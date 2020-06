Vuelve y juega el debate de la contratación por horas

El gremio de los comerciantes volvió a lanzar la propuesta argumentando que es necesaria para la reactivación económica. El Gobierno todavía no se va a pronunciar

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, volvió a poner en el centro de la discusión la propuesta del trabajo por horas para los colombianos.

En una carta le pidió al presidente Iván Duque que en la Misión de Empleo, escenario en el que los empresarios y trabajadores discutirán las medidas para reactivar la economía, el tema central sea una reforma laboral que permita a los empleados cotizar por horas al sistema de seguridad social.

EL NUEVO SIGLO quiso conocer el pensamiento del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, pero fuentes de esa dependencia indicaron que por ahora no dará declaraciones sobre este tema.

La Misión de Empleo es una estrategia lanzada por el Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación que busca, en palabras del ministro Cabrera, “encontrar alternativas que impidan que las cifras de desempleo aumenten, que los empleadores tengan posibilidades de sostenibilidad y crecimiento y que entre todos construyamos mecanismos para salir de la crisis en la que nos encontramos”.

En la antesala de este escenario, Cabal envió la ya mencionada carta a Duque, con copia a los ministros Cabrera, Alberto Carrasquilla, de Hacienda, y José Manuel Restrepo, de Comercio, asegurando que “la contratación por horas ha sido el factor determinante en la recuperación del empleo perdido con motivo de la pandemia en los Estados Unidos: 2,5 millones de empleos se generaron en mayo y el desempleo bajó al 13,3%, según lo indicó un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de este país. Si en Colombia, antes del Covid-19, hubiéramos implementado una reforma en este sentido, hoy más personas hubieran gozado de los beneficios de pertenecer al sistema de seguridad social y por ende, de las medidas de alivio del Gobierno”.

Discusión

De hecho, en diálogo con este Diario, Cabal indicó ayer que “esta propuesta no ha sido discutida porque no ha habido una oportunidad de hacerlo en ningún foro ni en la Mesa de Concertación Laboral, ni ha habido la posibilidad de analizar con argumentos pros y contras de la propuesta; por eso, cuando la hicimos hace meses se estigmatizó la idea sin hacer un análisis riguroso y técnico que valga la pena. La propuesta ha sido entendida por cada uno de los sectores a su manera sin discutirla a fondo, por eso decimos que esta es una de las prioridades”.

Para el dirigente gremial “esta Misión de Empleo es el escenario perfecto para estudiar los alcances de la propuesta, las modalidades y no podemos negarnos rotundamente sin antes analizar con argumentos que no son técnicos sino muchas veces políticos”.

Cabal, ante las críticas que ya se habían hecho a la propuesta, indicó que “aquí no se puede satanizar lo que estamos pidiendo Yo no sé qué pensarán los 5.400.000 desempleados que ha dejado la pandemia sin ingresos. Esta propuesta va dirigida a los desempleados y a los informales no a quienes ya lo tienen. Lamentablemente, los contradictores de la propuesta gozan de su trabajo y les importa más creer que pierden sus condiciones que preocuparse por quienes no gozan de ninguna actividad productiva o de ningún ingreso. Este tipo de contratación permite que muchos desempleados puedan poner su talento, capacidad y oficios en función de uno o varios empleadores y así, salir del desempleo que ha crecido con la pandemia y que no va a ser fácil recuperar”.

Así mismo, reiteró que “la propuesta va dirigida a los desempleados y a los informales y se puede desarrollar en la reglamentación que quienes tengan un trabajo no puedan ser contratados bajo esta modalidad sino solo aquellos que hayan tenido un tiempo de desempleo superior a uno o dos años para evitar eso”. Además, aclaró que “al salario por hora lo que planteamos es que se cree un salario integral, es decir, que la remuneración incluya las prestaciones sociales y los beneficios de ley”.

Diálogo

Según le dijo a este Medio el senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, “hay que insistir en un diálogo fraterno entre trabajadores y empleadores para enfrentar de la mejor manera posible una dificultad como la que ha acarreado la crisis. Hay que buscar mecanismos para que eso pase y es lo que está buscando el Gobierno”.

El senador Ciro Ramírez, también del Centro Democrático, le indicó a EL NUEVO SIGLO que “para cualquier propuesta, el escenario es la mesa donde estén los sectores y todas las opiniones del país. Aquí hay que aclarar que el trabajo por horas ya existe, la discusión es darle protección social, seguridad al trabajo por horas, es lo que se debe discutir”. Así mismo, el Senador indica que “en el mundo hay un sin número de países que aplican el trabajo por horas, eso se ve en Estados Unidos donde a mucha gente se le paga un sueldo fijo y lo más importante, es que en muchos trabajos o profesiones se puede acceder de manera más fácil a un trabajo por horas. Además, en países muy parecidos a Colombia la gente que trabaja por horas gana hasta cinco veces más que con un sueldo fijo”.

Sin embargo, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, sostuvo en diálogo con este Diario que “el impacto económico de la crisis no la pueden pagar los trabajadores, lo que no puede ocurrir es que contrario a proteger los empleos y los ingresos de los trabajadores lo que se les ocurre a los empresarios es desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Eso no puede ser permitido, lo que proponemos nosotros es una renta básica para los 29 millones de colombianos”.

Igualmente, aseguró que “aquí lo que están haciendo es abriendo una puertica para luego venir por los derechos conquistados por los trabajadores”.