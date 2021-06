Todos queremos paz pero se necesita un cambio profundo: Betancourt

Ingrid Betancourt Pulecio, quien estuvo seis años secuestrada por las Farc, asiste este miércoles a la Comisión de la Verdad para reencontrarse con quienes la privaron de la libertad.

En su intervención, la excandidata presidencial aseguró que la reconciliación es una palabra que pesa mucho y el camino hacia ella "pasa por una búsqueda de redención por parte de nuestros victimarios", por lo tanto, es consciente de que todos quieren paz pero para llegar a ella se necesita un cambio profundo de "nuestra relación con el otro".

Asimismo, resaltó la labor de Francisco de Roux al frente de la Comisión y señaló que en cumplimiento de sus funciones "a tratado de reparar sin descanso la trama rota de nuestro sentir colectivo y nos cogió de la mano parar prepararnos a oír a quienes fueron nuestros verdugos, para que al hacerlo accedamos a una nueva humanidad".

A renglón seguido, Betancourt relató que escuchó la versión de sus hermanos como víctimas de su secuestro, situación que le dejó marcas que continúan indelebles hasta el día de hoy.

"He llorado con ellos y me cuesta trabajo no seguir llorando, pero debo confesar que me sorprende que del lado de los victimarios no haya habido una sola lágrima", agregó.



Ante las palabras de Carlos Antonio Lozada, señaló que "quería oírlo hablar desde su corazón, no desde la política. Acá estamos seres humanos, no está el Estado."



Con respecto a Timochenko, le agradeció el esfuerzo de reconocer el crimen, pero le hizo un fuerte llamado a reparar las víctimas. "Yo le pregunto: ¿cómo va a hacerlo? ¿dónde están los recursos del narcotráfico que ustedes acumularon por los años de guerra?", manifestó la excandidata presidencial.