Región Pacífica, el nuevo eje del turismo colombiano

Con el sello de la marca Pacífico Colombia, impulsada por Camilo Ernesto Lloreda Becerra, gerente de la RAP Pacífico, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, los departamentos que conforman la región, se unieron y se presentaron unidos a la Vitrina Turística de Anato 2021.

Este primer envión, es solo el inicio de lo que va a ser el nuevo eje del turismo colombiano jalonado por las playas y la naturaleza, la gastronomía, cultura, espiritualidad, ecoturismo, religiosidad y aventura de este pulmón del país.

La oferta turística de esta región estará asociada a cuatro productos: paraíso litoral, herencia cultural, experiencia mística y travesía natural, tal como lo describe para EL NUEVO SIGLO Lloreda Becerra.

Esta iniciativa es liderada por la Región Administrativa y de Planificación Pacífico en un trabajo articulado con las gobernaciones asociadas, en especial con sus secretarías de Turismo, y tiene como objetivo ubicar al destino en la mira de las agencias comerciales y mayoristas del país y del cono sur del continente.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo es el programa de Pacífico Colombia para reactivar el turismo en el país?

CAMILO ERNESTO LLOREDA BECERRA: Este es un proyecto muy importante. Mediante el esfuerzo de las cuatro gobernaciones del pacífico colombiano Valle, Chocó, Nariño y Cauca, nos asociamos a finales del 2017 con una razón y era planificar y ejecutar proyectos de inversión. Hemos hecho una gestión clara frente a la planificación para los próximos 20 años en el Pacífico Colombiano.

ENS: ¿Qué proyectos han desarrollado?

CELLB: Hemos hecho cosas en temas ambiental, en temas de infraestructura vial, en puertos, pero a nivel multisectorial es la primera vez que los cuatro departamentos se unen para planificar el territorio y además es una planificación muy endógena. Cuando comenzamos ya a planear el territorio comenzamos a ver que había varios proyectos que había que coordinar y estructurar, pero cuál podría ser ese primer proyecto que nos iba a abarcar, entonces lo único que podría unir a los cuatro departamentos es la infraestructura falsa que no existe, si usted va a ver no hay una sola vía que conecte los cuatro departamentos, ni siquiera la vía panamericana.

La unión

ENS: ¿Cómo lograron entonces unir a los cuatro departamentos?

CELLB: Ha sido un proceso difícil. Nuestro territorio es tan complejo y me refiero a complejo porque somos pluriétnicos y multiculturales en todo el sentido de la palabra, tenemos la mayor cantidad de consejos comunitarios, de organizaciones indígenas, y no es fácil poner de acuerdo a la gente porque la visión de desarrollo es totalmente diferente. Aquí nosotros llevamos dos años haciendo esto y seguramente nos vamos a demorar 2 meses más, pero la atemporalidad es lo que nos ha dado la certeza de que vamos a hacer un muy buen ejercicio en todos los sectores.

ENS: ¿Cómo ve esa parte tan complicada?

CELLB: Con respeto a muchas administraciones a nivel nacional, pero ese no es el modelo. Para nosotros en los próximos 20 años no nos debería importar cómo se llama el programa y el proyecto de las casi 5 administraciones nacionales, departamentales y locales que van a llegar, no nos importa, lo que nos debe importar es que la meta y el objetivo final sea el mismo. Con el plan estratégico regional cualquier administración nacional, departamental y local tendrá que adaptarse a ese modo de ruta.

ENS: ¿Pero lo que es importante es que el plan avanza?

CELLB: Ese es el sello que hay. Hablé con los gobernadores actuales hace año y medio, confiaron en el tema, les dije que se dieran el beneficio de la duda ante el asunto y yo creo que hemos respondido ante la expectativa técnica que hay. Identificamos que la cultura es un tema que va a ir por todos lados no solamente como nos venden los de Bogotá que la cultura del pacífico son solo los 50 municipios. Dentro de ese aspecto cultural están metidas muchas cosas, no solo los bailes, el arte, la espiritualidad, sino también el de la gastronomía.

