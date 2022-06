Impuesto de renta a empresas bajaría de 33% a 25%: Bonilla

Después de la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia para los siguientes cuatro años, se han presentado especulaciones sobre cómo va a manejar varios asuntos en el país. Por ahora la atención está centrada en temas económicos y en una eventual reforma tributaria.

En este sentido, EL NUEVO SIGLO dialogó con Ricardo Bonilla, asesor económico del presidente electo, quien le dijo a este medio en qué consiste el proyecto, entre otros temas.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son los aspectos principales de la reforma que propone el presidente electo, Gustavo Petro?

RICARDO BONILLA: Lo principal es que existen unas recomendaciones de la Comisión Tributaria del 2015 y una comisión que contrató el gobierno Duque, que entregó su informe hace 18 meses. Reuniendo lo que dicen estas dos comisiones se obtienen los principios básicos para una reforma estructural que requiere Colombia. La idea es acogerse a esas sugerencias y ponerlas en marcha, especialmente en el impuesto de renta.

ENS: En este caso, ¿cómo funcionaría el impuesto de renta?

RB: El impuesto de renta corporativo tiene una tarifa alta, pero al tener excepciones y beneficios, el impacto tributario no tiene reglas de juego únicas establecidas. En este sentido, eliminando dichas exenciones y beneficios se puede bajar la tasa. Por ende, el objetivo es reducir las cargas al sector empresarial, teniendo unas reglas de juego más precisas. Con esta propuesta la tasa podría bajar del 33% al 25%. Con esto lo que se pretende es equilibrar el impuesto de renta corporativo.

Beneficios

ENS: ¿Qué beneficios o exenciones se eliminarían?

RB: Estas exenciones y beneficios tienen que ver con las empresas que han obtenido varios beneficios particulares, que fueron declarados mediante el lobby del Congreso en una discusión de cualquier proyecto y que fueron incorporados sin ninguna evaluación de cómo estas decisiones le sirven al país. Sin duda, le sirvieron a alguien, pero no necesariamente al país. Lo que permitió que algunas actividades tuvieran beneficios que no tienen otras, estando dentro del mismo sector productivo y eso es competencia desleal.

En este sentido, de acuerdo con la comisión tributaria del 2015, hay dos opciones para modificar este tema. El primero es discutir cada una de las exenciones o beneficios, pero esta opción no tendría fin porque detrás de cada uno hay un interesado. Entre tanto el segundo camino sería el ideal, que consiste en eliminar el impuesto de renta establecido y reemplazarlo, basándose en las utilidades y así empezar de cero. Con esto se contribuiría en la creación de un nuevo sistema tributario sin huecos.

ENS: ¿No afectaría eso la estabilidad jurídica del país?

RB: El mejor contrato de estabilidad jurídica que puede existir es que todos los empresarios sepan cuáles son las reglas de juego en el aspecto tributario sin buscar un beneficio especial. Además de lo anterior, es importante trasladar una mayor cantidad de recursos a la renta de personas naturales, que hoy en Colombia solo aportan el 20% del impuesto de renta, mientras las empresas aportan el 80%.

Cabe resaltar que en la OCDE funciona diferente: el 75% pertenece a personas naturales y el 25% a personas jurídicas, estas últimas son las que producen bienes y servicios mientras que las personas naturales son los dueños de las empresas. Se plantea entonces examinar por qué el 1% de los contribuyentes del impuesto de renta tienen tasas efectivas tan bajas y por qué este no es un impuesto progresivo.

Hoja de ruta

ENS: ¿Hay algún documento con la hoja de ruta para esta propuesta?

RB: En este momento aún no hay un borrador, simplemente se están recogiendo las conclusiones de las comisiones mencionadas anteriormente. Estamos convencidos de que con este camino se nivelarían las cargas y así se daría al impuesto de renta de personas naturales un carácter de progresividad que actualmente no tiene. No es progresivo porque antes y después de impuestos la distribución del ingreso sigue siendo la misma.

Las personas que reciben impuestos de renta de trabajo ya están identificadas y pagan lo que les corresponde, además tienen la respectiva retención en la fuente. El problema es en las personas con ingresos más altos, en donde se está identificando la gran evasión.

ENS: ¿Cómo interpretar la especulación de los mercados y la subida del dólar luego de elecciones?

RB: Las elecciones se dieron en un clima convulsionado afuera, es decir, las bolsas estaban cayendo, la FED subió tasas de interés, a eso se le suma la expectativa de recesión en Estados Unidos, asimismo los impactos de la guerra en Ucrania siguen siendo fuertes. Entre tanto, Colombia ha presentado una bonanza con los precios del petróleo y el carbón, que dan la presunción de que aquí volvimos por la senda del crecimiento, pero estos son resultados extraordinarios o de un día. En medio de ese escenario las tasas de cambio han venido subiendo en todo el mundo, así como las acciones han bajado en algunas empresas y a eso se le suma el momento de la elección, en donde el dólar estuvo relativamente alterado; sin embargo, se ha venido estabilizando y va a seguir por esa senda, esperando que el presidente electo dé otros mensajes de cómo será su trabajo.

ENS: ¿Cómo va el empalme con el actual gobierno?

RB: El empalme está empezando, apenas el miércoles se conformó el equipo. En las próximas dos semanas se crearán las diferentes comisiones del empalme y se recibirán informes. Luego de la posesión, el presidente electo, Gustavo Petro, presentará las primeras decisiones sobre el futuro del país y la conformación del gabinete de ministros.

ENS: ¿Cómo van los sonajeros para los diferentes ministerios?

RB: Para esta época los sonajeros empiezan a ser muy fuertes y cada día suenan más duro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es una expectativa, eventualmente el ministro de cualquier cartera sale de estos candidatos, pero en ocasiones no sucede así.

ENS: ¿Qué medidas habrá para contener la inflación?

RB: Para afrontar el tema de inflación, el presidente electo está a la espera de los resultados del empalme y así poder revisar cómo se podría manejar el presupuesto, qué recursos quedan para este año y además qué se puede proyectar para el 2023. Si combatir la inflación requiere ayudas del gobierno, eso debe quedar allí pactado. Lo que no existe en el presupuesto no se cumple.

ENS: ¿Habrá reforma pensional?

RB: Esta es una reforma que está en el camino. Con el gobierno organizado y teniendo responsables del tema, el presidente electo establecerá cuál es la ruta, los tiempos y cuáles son las reformas que van a entrar al Congreso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se puede inundar al Legislativo de proyectos, porque la mitad se terminan hundiendo por falta de trámite.

Lo que sucederá con el petróleo

ENS: ¿Qué va a pasar con la exploración petrolera?

RB: En este momento hay 180 contratos de proyectos de exploración, algunos de ellos tienen vigencia hasta de 20 años y abarcan una cobertura cercana a 7 millones de hectáreas en el país. Lo que hay que evaluar son los resultados de la totalidad de dichos contratos, ya que solo 16 de estos están en proceso de evaluación para establecer si lo que han hallado es comerciable, ya sea gas o petróleo, y a cuánto aumentarían las reservas. Lo importante es saber los resultados de estos proyectos de exploración antes de firmar uno nuevo.

ENS: ¿Qué va a pasar con el fracking?

RB: Este tema es una línea roja que el presidente electo afirma que no va a cruzar. Él no quiere fraking, ni minería a cielo abierto. No se va a repetir la experiencia del Cerrejón, ni se va a profundizar en este aspecto. Aunque, seguramente se revisará el proyecto piloto existente.