La tributaria que busca Petro con el “gran acuerdo nacional”

El gran acuerdo nacional en el que ha venido insistiendo el presidente electo Gustavo Petro busca alcanzar la “justicia social” que pregona el gobierno entrante, mediante una reforma tributaria que va a golpear directamente a los mayores patrimonios y a los colombianos que hoy tienen más ingresos.

Por lo menos eso es lo que ha dejado entrever Ricardo Bonilla, el asesor económico de Petro, en el tour por medios que realizó durante esta semana para explicar lo que debería ser el corazón de la hoja de ruta tributaria.

Cuando recibió el certificado que ahora lo acredita como presidente de la República, Petro dijo que una parte clave del “gran acuerdo nacional” es la reforma tributaria. Por ello aseguró que "ya no puede gravitar sobre la comida de la gente, sino que tiene que gravitar sobre los privilegios de las personas. A esas personas les pido, como parte de este acuerdo, como el inicio de un nuevo pacto, hacer del impuesto el pacto social".

Dijo que la idea es que la paguen los 4.000 o 5.000 colombianos más ricos, “los que más beneficios han tenido en nuestra nación”.

Para él, este pacto busca alcanzar la justicia social en Colombia. Esto implica que "toda la juventud pueda tener una universidad" y que "no exista ningún niño o ninguna niña menor de siete años con hambre".

"Las posibilidades de invertir para que nuestros campos vuelvan a producir alimentos, las posibilidades, a partir de disminuir el déficit fiscal, de que toda empresa en Colombia pueda tener más ganancias", añadió.

Inversiones

Sostuvo, entre sus argumentos de la tributaria, que "lo que les vamos a pedir es una inversión, esta vez no en la propia empresa, sino en la sociedad colombiana. Una inversión que se llama educación pública, que se llama cero hambres", dijo.

Otro argumento de Petro es que trabajará "con el compromiso de que, a través de la cero corrupción, la sociedad colombiana podrá prosperar. Y en la medida en que la sociedad colombiana prospere podrá ser más grande la empresa, podrán ser más grandes las fortunas, podrá ser más grande la riqueza, tanto individual como la riqueza social del país".

Asimismo, una de sus escuderas, la exministra Cecilia López, y quien suena para estar en el gabinete del nuevo gobierno, dijo a los medios que Petro ha propuesto que “entre más le entra a una persona, más paga”. López aseguró que el Gobierno debe tener cuidado cuando se habla de altos ingresos porque hay diferencias entre rentas de trabajo y de capital. “Lo que ha habido es una evasión alta de rentas de capital; muchas de las rentas de trabajo altas corresponden a ejecutivos que tienen trabajos de grandes responsabilidades y pagan muchos impuestos”, dijo.

Asimismo, López asegura también que las exenciones del Gobierno saliente deterioran el esquema, “lo lógico es que los individuos más ricos paguen más impuestos”.

La tierra

Otro de los puntos que Petro tocó durante su campaña fue la productividad de la tierra. “Entre más se eleve la renta presuntiva de la tierra, más el poseedor de grandes porciones de tierra fértil en Colombia elevará la producción”, aseguró meses antes.

Según López, el país tiene un problema de evasión gigantesco de la propiedad rural y aseguró que en regiones como el Caribe hay tierras fértiles en las que “uno se encuentra con una cabeza de ganado cada hora”. Una reforma del próximo Gobierno deberá invitar a los dueños de dichas extensiones de tierra a pagar más impuestos o apostar por más productividad del campo.

Como otros analistas, la economista considera que la reforma no debe tener un aumento de impuestos de manera generalizada porque el grueso del tejido empresarial es de pequeñas empresas que no pueden asumir cargas impositivas superiores a las que tienen. “Hay espacio para conseguir más recursos. No podemos seguir cargando todo el peso en impuestos regresivos”, concluyó López.

Problema fiscal

Por su parte, el presidente de ANIF, Mauricio San María, se refiere al problema fiscal que deberá ordenar el Gobierno si presenta una tributaria. En un documento público, el dirigente gremial dijo que “en lo que se refiere al problema fiscal, el ahora presidente de Colombia ha manifestado, en su programa de gobierno y en intervenciones públicas, que llevará a cabo una reforma que alcanzará un recaudo adicional de $55 billones anuales. Eso a través de la eliminación gradual y decidida de beneficios tributarios, sobre todo de quienes tienen mayor capacidad de contribuir al erario público. Con eso, espera desarrollar un sistema más progresivo que concentre el grueso del recaudo en las personas más ricas del país”.

Señala Santa María que “además, ha insistido en que no extenderá el IVA a productos de la canasta familiar, favorecerá la implementación de impuestos saludables y establecerá políticas efectivas contra la evasión y elusión. Con esas medidas, Gustavo Petro espera que, de manera gradual, Colombia llegué al nivel de tributación de los países de la OCDE”.

Ante ello, el presidente de ANIF sostiene que “para llegar a ese nivel de la OCDE, el recaudo no se puede concentrar casi que exclusivamente en las personas de mayores ingresos, es necesario ampliar la base de contribuyentes (personas naturales) y descargar al segmento de las personas jurídicas, en particular las Mipymes, de un poco del peso tributario que soportan”.

El impacto de las exenciones

Sostiene Mauricio Santa María que hay que simplificar la estructura del IVA y con eso evitar las exenciones. A cifras de 2019, el costo fiscal de las exenciones tributarias solo por IVA equivalía a $52 billones (4,9% del PIB). Quienes más se benefician de las exclusiones y exenciones corresponden al segmento de la población de mayores ingresos.

La exención de la canasta familiar del pago de IVA es, de facto, un subsidio al consumo de los hogares más ricos. Ampliar la base de productos con IVA y fortalecer el programa de devolución para los hogares de menores ingresos es la única manera de aumentar el recaudo y hacerlo más progresivo.

Dice que “en líneas generales, resolver los problemas estructurales de nuestro sistema de tributación y llegar al nivel de recaudo que espera la nueva administración, necesita de reformas significativas en por lo menos dos de los impuestos que mayor recaudo generan, renta e IVA. La deuda de Colombia está muy alta, las necesidades sociales crecen y la pandemia dejó gastos significativos que habrá que ir desmontado. Además, los ingresos adicionales serán clave para financiar el ambicioso programa de inversión social que plantea el programa de gobierno del presidente electo”.

El objetivo es $50 billones al año

La meta optimista del Gobierno entrante será recaudar $50 billones al año adicionales con la reforma tributaria que sería presentada al Congreso, una vez comience oficialmente.

Entre los principales aspectos están:

1.- Bajará el impuesto de renta empresarial de 33% a 25% con la garantía de que las empresas generen empleo.

1.- Impuesto de renta aumentaría para salarios altos de más de $200 millones al año.

2.- Se pagaría impuesto al patrimonio a partir de los $1.000 millones.

3.- No habría cambios al IVA.

4.- Aumentaría el impuesto a los dividendos.

5.- Se priorizará el catastro multipropósito.

6.- Eliminarían las exenciones tributarias.

7.- Revisarían contratos de estabilidad jurídica.

8.- Se gravarían los activos improductivos

Lo que recomiendan los analistas:

1.- Aumentar el peso de los impuestos con relación al PIB.

2.- Ajustar los impuestos para las personas de más ingresos.

3.- No imponer a las pymes cargas impositivas superiores.

4.- Controlar la evasión de la propiedad rural.

5.- Controlar las grandes extensiones de tierra con más impuestos o con mayor productividad.

6.- Ajuste del impuesto de renta a las corporaciones.