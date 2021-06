Colombia superó los 100 mil fallecimientos por covid

Aunque estaba previsto desde hace varias semanas, el día llegó. Este lunes Colombia superó la barrera de los 100 mil fallecimientos por cuenta de la pandemia de coronavirus, ingresado de esta forma a la nada honrosa lista de los diez países que pasan de esa cantidad de decesos.

El reporte del Instituto Nacional de Salud indica que tras procesar 79.856 pruebas (57.311 de PCR y 22.545 de Antígenos), la entidad detectó otros 23.239 nuevos contagios. Si bien la cifra es más baja que la de días anteriores (el lunes fueron 27.818 casos; el domingo 28.734 y el viernes 28.790), la letalidad marcó un nuevo récord en lo que va de la pandemia.

En efecto, el INS reportó ayer dio cuenta de 648 fallecidos, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia, pues el lunes los decesos fueron 599, el domingo, el sábado 589 y el viernes 590.

De esta manera, Colombia acumuló 100.582 personas que han perdido la batalla contra la enfermedad. En cuanto a casos confirmados, el INS informó que ya son 3’968.405 casos acumulados, y de ellos permanecen activos 169.994 casos en 948 conglomerados, siendo estas las cifras más altas en ese indicador.

El análisis de las cifras muestra que desde marzo de 2020 se han registrado tres momentos críticos que corresponde, justamente , a los tres picos de contagios. El primero, entre junio y agosto del año pasado cuando se registraron 9,799 muertes en ese lapso; el segundo entre enero y febrero pasado, que sumaron 12.989 fallecimientos, y este tercer pico que aunque ya pasó en su etapa crítica para algunas regiones, sigue siendo muy fuerte en las regiones del centro del país y algunas del sur de Colombia. Solo en mayo de 2021 se registraron 11.907 muertes por covid-19, y en lo que va de junio ya se contabilizan 11.803 decesos, es decir que en los últimos dos meses van 23.710 fallecimientos.

Según los expertos, las nuevas cepas del coronavirus, las aglomeraciones del último mes, lo mismo que de periodos como Navidad y Año Nuevo y la Semana Santa de 2021 y el colapso de las camas UCI en casi todo el país, han tenido incidencia en estos resultados.

Misa en memoria de las víctimas

Para honrar la memoria de las 100 mil víctimas que ya deja el covid-19 en Colombia, este lunes se realizó en la Casa de Nariño un oficio religioso en el que participaron algunos ministros del despacho y otros funcionarios del Ministerio de Salud y del INS.

Al final del oficio religioso, el presidente Duque expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. “Hoy sabemos que nuestro país vive momentos difíciles asociados a la pandemia, momentos que fueron también advertidos oportunamente porque las aglomeraciones son también el principal caldo de cultivo para que esta enfermedad se disemine exponencialmente”, dijo.

Y agregó: “Es triste decirlo pero más de diez mil muertos se hubieran podido prevenir si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas seis o siete semanas, y es triste ponerlo en estas perspectivas: las muertes prevenibles de las últimas seis o siete semanas superan las muertes de los primeros cinco meses de la pandemia”.

El mandatario también se lamentó de que al ritmo que van registrando los análisis de letalidad, con promedios de 550 a 580 fallecimientos diarios, y los rezagos acumulados seguramente se registrarán por varios días más de 600 muertos diarios. “Eso nos tiene que llevar a entender que en nuestra nación, y sabiendo los estragos que trae la pandemia, elevar nuestra voz de reclamación de derechos es legítima y es entendible, y es además un derecho fundamental, pero en el contexto que estamos viviendo no hay necesidad de que levantar esa voz traiga consigo el aumento exponencial de contagios y de muerte”.

Duque dijo que hoy, al igual que al comienzo de la pandemia, la prioridad es atender a los más vulnerables con soluciones reales y responsables.

