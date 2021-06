Reforma tributaria: 35 artículos y no más de $14 billones de recaudo

A marchas aceleradas trabaja el Gobierno mediante el Ministerio de Hacienda para ajustar y diseñar lo que debe ser el proyecto de inversión social o reforma tributaria que deberá presentar al Congreso el 20 de julio.

Se ha conocido, de acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, que el proyecto no tendrá más de 35 artículos para lograr un recaudo de $14 billones. Para el Ejecutivo, debe tener como prioridad una reactivación económica que venga de la mano con una reducción sostenida del desempleo, especialmente en la población juvenil, los mayores de 40 años y las personas en situación de discapacidad.

Ya en dos ciudades, Barranquilla e Ibagué, el Gobierno ha realizado jornadas de socialización del proyecto. La primera fue el 24 de junio con un encuentro regional en Barranquilla para escuchar propuestas para la reforma tributaria. Allí, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, confirmó que la iniciativa se presentará en julio, con mensaje de urgencia y solo tendrá 35 artículos.

El objetivo de poner tan pocos artículos es “para que su tránsito en el Congreso de la República sea más sencillo”. Anunció también que se plantean nuevos días sin IVA para reactivar el comercio y la economía.

El jefe de la cartera de Hacienda dijo que su meta es buscar la manera de incluir recursos para los sistemas de transporte masivo en esta iniciativa.

El camino

Sostuvo que “buscaremos un camino para acompañar las dificultades económicas que están teniendo los sistemas de transporte masivo como consecuencia de la pandemia por cuenta de la baja afluencia de pasajeros”.

Agregó que esta “reforma tiene que ser un proyecto de inversión social como centro que encuentre estabilidad en las finanzas y que los recursos salgan de los más pudientes”.

Por ahora, de acuerdo con las palabras del ministro de Hacienda, se han recibido más de dos mil propuestas para esta reforma fiscal a través de la página web. Entre las más interesantes están, según Restrepo, la de crear incentivos para estimular el empleo femenino, continuar programas como el del Ingreso Solidario y el subsidio a la nómina.

Estas visitas regionales pretenden generar un respaldo social y político. El viernes la gira inició en Ibagué, y esta semana se desarrollará en Medellín, Villavicencio y Cúcuta. Más adelante se trasladará a Fusagasugá y Cali.

Para el Gobierno nacional es de vital importancia que se apruebe esta nueva reforma, pues necesita ingresos para seguir girando el Ingreso Solidario para las familias más afectadas por la pandemia del covid-19. La transferencia, la cual contaba con un punto en la descartada reforma tributaria, se iba a terminar a finales de junio.

Además, se une a que, dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo, se designaron $11,11 billones para proyectos de inversión social entre 2021 y 2022 y, entre ellos, resalta la transferencia de Ingreso Solidario.

“Se destacan particularmente las iniciativas de gasto social y de reactivación económica para el segundo semestre de 2021, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y proteger a los hogares más vulnerables de los continuados efectos de esta coyuntura”, reza el documento expedido por el Gobierno.

Déficit fiscal

A pesar de los esfuerzos y mensajes del Gobierno nacional, hay quienes no auguran un futuro positivo para las finanzas colombianas de cara al cierre de 2021. Es el caso de Fitch Ratings, una de las principales agencias internacionales de calificación crediticia, o de riesgo, que el pasado 23 de junio aseguró que el país tendrá un déficit fiscal incluso mayor al registrado en 2020.

Francis, director Senior de Calificaciones de Fitch Ratings, advirtió que, “Colombia es uno de los pocos países que va a tener un déficit fiscal mayor este año que en el 2020”. Eso, durante su intervención en la conferencia de Perspectivas fiscales y de calificación soberana, organizada por Bancolombia.

Empresarios

De otra parte, en la jornada del pasado viernes en Ibagué, empresarios, jóvenes y distintos actores sociales, estuvieron de acuerdo con el propósito de dar oportunidades a las personas que han visto afectadas sus oportunidades laborales. En ese sentido, el ministro Restrepo, explicó que uno de los propósitos del Proyecto de Inversión Social es crear varios instrumentos que faciliten la contratación, como el PAEF o el subsidio que cubrirá los costos de la seguridad social.

Frente a esto, varios de los beneficiarios del PAEF, que escucharon esta propuesta, estuvieron de acuerdo y con disposición a contratar a las poblaciones afectadas por el desempleo. Inclusive, pidieron celeridad y claridad una vez sea plasmado en el proyecto de Inversión Social.

Otro de los puntos que más se tocó en esta jornada fue la necesidad de generar oportunidades en educación que permitan que el joven salga mejor preparado para afrontar el mundo laboral, pero que también den una garantía para que ese círculo vicioso, que no permite contratar por falta de experiencia, se empiece a romper.

De acuerdo con el Ministro, la propuesta de generación de empleo debe incluir un subsidio al sector empresarial para incentivar la contratación de jóvenes de 18 a 28 años y personas que hayan perdido su empleo. Con este programa, que durará entre dos o tres años, se espera generar al menos 650 mil empleos.

Esto dará continuidad al reciente anuncio del Gobierno nacional de reglamentar la directriz de apoyar con un 25% a las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y los 28 años.

Educación

Así mismo, aclaró que con el proyecto de Inversión Social se permitirá la continuidad y ampliación de la Matrícula 0, pues se buscarán los recursos que garanticen este fin (cerca de $700 mil millones anuales), pero que no es necesario un proyecto de ley nuevo que cree algo que ya existe, pues resulta redundante.

“Los elementos en común que he venido recogiendo son varios: la necesidad de no afectar a la clase media, que no toque IVA, pensiones y ampliación de la base en renta de personas naturales. Que generen empleo, que tenga como prioridad la protección del sector empresarial, en especial de las micro y pequeñas empresas y la reactivación económica. Que también tenga un esfuerzo de ahorro público y en la lucha contra esa forma de corrupción que es la evasión y que tenga como consideración lo que han expresado solidariamente los sectores empresariales” señaló Restrepo.

Esta semana continuarán los encuentros regionales mañana en Medellín, el miércoles en Villavicencio y el viernes en Cúcuta.

El mensaje es claro

De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que es la hoja de ruta económica del Ejecutivo de aquí a 10 años, se deja claro que los múltiples picos de contagio de la pandemia obligaron al país a implementar nuevamente medidas de confinamiento en el 2021, lo cual impactó los ingresos de los menos favorecidos y del tejido empresarial.

“Lo anterior ha hecho más necesario extender los diferentes programas sociales y de reactivación productiva para proveer soluciones en estos dos frentes”, dice el documento. Y explica que para atender estas solicitudes temporales se requieren recursos económicos cuyas fuentes son principalmente ingresos transitorios y endeudamiento por parte del Gobierno.

Lo que señala es que la situación económica de los ciudadanos sigue siendo crítica y no se puede dejar de lado. Para resolverlo, se plantea un aumento de impuestos temporales y una mayor toma de deuda por parte del país. Decirlo es fácil, pero para lograrlo se requerirá un fuerte mensaje de que la economía nacional es estable y confiable.

El Minhacienda es claro en este punto y dice que es necesaria una reforma fiscal de dos etapas, que permita que el país siga teniendo acceso a endeudamiento público externo y se mantenga la confianza inversionista.