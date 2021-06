Servicios públicos aceleran reactivación de economía

Si no fuera por los servicios públicos esenciales, la reactivación económica del país sería otra cosa. Así lo destacan tanto los mercados, empresas, Gobierno y ciudadanos al reconocer el papel de este sector que desde que empezó la pandemia y luego con los paros y bloqueos no ha dejado de funcionar.

Ante esta situación, Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Servicios Públicos, dijo que “cuando nada era normal por la pandemia, las empresas de Servicios Públicos y de Comunicaciones logramos que todo siguiera su curso y les facilitamos a los colombianos el proceso de adaptación a la nueva realidad. Entonces, pasamos de ser necesarios a imprescindibles y ahora somos el punto neutral para la reactivación. Todo esto es gracias al trabajo de nuestros héroes silenciosos, los trabajadores de las empresas de servicios que no han descansado un solo día para que cada colombiano pueda contar con agua, energía, gas natural, aseo, servicios de telefonía e internet y televisión”.

Sánchez Ortega destacó además que estos sectores aportan más del 6,5% del PIB del país y generan más de 500 mil empleos entre directos e indirectos, lo que los convierte en fundamentales para la reactivación económica.

“No demos por sentado que las empresas estamos contribuyendo a la reactivación del país y estamos presentes en el día a día de las familias, desde que se levantan y abren la llave para tomar agua, hasta la noche cuando se apaga la última luz. Agradecemos a las familias que pagan oportunamente sus facturas de servicios públicos porque están contribuyendo a la sostenibilidad de las empresas y les están ayudando a aliviar el peso de la cartera en mora que dejaron las medidas obligatorias que dejó la pandemia”, sostuvo.

Pagos

Por ejemplo, en el sector de agua potable y saneamiento básico, durante el 2020, se evidenció que, del total de las facturas emitidas, el porcentaje sin pagar estuvo entre el 25% y 30% en acueducto y alcantarillado, y entre el 24% y 31% en aseo.

El presidente de Andesco, no solo destacó la gran capacidad de generación de plazas de trabajo que tienen estos sectores sino el nivel de formalidad del mismo.

“Tenemos un sector absolutamente formal. Mientras que la tasa de informalidad en el país está en alrededor del 50%, nuestras empresas tienen más del 95% de formalidad”, con inversiones, nuevas tecnologías y proyectos en todo el país, seguiremos siendo fuente de empleo para los colombianos”, aseguró Sánchez Ortega.

Durante su intervención, el directivo gremial destacó las proyecciones que tiene Andesco de aumento en la cobertura de servicios públicos:

Proyecciones

Entre las proyecciones de cobertura Andesco para finalizar 2021 está: energía: 97,5%, acueducto: 87,5%, alcantarillado 78%, correcta disposición de excretas ya sea con alcantarillado o soluciones individuales 94%; gas natural 69%; aseo 83%; conexión a internet móvil 62%; telefonía móvil 66,7 millones de líneas activas que equivalen a 132 líneas por cada 100 habitantes; líneas fijas: 7,4 millones; 92% de los hogares tendrá servicio de televisión.

Por último, Camilo Sánchez, habló sobre el sistema de medición inteligente que viene para el país “La medición inteligente que viene para el país no es para cobrarle más al usuario, es para acelerar los procesos de desarrollo y tener tecnología de punta. Buscamos llegar a cierres financieros para hacer esta implementación.

Indica Andesco que, en relación al volumen facturado de agua, se presentó un efecto cruzado entre la disminución en el consumo no residencial y el aumento del consumo de agua en los hogares debido a las cuarentenas estrictas, alcanzando disminuciones de hasta el 35% en el volumen de agua no residencial e incrementos de hasta el 10% en el residencial, comparado con el 2019. En el sector de aseo se presentaron disminuciones de hasta 23% en las toneladas generadas en el sector aforado e incrementos hasta del 10% en el sector no aforado, así mismo.