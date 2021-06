Bitcoin cayó por debajo de los US$30.000 y otras breves

NACIONAL

EMPLEO. ManpowerGroup Colombia cumple 45 años brindando soluciones de talento humano. Hoy se ha consolidado con tres marcas especializadas: Manpower, que ofrece servicios de reclutamiento, selección y gestión de personal; Experis, especializada en soluciones de Tecnología y perfiles TI; y Talent Solutions, que ofrece soluciones de talento humano a la medida de las necesidades de los empleadores.

PROGRAMAS. Colfondos dio a conocer el Programa Iguales, con el que la AFP, administradora de Pensiones y Cesantías en Colombia, viene trabajando fuertemente la estrategia de Diversidad e Inclusión. Para el gerente Senior de Gestión Humana, Juan Diego Martínez-Villalba, “promover la diversidad en las organizaciones, genera una cultura inclusiva en la que se vive el respeto, la flexibilidad y la responsabilidad”.

SELFIES. Por primera vez en la historia en un evento de lanzamiento mundial, Tecno presenta el móvil Camon 17 Pro. De allí que “Rise Of The Selfie” es un documental que describe la forma de mirar el futuro. Las selfies serán un medio importante de autoexpresión, no solo para individuos sino también para grupos, ya sea en línea o en persona.

INTERNACIONAL

EE.UU.: Las ventas de viviendas usadas bajaron en mayo por cuarto mes consecutivo en Estados Unidos debido a la falta de bienes disponibles combinado con precios récord. El número de viviendas usadas vendidas bajó 0,9% a 5,80 millones en proyección anual (el monto proyectado al año si se mantuvieran las condiciones del período considerado).

REINO UNIDO: El bitcoin cayó por debajo de los US$30.000 por primera vez en cinco meses, afectado por las medidas en China contra la criptomoneda más popular del mundo. Alrededor de las 12h30 GMT, el bitcoin perdió un 9% de su valor hasta US$29.624. La volátil criptomoneda sigue al alza de 2,2% desde principios de año.

ALEMANIA: La canciller alemana, Angela Merkel, lamentó la ausencia de normas comunes en la Unión Europea para los desplazamientos de personas, mientras la propagación de la variante Delta del coronavirus genera cada vez más preocupación. "Lamento que hasta ahora no hayamos alcanzado una actitud común de los Estados miembros respecto a las reglas de viaje", declaró la jefa de gobierno.