Covid en Bogotá: ‘montaña rusa’ desconcertante

Desde que comenzó la pandemia Bogotá ha encabezado la lista de ciudades con las cifras de contagios y fallecimientos más altas del país. Pero también es la urbe que más ha crecido en unidades de cuidados intensivos y la que más ha avanzado en vacunación.

Hoy, manteniendo esta tendencia del primer lugar en todo, tanto en indicadores positivos como negativos, la capital tiene una cifra global de 1.256.087 contagios, 1.149.970 personas que se han recuperado del virus, y otras 23.688 que lamentablemente perdieron la batalla.

De esta manera, con 82.429 casos activos de la enfermedad, 11.550 nuevos contagios entre el miércoles y el jueves, además de 122 fallecimientos ayer la pregunta es una sola: ¿cuál es el panorama epidemiológico tras un mes y medio de un tercer pico que ha sido el más drástico en muertes, contagios y ocupación de camas UCI? Y más importante aún ¿cuándo comenzará el descenso definitivo de la curva pandémica?

Para responder estos interrogantes EL NUEVO SIGLO habló con dos epidemiólogos, uno de los cuales cree que Bogotá estaría (como lo indicaba la modelación anterior) a 10 días de que comience a quebrarse el pico de contagios, aunque también prevé que podría moverse hacia el 23 del mismo mes. El otro, por el contrario, señaló que el descenso podría darse antes.

“La pandemia en Bogotá está en pleno ascenso y en plena expansión. La positividad y transmisibilidad del virus están por encima del 40% y muy seguramente la variante Delta ya está en la capital. Ahora, el quiebre de la curva epidemiológica creo que lo podríamos estar viendo entre el 11 y el 21 de julio, como lo muestra la proyección de la Universidad de Washington”, le dijo a este Medio el también salubrista de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández.

Cabe destacar la última modelación matemática de muertes y contagios por coronavirus que sacó el lunes 28 de junio el grupo de investigación de la Universidad de los Andes (Colev). “Seguimos en la misma línea de lo que venimos viendo en las últimas 2 a 3 semanas, lo que quiere decir que los contagios han venido con el mismo ritmo”, dijo en ese momento a este Diario el vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y miembro de dicho grupo, Juan Manuel Cordovez.

No obstante, en esta ocasión el experto cree que el pico de contagios podría comenzar a descender. “Hay un cambio drástico en la modelación de la semana pasada: el último modelo predice una tendencia a la baja a partir de la fecha. Hace ocho días hablábamos de una desaceleración después del 11 de julio, pero la última simulación, que incorpora cosas como los ritmos de vacunación y los contagios, para la ciudad de Bogotá el modelo predice que a partir de esta semana la cosa debería comenzar a mejorar”

Añadió que los contagios están muy elevados y que por eso será difícil ver la descongestión del sistema rápidamente, “pero sí tenemos ese cambio con respecto a la modelación de la semana pasada y debería comenzar a mejorar”, finalizó.

UCI con alta ocupación

Ahora, con relación a una de las variables más importantes para medir el estado del sistema hospitalario, como lo es la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, esta comenzó a descender ligeramente esta semana pero su demanda continúa siendo extremadamente alta.

De hecho, de acuerdo con Saludata, con corte al primero de julio en la mañana, la ocupación de unidades reservadas para pacientes con covid-19 estaba en el 95.9% y para pacientes con todas las patologías en el 94.9%, pero sin haber descendido por debajo de los noventa desde hace tres semanas.

Traducido en camas, estos porcentajes significan que de las 2.727 unidades que tiene la ciudad capital con capacidad ventilatoria, están siendo utilizadas 2.589, para un margen de 138 camas libres.

Sin embargo, a este respecto el epidemiólogo Hernández considera que este indicador debe estar por encima de lo registrado.

De hecho, el pasado 21 de mayo, cuando en Bogotá se registró la solicitud de UCI más alta desde el comienzo de la pandemia (con 244 solicitudes de una unidad), Hernández había indicado a este Diario que el porcentaje de ocupación de UCI que estaba presentando el Distrito no correspondía a la realidad, y sigue pensando lo mismo.

