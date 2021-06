Las ciudades más caras del mundo

Ashjabad, que en persa moderno significa "ciudad del amor", y capital de Turkmenistán, es la ciudad más cara para empleados internacionales, desplazando a Hong Kong al segundo puesto. En el tercero, Beirut ascendió 42 posiciones en el ranking como consecuencia de una grave y extensa recesión económica causada por el agravamiento de varias circunstancias: la mayor crisis financiera del país, la covid-19 y la explosión del puerto de Beirut en 2020. Tokio y Zúrich descendieron un lugar, es decir, que pasaron del tercer y cuarto puesto, respectivamente, al cuarto y quinto, y Shanghái se situó en el sexto, uno más que el año pasado. Singapur pasó del quinto al séptimo puesto.

En América Latina, ciudades como San Salvador (169), Bogotá (181) y Asunción (187), permanecen sin grandes movimientos en el ranking, caso contrario al de San José (124), Montevideo (132), Lima (150) y Ciudad de México (152) que desciende 32 peldaños. Por su parte, Brasilia (205) es la ciudad más barata de la región, desplazando a Managua.

Julián García París, consultor senior de la Unidad de Career de Mercer, dijo que “en la vigésima sexta entrega de la Encuesta Costo de Vida de Mercer encontramos significativos cambios con respecto al año pasado. Situaciones como la pandemia, la devaluación de las monedas locales, las situaciones de orden público y la dinámica política de algunos países como el nuestro, fueron elementos que tuvieron una gran incidencia en la economía y costo de vida de diferentes ciudades. Estos factores, en algunos casos las hace incluso menos accesibles para el pago de alquileres de vivienda y servicios públicos, acceso y costos a artículos de primera necesidad, ropa, entre otros”.

Ranking

El Ranking de Ciudades según su Costo de Vida 2021, elaborado por Mercer, reveló que otras ciudades que están entre las 10 más caras para empleados internacionales son Ginebra (8), Beijing (9) y Berna (10). Según se desprende de la consulta, las ciudades más baratas del mundo para empleados internacionales son Tiflis (207), Lusaka (208) y Bishkek, que se sitúa como la más barata en el puesto 209.

América

A su vez, las ciudades estadounidenses han descendido en el ranking de este año debido principalmente a las fluctuaciones monetarias entre marzo de 2020 y marzo de 2021. Nueva York (14) se clasificó como la ciudad más cara de EE.UU., a pesar de haber descendido ocho posiciones respecto al año pasado, seguida de Los Ángeles (20), San Francisco (25), Honolulu (43) y Chicago (45). Winston Salem (151) sigue siendo la ciudad estadounidense más barata para empleados internacionales.

La apreciación del dólar canadiense frente al dólar estadounidense ha provocado saltos en el ranking de este año. Vancouver (93) es la ciudad canadiense más cara, seguida de Toronto (98) y Montreal (129). En el puesto 156, Ottawa es la más barata de Canadá.

En América Latina, San Juan (89) se posiciona nuevamente como la localidad más costosa de la región, no obstante ha descendido 23 posiciones por cuenta de unos índices de inflación muy bajos que se dieron a principios de 2021, lo que afectó su posición en el ranking.

En Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, Puerto España (91) se sitúa como la segunda ciudad más cara y escala 83 posiciones en el ranking general, teniendo una de las apreciaciones de moneda frente al dólar más consistentes versus 2020. Puerto Príncipe (107) ocupa el lugar número cuatro, ascendiendo 27 lugares en la lista. Para esta localidad los costos asociados a transporte, así como los gastos relacionados con aparatos y accesorios de uso doméstico tienen un importante incremento.

La región

“En el contexto de Latinoamérica se evidencia un alza generalizada, pero no alarmante, en el costo de vida de algunas de sus principales ciudades. Por ejemplo, la desvalorización del peso colombiano frente al dólar americano y la situación de desabastecimiento del país, fueron factores que han tenido algún impacto en la dinámica económica de la ciudad, lo cual ha encarecido relativamente sus precios. Sin embargo, nos encontramos con el caso de ciudades como San Juan de Puerto Rico, la cual bajo del puesto 78 al 124, convirtiéndose en una de las ciudades más económicas de la región para los trabajadores extranjeros” completa García París.

Continua la tendencia de la apreciación del dólar frente a la mayoría de las monedas en América Latina, sin embargo, la región se aprecia menos costosa a nivel general. Hoy más que nunca es necesario realizar un adecuado análisis de la movilidad de capital humano, mismo que se centra en comprender y mejorar la forma en que el traslado de los talentos a nivel internacional puede beneficiar a la organización y a sus empleados.

“Actualmente es necesario pensar de una forma más adaptativa, considerando un mayor enfoque en el valor y no en el costo, ello requiere administrar la cartera general de talento y no las tareas individuales, usar datos para realizar análisis nos acercará a tomar decisiones más asertivas. Ya no es posible tratar de colocar a los asignados en cuadros predefinidos correspondientes al ámbito de los equipos de movilidad. Una política de movilidad no puede cubrir todos los escenarios, pero debe proporcionar una lógica de gestión clara y aclarar las opciones disponibles” refiere Amalia Suaste, líder de la Práctica de Movilidad para Mercer Latinoamérica.

Europa

Tres ciudades europeas se encuentran entre los diez lugares más caros. En el quinto puesto del ranking mundial, Zúrich sigue siendo la ciudad europea más cara, seguida de Ginebra (8) y Bern (10). El fortalecimiento de la moneda local dio lugar al ascenso de varias ciudades europeas en el ranking, como París que pasó a ocupar el puesto 33. La moneda local en el Reino Unido sigue siendo fuerte: Londres (18) y Birmingham (121) ascendieron uno y ocho lugares, respectivamente.

Los Emiratos Árabes Unidos continuaron diversificando su economía, con la consiguiente reducción del impacto de la industria petrolera en el PIB. En el marco de este proceso, se ha registrado una caída de precios tanto en Dubái (42) como en Abu Dabi (56). Beirut se convierte en la ciudad más cara de Medio Oriente para empleados internacionales, ascendiendo 42 posiciones hasta ocupar el tercer puesto del ranking mundial. Yamena (13), Lagos (19) y Libreville (20) constituyen la primera, segunda y tercera ciudad más cara de África para empleados internacionales. En el puesto 208, Lusaka es la más barata de África.

El costo en Asia Pacífico

Más de la mitad de las 10 ciudades más caras están situadas en Asia. Asjabad escaló una posición en el ranking de este año, convirtiéndose en la urbe más cara para empleados internacionales, tanto en Asia como en el mundo. Le siguen Hong Kong (2), Tokio (4), Shanghái (6), Singapur (7) y Beijing (9). Bombay (78) es la ciudad más cara de la India, aunque descendió 18 lugares en el ranking de este año debido a la relativa debilidad de la rupia india en comparación con otras urbes del ranking.

Por otro lado, las ciudades australianas han ascendido en el listado de este año gracias a la significativa revalorización de la moneda local frente al dólar estadounidense. Sídney (31), la ciudad australiana más cara para los empleados internacionales, experimentó un salto de 35 lugares, seguida de Melbourne (59), que subió 40 posiciones.