Nuevo récord de contagios diarios en la capital: 15.569

Entre el jueves (1.197.968) y el miércoles (1.182.399) se registró en Bogotá una cifra récord de 15.569 nuevos casos de covid-19. Considerando que entre el lunes (1.165.221) y el martes (1.173.051) hubo 7.830 infectados de covid en la ciudad, en el lapso de dos días se incrementaron los contagios diarios en 7.739.

Adicionalmente, de acuerdo con Saludata en la Capital hay un global de 1.076.911 recuperados y 22.427 personas que han fallecido en los últimos 15 meses de pandemia, razón por la cual en la ciudad hay 83.061 casos activos de la enfermedad.

Con relación a una de las variables más importantes a considerar, la de las unidades de cuidados intensivos, ayer al cierre de esta edición el porcentaje que registraba Saludata para pacientes covid-19 positivos estaba en el 96,7% (ligeramente inferior con relación al registrado al comenzar la semana) y respecto a las UCI para todas las patologías, el martes cerró con una ocupación del 95,3%, porcentaje también ligeramente inferior al registrado el lunes (95,9%).

Traducido en camas, este porcentaje significa que en la ciudad hay un total de 2.728 camas, de las cuales están siendo utilizadas 2.600, lo que le da a la ciudad un margen de 128 libres.

Frente a este panorama, el día de hoy el secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez López, presentará una estrategia de intervención y cuidado frente al coronavirus que se aplicará en la ciudad, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de Bogotá.

Relacionados: Este viernes Bogotá reanuda vacunación de segundas dosis

No obstante, EL NUEVO SIGLO consultó al vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y miembro del grupo de investigación para Covid, Colev, Juan Manuel Cordovez, quien le dijo a este Medio que aún no estamos en el punto más elevado del tercer pico y que “los contagios todavía subirán un poco más. El pico es cuando al otro día la tendencia se quiebra y comienza a bajar”, indicó el profesor Cordovez.

Adicionalmente, es importante tener presente que la última modelación matemática de muertes y contagios por coronavirus para los próximos días que elaboró Colev, un nuevo grupo de investigación interdisciplinario de la Universidad de los Andes que busca producir evidencia pertinente para dar respuestas informadas al covid-19 en Bogotá y Colombia, señala que las muertes y los contagios seguirán en ascenso hasta alrededor del 11 de julio.

Avanza vacunación

Asimismo, la Secretaría de Salud informó que las vacunas de Pfizer que fueron entregadas ayer a la ciudad, serán destinadas para poner al día el esquema de vacunación contra covid-19 de las personas que requieren su segunda dosis de este laboratorio.

Bogotá recibió, por parte del Ministerio de Salud, un total de 66.690 dosis de la vacuna Pfizer y 32.930 dosis de Sinovac "que empezaremos a aplicar mañana mismo en la ciudad", indicó la Secretaría de Salud.

Sin embargo, Gómez aclaró que continúa el proceso en los puntos de vacunación del Distrito, donde hay más de 121.000 dosis de Sinovac y AstraZeneca para aplicación de segundas dosis.

“La mejor vacuna es la que está disponible, todas las marcas han demostrado que reducen de manera drástica la posibilidad de presentar un cuadro grave de covid-19 y la posibilidad de morir. No hay ninguna que garantice que no haya contagio, ​por eso seguimos usando tapabocas, pero el nivel de riesgo se disminuye a tal proporción que nuestra recomendación es que no dejen de aplicarse la vacuna”, indicó el secretario Gómez.

De esta manera, se prevé que la aplicación de segundas dosis de vacuna Pfizer en Bogotá se retomaría a partir del día de hoy, una vez la entidad reciba los biológicos que, a su vez, deben ser distribuidos a cada una de las subredes para administrarlas a la población priorizada.