“Las unidades de cuidados intensivos siguen estables al alza y no hay signos de disminución, aunque esperamos que ello comience a cambiar a mediados de julio, y sigo pensando que la ocupación de esta variable debe estar por encima de lo registrado por Saludata. Esta plataforma solo está tomando como denominador las camas en expansión pero hay que tomar en cuenta las camas no hospitalarias y los pacientes que están en camillas y en salas de observación. No olvides que la definición de cama hospitalaria es una cama en la que el paciente puede tener una estancia mayor a 48 horas, pero hay pacientes en camas no hospitalarias que están haciendo de hospitalarias. Por eso la ocupación debe estar entre el 150% y el 200%”, añadió Hernández.

Aún así es preciso resaltar que esta es una de las variables que más se robusteció en los 15 meses desde que comenzaran los aislamientos en la ciudad: se pasó de un arsenal de 935 camas a 2.727, es decir 1.792 más.

Históricos al alza

Ahora bien, con relación al histórico de contagios y de fallecimientos, sin lugar a dudas desde hace un mes y medio que comenzaron a escalar estos indicadores diarios, la ciudad ha tenido los indicadores más altos desde que inició la pandemia.

De los tres más elevados, el primero de ellos (de menor a mayor) se dio entre el 27 y 28 de mayo, cuando en el lapso de 24 horas se contagiaron 8.445 personas. El segundo registro de mayor número de casos fue entre el pasado 2 y 3 de junio, cuando la ciudad documentó, en el lapso de 24 horas, 10.512 nuevos enfermos. Y el día de mayor cuantía fue el pasado 17 de junio, con 12.494 nuevos casos.

Por último, con corte al 30 de junio a las cinco de la tarde, en la ciudad capital se han aplicado un total de 3.429.945 dosis, de las cuales 2.165.934 han sido primera dosis y 1.264.011 segundas.

Esto significa que se ha avanzado el 39,5% del 70% necesario para llegar a la inmunidad de rebaño.

Bajan muertes a nivel nacional

Un leve descenso se registró ayer en los fallecimientos por covid-19 a nivel nacional. Se reportaron 593 decesos. Cabe recordar que desde el pasado 21 de junio la cifra no disminuía de 600.

Durante la última semana, el número de muertes se había mantenido: el miércoles fueron 610, el martes 608, el lunes 648, el domingo 664 y el sábado 693. El lunes pasado 21 de junio se registró la cifra más alta de la pandemia: 750.

Las regiones con más fallecidos reportados este jueves fueron Bogotá (159), Cundinamarca (33), Valle (60), Antioquia (59), Santander (55), Córdoba (25) y Boyacá (17). A la fecha el país ya suma 107.137 muertes por coronavirus.

Por otro lado, se presentaron 28.315 nuevos casos del virus en el país, cifra que ha ido bajando en comparación a la del pasado sábado 26 de junio donde se registraron 33.594, la más alta en lo que va de pandemia. Por regiones estuvieron Bogotá (11.549), Antioquia (3.527), Valle del Cauca (3.098), Santander (1.959), Cundinamarca (1.245), Nariño (502), Boyacá (610) y Córdoba (427).

De otro lado, ayer llegaron al país las 2,5 millones de vacunas Jannsen (de una sola dosis) contra el covid-19 donadas por Estados Unidos. El presidente Duque encabezó el evento de recepción en el aeropuerto Militar de Catam, en Bogotá.

Los biológicos llegaron procedentes de Memphis (EE.UU.), en la aeronave KC-767 ‘Júpiter’, de la Fuerza Aérea Colombiana.

El presidente Duque expresó su gratitud y aprecio a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, quien “hoy tiene este bello gesto con nuestro país, gesto de amistad, de solidaridad y de alianza”.

De otro lado, la Procuraduría General hizo un llamado a los alcaldes y autoridades territoriales a no promover ni autorizar actividades que impliquen aglomeraciones durante este puente festivo y a reforzar las medidas ante el aumento considerable de casos de contagios y muertes por covid-19.

A su turno, el Ministerio de Salud recordó que municipios con 85% de ocupación UCI o más no deben realizar fiestas tradicionales este fin de semana, más aún cuando se atraviesa por el momento más complejo de la pandemia, con un incremento en el número de contagios y decesos.