Bogotá ya tiene una hoja de ruta para ordenar su Centro Histórico

Ayer finalmente se lanzó el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, una hoja de ruta que trazará el ordenamiento del centro de la ciudad con una lógica patrimonial. A 18 años, este plan tuvo un costo de $7.500 millones.

EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué es tan importante que el Centro Histórico tenga un plan de ordenamiento del territorio?

PATRICK MORALES THOMAS: El Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp) tiene una particularidad y es que desde 1997 fue señalado en la Ley de Ordenamiento y la Ley General de Cultura que el patrimonio es de mayor jerarquía en el ordenamiento y por eso un Pemp va a ser de mayor jerarquía al Plan de Ordenamiento Territorial. Ahora viene la pregunta: ¿Por qué lo es?

La respuesta tiene que ver con la lectura comprensiva de esa superior jerarquía del patrimonio. El ordenamiento en el Centro Histórico de Bogotá no se hará solamente desde una lectura tradicional del urbanismo, basado en las necesidades tales como el acueducto, el uso de los suelos o las vías, no. El ordenamiento se va a hacer en clave patrimonial y eso es absolutamente innovador. No es solamente proteger el patrimonio material: es proteger las relaciones y lo que sucede a su alrededor.

ENS: ¿Eso que acaba usted de explicar cómo lo materializa el Pemp?

PMT: Cuando reconoces el tejido social productivo y los sentidos que la gente que habita en el centro le ha dado al lugar, puedes producir un ordenamiento en consecuencia con esos sentidos.

Por ejemplo este Pemp qué hace: reconoce el uso industrial de baja escala en el Centro Histórico. El 10% de la actividad productiva es de baja escala o de escala vecinal. Ese uso está hoy prohibido en el centro y este Plan reconoce ese uso. Y cuando ya no estas ilegal puedes propiciar un montón de intervenciones para mejorar tu negocio.

Pero lo más importante que hace el Pemp es que simplifica la norma. Va a haber una sola norma en el centro para las tres localidades. Antes había un cruce de normativas súper complicadas y si una persona quería hacer una pequeña intervención en su casa no sabía cómo hacerla.

El Pemp además unifica todas las normas de centro para las localidades Santa Fe, Mártires y Candelaria. Y qué hace: coges el chip de tu predio, lo ingresas a un sistema que va a tener el Plan y te va a decir exactamente qué puedes y qué no puedes hacer en tu predio. En un sistema georreferenciado, la gente va a poder consultar todo lo relacionado con su predio.

ENS: El POT tiene una proyección a 12 años. ¿Qué marco de tiempo tiene el Pemp?

PMT: Este Plan tiene pensado triplicar la población residente del centro en 18 años (en 13 años el casco histórico perdió el 10% de su población. Esta hoja de ruta le va a dar sentido a cualquier intervención que vaya a suceder en el centro histórico siempre con la meta de la gentrificación. Esto no es solamente un discurso.

ENS: ¿Qué ejemplo hay de ello?

PMT: En este momento por ejemplo la Caja de Vivienda Popular no puede intervenir en Cruces ni en Belén porque es suelo de conservación. Eso quiere decir que no puede hacer mejoramiento de vivienda en el centro. ¿Qué hace el Pemp? Establece que en suelo de conservación se podrá intervenir con el Plan Terrazas de la CVP, es decir mejoramiento de vivienda. Y qué pasa cuando mejoras tu vivienda: no la vendes.

Y qué pasa con la categoría de vivienda de interés cultural que adopta el Pemp: que vas a tener subsidios del orden distrital y nacional para mejorar las casas y volverlas inquilinatos cualificados en términos patrimoniales. Entonces vas a tener 5 subsidios en una casa que te permitirá generar 5 viviendas pero conservando los patios y los valores patrimoniales de las mismas.

Y otra cosa que toca mencionar es el plan de tenencia segura. Mucha gente no sabe de quién es determinada casa. Hay una inseguridad jurídica muy grande y la gente no sabe de quién son los títulos pero ir a una Curaduría cuesta mucha plata. El Pemp clarifica los títulos de propiedad de todo el Centro Histórico para que la gente pueda decir: “Esta casa sí me pertenece ahora sí pido el subsidio, aquí me quedo".

Financiación

ENS: Todo esto que acaba de mencionar, ¿cómo se va a financiar?

PMT: Este plan tiene un cálculo a 18 de años de $1.8 billones y de ese monto un billón es el presupuesto normal de las entidades públicas calculado a 18 años. Si eso se invierte bien con un ente gestor que coordine interinstitucionalmente las cosas, podremos lograr los objetivos que nos hemos propuesto, y es un billón que no es adicional a Bogotá: es lo que hace IDU, lo que hace Movilidad, lo que hace el Ipes etc. De alguna manera lo que hace el Pemp es coordinar esos recursos. Y unos 800.000 millones se calculan de inversión privada.

ENS: ¿Y cuánto costó sacar esta hoja de ruta?

PMT: Depende de dónde hagas el corte. La anterior Administración, no quiero equivocarme en la cifra, fue de alrededor de $3.000 millones y en esta estamos hablando de por lo menos $1.500 millones más. El costo total desde el 2016 ha sido de $7.500 millones. Un plan especial de manejo cuesta mucha plata y esa es una de las grandes críticas a los mismos.

ENS: ¿Y todo esto está blindado para que esta Administración y las siguientes cuatro no lo puedan modificar?

PMT: Tiene el estatuto de superior jerarquía en ordenamiento que es una resolución del Ministerio de Cultura y cualquier modificación que se le quiera hacer deberá pasar por el Consejo Nacional de Patrimonio. Ese es el blindaje al que podemos llegar.

ENS: ¿Cuál sería el punto cero del Pemp?

PMT: A nivel normativo podríamos arrancar con la Ley General de Cultura que es de 1997. Ese punto de partida es muy importante. Luego vinieron los intentos de distintas administraciones para consolidar este instrumento de manejo y protección. Hubo un intento muy importante en la Alcaldía de Gustavo Petro con lo que se llamó el Plan de revitalización del centro ampliado, que hizo unos inventarios importantes.

Luego los esfuerzos de la Administración de Enrique Peñalosa que ampliaron y completaron el diagnostico, levantaron los inventarios, hicieron el documento técnico hasta la aprobación del Consejo Nacional de Patrimonio. Todo eso lo logró la pasada Alcaldía. La aprobación, no la adopción.

Lo que nosotros hicimos fue mesas de trabajo para mirar los temas más técnicos de alturas, usos del suelo, etc. Hicimos alrededor de 45 mesas de trabajo con el Ministerio de Cultura para poder darle el sello de patrimonios integrados de densidades patrimoniales. Finalizamos todo el proceso técnico y todo el proceso de observaciones de la ciudadanía.

Fueron 15 arquitectos que trabajaron un año y medio para que el Pemp lograra la adopción con la firma de la resolución y la publicación en diario oficial. Publicado en el diario oficial la única norma para el Centro Histórico es la del Pemp. Todas las demás se derogan.

ENS: ¿Es tan importante para Bogotá tener una herramienta de este tipo ?

PMT: Yo creo que en lo público hay una tendencia, sin pensar en un caso particular, de que cuando llegas a un lugar pues reinventas el mundo. Y eso sucedió varias veces. Nosotros reconocimos el legado de varias administraciones para que esto fuera una realidad y pudiéramos debatir sobre el patrimonio con una herramienta y no a ciegas.