Acuerdos

ENS: ¿Ya existe acuerdo en todo lo que deben desarrollar?

CELLB: Nos pusimos de acuerdo, formulamos el proyecto y comenzamos a ejecutarlo, pero se nos atravesó la pandemia. Qué chicharrón tan difícil porque toca ejecutar un proyecto que no fue estructurado ni aterrizado en una pandemia a la cual ninguna generación estaba lista para aprenderla; comenzamos a hacerlo, modificamos la visión del proyecto y la adaptamos a las realidades y comenzamos con ese tema de la cultura, que es muy importante porque muchas personas que saben de turismo dicen que el turismo no es más que una historia, una narrativa muy bien contada. Pero sin duda hay una cantidad de temas culturales que hay que fortalecer, por ejemplo, el tema de los grupos musicales que poco a poco necesitan una oportunidad para brillar, todos estos oficios que fortalecemos a través de una política ya de Estado a través del Ministerio de Cultura que es el famoso. Además, está el tema culinario en Buenaventura o Popayán, el tema de trabajo de madera en Pasto, el tema de jardinería en Cali.

El impulso

ENS: ¿Cómo impulsar ese turismo desde el exterior para que lleguen más visitantes extranjeros a esta región?

CELLB: Vivimos en la paradoja nuestra, de los casi 4 millones de visitantes internacionales que llegaron a Colombia desde el 2019, 571.000 personas vinieron a la región pacífica priorizando departamentos como Nariño, Valle, Cauca y había más en algunos puntos. No estoy hablando en las ciudades capitales, pero en algunos puntos de turismo regional hay más llegada de extranjeros que nacionales. En carácter la experiencia extranjera es mucho más notable que en la nacional. Entonces hay que romper esa paradoja para tratar que sigamos aumentando en los extranjeros, pero sobre todo sigamos motivando a los comerciantes y ese tema no es fácil.

ENS: ¿Cuánto se va a invertir para desarrollar este programa?

CELLB: Este es un proyecto de más de $40 mil millones en los cuatro departamentos. Lo que identificamos fueron 42 municipios de los 178 que ya tenían productos consolidados o que estaban en camino de consolidar. Le pongo el ejemplo de los bordados de Buga, ya tiene reconocimiento a nivel nacional esos bordados y cada vez se van posicionando, pero van en ese camino. Hay otras actividades culturales que están en ese proceso, pero apenas están iniciando, entonces por eso fueron los 42 municipios de los 178.

ENS: ¿Esos destinos se van a certificar?

CELLB: Las inversiones están apenas en capacitación desde el tema de certificación y eso es lo que estamos haciendo con cinco destinos en el Pacífico, para que me certifiquen que el turismo que se está ofreciendo en estos municipios es sustentable y sostenible, sobre todo. Ese es el tipo de diferencia del turismo que estamos ofreciendo en la región pacífica.

Las cifras del turismo

De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, en 2019 llegaron al país desde el exterior más de 3,9 millones de visitantes de los cuales 571.159 manifestaron como destino principal la Región Pacífico.

Del total de los turistas del Pacífico el 61,12% registró como destino a Nariño, el 37,48% al Valle del Cauca, el 0,89% corresponde al Cauca y el 0,49% a Chocó.

Para el 2020 la actividad se vio seriamente afectada por la pandemia, con ocasión de los cierres de fronteras y las restricciones de movilidad y aforo. En términos comparativos, de acuerdo con los datos arrojados por Migración Colombia, el país recibió 980.227 visitantes extranjeros, es decir, un -75% respecto al año anterior. De estos, 92.363 manifestaron como destino principal el Pacífico, lo que equivale a un -83,8% respecto al 2019.

Según el “Reporte regional de turismo receptivo”, generado por este proyecto con datos de SER Pacífico, para marzo de 2021 “a la Región Pacífico llegaron turistas nacionales y extranjeros, los turistas nacionales predominan en un 99,46%, en tanto que los extranjeros en un 0,54%, significando esto una disminución de turistas extranjeros de 2,27% puntos porcentuales, con relación al mes de febrero del mismo año”.