grande, este es el país que recibe el Gobierno de Petro, un país en emergencia social más que en emergencia macroeconómica.

ENS: ¿Dentro de esas cifras macroeconómicas, ¿cuál es la que más le preocupa?

JCR: Dentro de las cifras macroeconómicas lo que es más preocupante es la inflación, vamos para una inflación este año que debe cerrar en los niveles del 9% que es el triple de las metas del Banco de la República. Eso es muy preocupante, no es una situación solamente colombiana, es la misma preocupación en todo el mundo, las tasas de interés van a seguir subiendo, ya el Banco de la República subió su tasa de referencia, igual lo está haciendo el Banco Central de los Estados Unidos o los Bancos Europeos. Vamos a entrar en una época de dinero caro en todo el mundo, de manera que los retos económicos son muy grandes y los son sobre todo los desafíos de carácter social y para atender esas necesidades sociales, el Gobierno va a requerir nuevos recursos para poder hacer al mismo tiempo una política económica seria con una política social adecuada, para eso se van a requerir nuevos recursos y para conseguir esos nuevos recursos se necesita una reforma tributaria mejor diseñada, cuantificada y consensuada entre los diversos partidos que están representados en el Congreso.