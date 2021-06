Pleito político de amplio espectro por vandalismo en Bogotá

El cruce de acusaciones entre la alcaldesa Claudia López y el senador y candidato presidencial Gustavo Petro por las acusaciones de la primera al segundo de estar incentivando los disturbios en Bogotá, tuvo un nuevo round.

El lunes la mandataria responsabilizó a la Colombia Humana, partido de Petro, del vandalismo y secuestro del que fueron objeto seis buses del sistema Transmilenio.

López indicó que esos ataques se dan con “la dotación que les dan dirigentes de Colombia Humana, que pinchan, bloquean y secuestran buses, a pocos jóvenes radicalizados para hacerles la campaña del caos, la obstrucción y destrucción de Transmilenio y la tranquilidad ciudadana. Bogotá se Respeta!”.

Ayer a primera hora, Petro le salió al paso a esas graves acusaciones: “Solicito públicamente a la alcaldesa de Bogotá rectificar esta afirmación calumniosa. Para desinflar llantas no se necesitan dotaciones y los gestores de convivencia fueron fortalecidos en la Bogotá Humana precisamente para no usar el Esmad”.

Adicionalmente Petro dijo que él había solicitado, desde hacía meses, el levantamiento de los bloqueos y una tregua mientras pasaba la ola de contagios (de covid-19), “pero la respuesta estatal no es más que una táctica electoral de descrédito sobre nosotros”.

Acto seguido instó a la bancada de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, en el Concejo de Bogotá, a analizar si sería prudente dejar de ser independientes y declararse en oposición al gobierno Distrital.

Pero la respuesta de Petro no se quedó ahí y su réplica también estuvo directamente relacionada con los comicios del 2022. El senador dijo que ahora que el “claudismo” sabe que “solo” una coalición total de la derecha puede “intentar detenernos”, López “se traslada a la derecha, un paso calculado”.

“La coalición centro derecha que se configurará busca antes que nada impedir que las cosas cambien. Y si algo necesita la sociedad y el Estado es el cambio”, precisó.

Sin embargo, el de la alcaldesa no fue el único flanco de pelea ayer de Petro.

El propio expresidente y exsenador Álvaro, habitual crítico de la mandataria, había trinado muy de mañana respaldando las acusaciones de López contra el dirigente de izquierda: “Muy importante la denuncia de la alcaldesa sobre los proveedores de dotación a los violentos”.

Más contrapunteo

Sin embargo, la pelea no terminó ahí. Tras la dura réplica de Petro, la mandataria distrital reviró y amplió sus acusaciones a Colombia Humana.

“De la misma organización política un senador los dotó de elementos para enfrentarse con la Policía, una concejal mintió sobre ambulancias que terminaron vandalizadas, ediles y dirigentes locales les dan apoyo logístico en bloqueos y los convocan a mantener la confrontación...”, trinó López.

Agregó que “su jefe máximo condiciona dejar el caos polarizante a que Bogotá deje de invertir en Transmilenio. Son muchas voces y acciones de la misma organización en la misma dirección de radicalización y destrucción. Una vez más los invito a recapacitar. Tienen mejores formas de ganar”.

No es la primera vez que la alcaldesa de la Alianza Verde y el candidato presidencial de la Colombia Humana polemizan sobre quiénes están detrás de los disturbios y vandalismo que se mantienen en varios sectores de la ciudad, como los portales de las Américas y Suba, así como en áreas de Usme, Yomasa y otros sitios. No hay que olvidar que en la última semana se produjeron tres muertes, dos manifestantes y un tercero, un motociclista que falleció al cruzarse con un cable utilizado en uno de esos bloqueos.

El pasado martes 22 de junio López no solo responsabilizó a Petro de radicalizar las movilizaciones y mantener el caos en la ciudad, sino que le hizo un llamado directo “a que por favor no incendie más a Colombia y no mandé más de carne de cañón a los jóvenes”, a lo que el aspirante de izquierda le replicó que ella era la que estaba mandando al Esmad a reprimir violentamente a la protesta social.

Otros voceros de Colombia Humana también replicaron. “La Bancada Colombia Humana-UP en el Concejo de Bogotá rechaza las equivocadas declaraciones y señalamientos de la alcaldesa hacia nuestra colectividad. Le exigimos que se retracte y asuma la responsabilidad de una gobernante”, advirtió la concejal y cabeza de lista de esta coalición, Ana Teresa Bernal.

A su turno, la cabildante Susana Muhamad le recordó a López que ella, como mandataria, ya no está en campaña y es quien dirige a la ciudad. Por lo tanto “debería ir a los territorios, escuchar a los jóvenes y entender el conflicto para poder solucionarlo. No señalando a quienes buscamos el diálogo”, precisó.

La otra concejal de la bancada, Ati Quigua, tambien condenó las declaraciones de la alcaldesa y dijo que no ayuda a desescalar los ánimos “su forma de manifestarse contra Colombia Humana y otros actores políticos que legítimamente expresan sus diferencias con su forma de tramitar los conflictos. Se requiere plena disposición por el diálogo y la paz”.

Ahora, la cabildante que sí se refirió al llamado del senador Petro de declararse en oposición a la Alcaldía fue Heidy Sánchez. A ella, como se recuerda, la Procuraduría le abrió a finales de mayo una indagación preliminar por información publicada en sus redes sociales que habría ocasionado vulneraciones a la integridad de la misión médica.

“Como coalición haremos las consultas pertinentes a los partidos integrantes de la misma en las Juntas Administradoras Locales y en el Concejo de Bogotá, para hacer paso de la independencia a la oposición. La alcaldesa se ha destacado por gobernar con el irrespeto a funcionarios, periodistas, vendedores informales, concejales y toda persona que no comparta su visión, llegando ahora hasta la injuria. Alcaldesa, usted lo ha dicho: ‘tienen mejores formas de ganar’”, recalcó.

El otro concejal que sugirió reconsiderar la postura de su partido (el Polo) frente a la Administración fue Carlos Carrillo. “Hoy parte de Pacto Histórico no puede tolerar la politiquería temeraria de Claudia López. Es imprescindible que el partido deje de ser gobierno en Bogotá. La mermelada de algunos no puede llevarnos a hacer el ridículo y pisotear nuestro ideario”, dijo.

Por fuera de las instancias del cabildo distrital el senador del Polo, Iván Cepeda Castro, dijo que las acusaciones de la alcaldesa a Colombia Humana eran “temerarias e inaceptables. La determinación de responsabilidades penales, por lo menos en un Estado de derecho, corresponde a las autoridades judiciales y no a las ejecutivas”.

Más reacciones

El concejal y excandidato a la Alcaldía, Carlos Fernando Galán (movimiento Bogotá para la gente), advirtió que las palabras de López eran irresponsables e invitó a la mandataria a dejar de lado la campaña electoral en la que parece estar.

"No es responsable el señalamiento que hace la alcaldesa al movimiento Colombia Humana. Ese tipo de estigmatizaciones pone en peligro a sus militantes. Alcaldesa, abandone la contienda electoral y concéntrese en restablecer el orden en la ciudad. Sin excusas".

La polémica también fue muy fuerte entre los congresistas, muchos de los cuales criticaron por igual a Petro como a López, señalándolos de tener responsabilidad directa o indirecta en la crisis que atraviesa la capital del país, así como de estar inmersos en una campaña electoral.