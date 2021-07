Centro Democrático denunció ante la Procuraduría a Claudia López 

Con el frente de batalla con la Colombia Humana abierto, ayer la alcaldesa Claudia López se fue lanza en ristre contra otro partido, el del Centro Democrático, refiriéndose a la época en la que tuvo que salir del país, cuando estaba denunciando el paramilitarismo.

"A mí me iban a matar sicarios contratados por 'parapolíticos' del uribismo. No era un señor que robaba relojes en la esquina el que me iba a matar, no. Es que por esta radicalización hemos pasado muchos años (...) Es que cosechan radicalización y nosotros tenemos que recoger jóvenes heridos. No más", aseguró la alcaldesa López. Además dijo: “Yo me he tenido que ir dos veces de este país porque el uribismo casi me mata. Cómo es de fácil ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio".

Acto seguido, la mandataria dijo que ella lleva varios meses rogándole al expresidente Álvaro Uribe “que no estigmatice a los jóvenes de terroristas y no pida más represión; y a Petro, que no radicalice a los jóvenes y no pida más rebelión".

Ante dichas declaraciones, algunos miembros del Centro Democrático denunciaron a la alcaldesa ante la Procuraduría por difamación.

“¡No es cierto que el uribismo quiso matarla, alcaldesa Claudia López! Por eso hemos denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, junto al Representante Enrique Cabrales Baquero, por sus declaraciones difamatorias. Sus acusaciones son serias y esperamos que se retracte”, anunció en la noche a través de su cuenta de Twitter el concejal de dicha colectividad, Humberto Amín.

También de acuerdo con el concejal y cabeza de lista del Centro Democrático, Andrés Forero, esta suma de peleas por parte de López, es una estrategia para distraer la atención de lo esencial: su administración perdió el control de la ciudad.

También de acuerdo con el concejal y cabeza de lista del Centro Democrático, Andrés Forero, esta suma de peleas por parte de López, es una estrategia para distraer la atención de lo esencial: su administración perdió el control de la ciudad.

“Lo que yo siento es que la Alcaldesa, ante falta de resultados, y ante su incapacidad para hacerse cargo de la situación de orden público de la ciudad, está desviando la atención buscando la pelea con el Centro Democrático”, dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal y cabeza de lista de ese partido, Andrés Forero.

Aclaró que “en ningún momento hemos satanizado a toda la protesta pacífica” pero sí se ha llamado la atención sobre lo que “hemos visto que dista mucho de ser pacífico”, con lo cual el concejal pasó a referirse a los actos violentos de algunas personas en el portal de las Américas que derivaron en la muerte de Camilo Vélez por cuenta de los cables que atravesaron, así como la vandalización de Transmilenio, en donde más de 50 estaciones están por fuera de servicio.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que la Alcaldesa recupere el orden público en la ciudad. Ella es la máxima autoridad de la Policía en el Distrito y nos prometió en campaña que sería la jefa de la Policía, pero ante su falta de resultados y ante su incapacidad de hacerse cargo de la situación que se está viviendo en la ciudad, lo que vemos es que busca de cazar peleas. Lo que nosotros le estamos pidiendo es que deje los micrófonos, deje de cazar peleas, recuerde que ya no es una senadora de la República sino Alcaldesa y que los ciudadanos estamos esperando respuestas de parte de ella”.

Reacciones

Poco después, la bancada del Centro Democrático y varios de sus miembros, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, le respondieron en tono de rechazo.

“Es inaceptable que en el afán por resucitar candidaturas, la alcaldesa de Bogotá ose poner en pie de igualdad el terrorismo que alienta la Colombia Humana con nuestro partido, que defiende la seguridad y reclama la autoridad que ella no ejerce", trinó escuetamente el Centro Democrático.

Por su parte, el expresidente Uribe dijo que "la mejor campaña es gobernar bien, la Alcaldía de Bogotá hace una buena, se le reconoce, se incomoda y completa con dos malas", afirmó el también exsenador, quien añadió que “si la alcaldesa de Bogotá se dedicara a trabajar, sería menos deslenguada en medios de comunicación”.

A su vez, la senadora de esa colectividad, Paloma Valencia, le sugirió a la mandataria exponer las pruebas que sustentan sus acusaciones. “No alcaldesa, no más estigmatización. Yo pertenezco al uribismo y jamás he querido matarla ni he oído a nadie sugerirlo. Le pido respeto por nuestra colectividad que representa a millones de Colombianos. Esa es una acusación muy grave y general espero que tenga alguna prueba”, indicó la congresista a través de sus redes sociales.