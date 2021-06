Bucaramanga acata orden de regreso a clases presenciales

En cumplimiento de los mandatos contenidos en la normativa expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de Bucaramanga, mediante la circular número 206, mostró su disposición y acato para volver a las aulas el próximo martes 6 de julio.

La secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda Vivas, afirmó que los establecimientos educativos oficiales y privados brindarán el servicio educativo de manera presencial.

Asimismo, reiteró que se tienen listos todos los protocolos de bioseguridad para iniciar las clases presenciales en medio del tercer pico de la pandemia que afronta la ciudad.

“La administración se ha preparado con los protocolos de bioseguridad para cada una de las sedes educativas oficiales con la compra de los elementos de protección personal y todos los demás elementos de aseo y desinfección que se requieren y con una apuesta para que la propuesta pedagógica permita que los niños puedan regresar de nuevo a las aulas”, indicó Rueda.

Reiteró que implementarán la directiva nacional y señaló que los docentes de instituciones educativas oficiales, que no atiendan el llamado a la presencialidad, no recibirán salario por los días no laborados.