No obstante, afirmó. “Pero cuando llegamos a esta cifra de 100 mil personas fallecidas por el covid también tenemos que hacernos una reflexión sobre nuestra responsabilidad individual en el marco de los derechos y libertades colectivas”.

Virus permanecerá hasta 2022

En ese sentido, el mandatario reiteró el mensaje que ha venido defendiendo desde que comenzó la emergencia sanitaria: “El virus no se ha ido y tal vez no se irá en un tiempo más largo del que todos podamos pensar. Tenemos que hacernos a la idea de que el virus va a estar con nosotros en el año 2021 y en el 2022 y aún más prolongado teniendo en cuenta de que el mundo solamente cantará victoria cuando tengamos una inmunidad global”.

Aprovechó la ocasión para, en medio de la tragedia, agradecer al personal de salud en todos sus niveles y a agradecer a Dios por las vacunas de las que dijo “son una medida farmacológica para proteger a la humanidad pero las medidas no farmacológicas son igualmente importantes y dependen de nosotros y de nuestro comportamiento, de no aglomerarnos, de conservar las distancias, de lavarnos las manos constantemente, de usar tapabocas y de no sentirnos triunfantes por el hecho de ser vacunados”.

Al respecto, agregó, “la vacuna nos protege y quizás nos aleja de un estrago letal de la enfermedad, pero no libera a nadie de no adquirir la enfermedad, y si no asumimos esto los resultados seguirán siendo igualmente dolorosos”.

Y envió el siguiente mensaje de solidaridad: “Que estos 100 mil compatriotas que han partido sientan de parte de nosotros en su espíritu nuestra compañía, nuestro amor, nuestro afecto, que estas familias que hoy tiene una lágrima permanente en el alma, también se sientan acompañados, pero nuestro reto es prevenir que esta tragedia la vivan más familias. Por eso insistimos en rendirle un homenaje a quienes hoy ya no están con nosotros, que su paso por el mundo terrenal y su paso posterior a la vida eterna no hay sido en vano”.

Visiblemente compungido el presidente colombiano les dijo a las familias de las personas fallecidas por la pandemia que “hoy más que nunca estamos a su lado, y no dejaremos de estarlo, y que como nación estos 100 mil ángeles que están en el cielo nos tendrán que dar la fuerza y la motivación para que este año vacunemos los 35 millones de colombianos, para que este año tengamos nuestra economía creciendo, generando empleo y bienestar, que podamos atender a los más vulnerables, estabilizar nuestras finanzas que han estado tan severamente golpeadas, y sobre todo que le demos a la juventud y a las mujeres colombianas el camino de esperanza que se merecen”.

17 millones de vacunados

Ayer el reporte del Ministerio de Salud dio cuenta de que, con corte al lunes pasado, en el país ya han sido vacunados 14’953.869, de los cuales 4’781.769 han recibido la segunda dosis. En esta jornada se dispensaron 226.343 dosis del biológico.

En el oficio religioso, el mandatario colombiano confió en que para final de este mes se tengan vacunados a 17 millones de colombianos, es decir, la mitad de los 35 millones que se proyectan para alcanzar la inmunidad de rebaño.

“No tenemos duda de que todo el trabajo de la red de salud, las EPS, las IPS, alcaldes, gobernadores, Secretarías de Salud, y logística, abrazan este propósito nacional. Este momento tan inusitado en nuestras vivencias nos debe servir para entender que hoy ese poder la ciencia de producir vacunas tiene que ser respaldado por la solidaridad de todas las grandes potencias para que el privilegio de vacunarse no sea de unos pocos, y que no sea el acaparamiento el que lleve la pauta de comportamiento de las naciones, donde hemos visto países adquirir seis o siete veces su población sino que entendamos que el deber moral de toda esta humanidad es garantizar que en cada rincón del planeta se pueda proteger la vida con una vacunación que esté guiada por considerar las vacunas y un bien público global”, insistió Duque