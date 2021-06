Duque: "no necesitamos aglomerarnos para hacer sentir nuestra voz"

Un llamado a evitar las aglomeraciones y mantener el autocuidado para contener el contagio masivo del covid-19 que ha causado la muerte de más de 100.000 personas en el país reiteró el presidente Iván Duque este miércoles.

"Aquí toca asumir que, durante el tiempo de pandemia, mientras alcanzamos inmunidades colectivas globales, las aglomeraciones son el factor más determinante del crecimiento del virus", señaló el Jefe de Estado en entrevista con Señal de la Mañana, en Radio Nacional.

Además, Duque también se refirió a las manifestaciones sociales y aseguró que una democracia como la que tiene Colombia no se necesitan aglomeraciones para hacer sentir la voz frente a cualquier tipo de situación.

"Y también lo que yo he dicho es que en una democracia como la nuestra no necesitamos aglomerarnos para hacer sentir nuestra voz frente a cualquier reinvindicación de algún derecho, mucho más cuando en este gobierno enfrentando la pandemia, este gobierno le dio vida a la renta básica", sostuvo.

Para argumentar estas afirmaciones, el Presidente enfatizó que tanto la Organización Panamericana de la Salud y expertos epidemiólogos advirtieron en su momento sobre las consecuencias de las aglomeraciones.

Al respecto, explicó que los "análisis se han hecho con mucha tranquilidad y obviamente basados en lo que van leyendo los propios expertos epidemiológicos, que además lo advirtieron. La Organización Panamericana de la Salud advirtió a tiempo sobre el riesgo de las aglomeraciones, cuando estábamos empezando el tercer pico".

Además, recordó que las aglomeraciones pueden afectar la vacunación masiva e incrementar los casos positivos de covid y fallecimientos por la enfermedad como se ha presentado en las últimas semanas.

"Las medidas farmacológicas como la vacunación son muy importantes, pero vacunación no quiere decir que a nadie le va a dar el virus; va a reducir sus efectos letales, va a reducir sus efectos nocivos en la salud, pero la vacunación per se no va a evitar que la gente se contagie", indicó.

Así las cosas, resaltó que "las medidas farmacológicas como la vacunación se tienen que combinar con las no farmacológicas, que es el distanciamiento físico, el tapabocas, el lavado constante de manos, la desinfección y, adicionalmente, los protocolos de bioseguridad".