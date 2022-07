Gastar menos y ahorrar más, consejos en tiempos de créditos caros

La sorpresiva subida de tasas de interés del Banco de la República de 150 puntos básicos hasta los 7,5%, ha puesto a muchos a pensar acerca de los que se vendrá para el bolsillo de los colombianos.

La decisión, que se tomó teniendo en cuenta el impacto de la inflación y con el objetivo de frenar el incremento de los precios, se ha enmarcado como “sin precedentes”, en los últimos años, ya que casi por unanimidad los mercados esperaban aumento entre 1% y 1,25%.

Pero, sin duda alguna está decisión pone en alerta a los consumidores y a diversos sectores del mercado, pues lo más probable es que la dinámica del consumo se frene, buscando con ello que los precios se estabilicen y dejen de ir al alza, llevando la inflación a limites peligrosos para la economía nacional.

¿Qué hacer?

Para Diego Franco, CEO de Franco Capital Management, el público tiene dos opciones: “o acelera las compras, ya porque es posible que el traslado se pueda demorar, es decir, el mayor costo se puede demorar en llegar; así que el público puede adelantar sus compras ya. O, simplemente intentar buscar sustitutos de los productos que compran donde el impacto del dólar no sea tan nocivo”, explica.

En ese sentido, el experto indica que es bueno que las personas busquen mejor sus compras o las hagan con mayor inteligencia, no siendo presas del consumismo alborotado.

“Por ejemplo, comprar un producto netamente internacional, buscar algún producto nacional o que no tenga muchos componentes importados, puede ser la respuesta del público. O adelanta las compras o sustituye”, añade Franco.

Es decir, los compradores tendrán que buscar productos en su canasta familiar que suplan aquellos que presenten mayores precios o variaciones al alza.

Para el experto Edgar Jiménez, es justo eso lo que busca el Banco de la República: Mermar el consumo. “Usualmente a lo que apunta un aumento de tasas de intereses es a que los ciudadanos, las personas, le bajen un poco al consumo. Esto se hace cuando las tasas de crecimiento de la economía son altas y por lo tanto hay altos niveles de inflación. Entonces, una forma digamos de atenuar un poco esos altos niveles de inflación es hacer que el costo del dinero sea alto, es decir las tasas de interés sean altas”, comenta.

Sostiene que con esto se detendrá la subida inflacionaria. “Así que cuando usted vaya a un centro comercial o quiera consumir, comprar ropa, tecnología, incluso alimentos, a almorzar, debe pensarlo dos veces. Es decir, esas filas que vemos en los centros comerciales donde las personas digamos iban a almorzar y el almuerzo no es un almuerzo de $10.000, sino que la cuenta de 2 personas pueden llegar a $100.000 pero hay liquidez para hacerlo, la gente lo hace”, explica.

Le puede interesar: Desde este sábado el precio de la gasolina y diésel subirá 150 pesos

Esto hará que las personas piensen un poco antes de gastar. Lo cual en momentos de alta inflación será beneficioso para la economía nacional.

“Al gastar, el costo en términos de inflación va subiendo y si la demanda sigue siendo fuerte y la oferta, es decir la productividad del país o la producción del país no crece al mismo ritmo, la inflación aumentará. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que se modere un poco ese ritmo de consumo sin desacelerar del todo la economía”, comenta el docente universitario.

Lejos de las deudas

Lo que sí es muy recomendable para las personas, es que en estos momentos de tasas altas, no accedan a créditos, pues las tasas de interés serán mucho más altas de lo habitual, de modo que el dinero que se pague de interés será cada vez mayor. Así, una deuda que antes podría saldarse en 3 años, podría irse a 4 o 5 años, o tendría que pagar una cuota mucho más alta.

“En los temas de créditos hay que evitar que el público se endeude, porque la carga o el costo de deuda va a ser importante, así que monitorear el endeudamiento y claramente, y aunque suene obvio, evitarlo cuando no sea un endeudamiento inteligente, es decir si esa deuda realmente no es para generar más dinero, pues realmente no es una deuda sana”, explica Diego Franco.

Pero, no es el único que piensa así. Edgar Jiménez también lo establece: “acceder a menos créditos, claro que sí. Es lo que decía, ya usted lo va a pensar un poquito más para sacar su tarjeta de crédito y seguir consumiendo, seguir gastando; entonces se modera un poco esa demanda de crédito, y eso hace que definitivamente, la inflación por lo menos se modere un poco. No es que va a bajar, va a seguir subiendo, pero tal vez a un menor ritmo ya no al 9%, sino tal vez al 8% y para enero del próximo año estemos al 7%, y eso estabiliza mucho la economía”, señala.

¿Pararán de subir las tasas?

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar advirtió que “no sabría decir cuál va a ser el punto final de esta senda alcista, pero sí podría decir que busca que ese punto final llegue más pronto y llegue a un nivel más bajo si seguimos difiriendo las decisiones”.

De otro lado, Villar indicó que el Banco de la República es consciente de la persistencia del choque inflacionario por el que atraviesa Colombia y el mundo.

Sobre esto, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, señaló que en un rango de entre dos y tres meses, debe comenzar un proceso de reducción de la inflación anualizada.

Por otra parte, la Junta del emisor destacó que el crecimiento económico ha sorprendido significativamente al alza, lo cual se viene reflejando en diversos indicadores como las mayores tasas de cartera crediticia.