“Universidades serán más virtuales e incluyentes”

Tras la pandemia, las instituciones de educación superior “serán más virtuales, tendrán que ser más incluyentes (más diversas socioeconómica e internacionalmente) y más conectadas con la sociedad. Y harán más énfasis en la innovación educativa que en la infraestructura”, consideró el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su percepción de lo que le espera a la educación superior en Colombia después de la pandemia?

ALEJANDRO GAVIRIA: Todavía es difícil saberlo. Estamos en medio de la crisis, pero tres cosas son evidentes: serán más virtuales, tendrán que ser más incluyentes (más diversas socioeconómica e internacionalmente) y más conectadas con la sociedad. Y harán más énfasis en la innovación educativa que en la infraestructura.

ENS: ¿Podrían llegar a ser totalmente virtuales?

AG: No plenamente. Yo percibo en posgrados un tránsito muy rápido hacia la virtualidad. En pregrado no será tan rápido ni será definitivo.

La pandemia aceleró una tendencia que venía de atrás, la tendencia hacia la virtualidad. Yo creo que es incluso un cambio positivo. Ampliará el alcance de la educación superior.

ENS: ¿Los estudiantes estaban preparados para sesiones virtuales?

AG: No todos. Tenemos dos tipos de problemas. La brecha digital, esto es, los problemas de conectividad de los estudiantes de menores recursos y regiones apartadas. Y los problemas de exceso de trabajo autónomo y fatiga.

Sea lo que sea, la mayoría ha hecho un esfuerzo enorme. En los Andes, como en otras universidades, reformamos los sistemas de evaluación, entregamos computadores y facilidades de conexión. Y ofrecimos apoyo psicológico para disminuir estos problemas.

ENS: ¿Cree que habrá deserción estudiantil?

AG: Es innegable. La pregunta es qué tanta. No lo sabemos todavía. Dependerá de la evolución de la economía y la pandemia. En los Andes, en todo caso, estamos ante un hecho paradójico: tenemos más inscritos para primer semestre que el año pasado.

ENS: En el caso de la Universidad de los Andes, ¿será virtual hasta diciembre?

AG: Estamos planeando para un escenario de semipresencialidad. Algunas clases serán 100% virtuales. Otras tendrán algún tipo de presencia en el campus. Enfatizaremos en talleres y laboratorios. También queremos que los estudiantes de primer semestre puedan ir al campus y conocer sus compañeros. Todo dependerá de lo que digan y permitan las autoridades.

ENS: De otro lado, ¿cómo ha visto el manejo de la pandemia?

AG: Yo creo que los resultados hasta hora son buenos. Pero una cuarentena de más de tres meses es un sinsentido. No la aguanta nadie. Tendría efectos desastrosos sobre la salud mental y el bienestar social. Implicaría un sufrimiento humano devastador.

ENS: ¿A dónde nos llevará esta crisis del coronavirus?

AG: Quisiera mencionar tres hechos evidentes: las diferencias entre regiones y departamentos son y seguirán siendo muy grandes (la crisis no es la misma en todas partes); tendremos brotes aquí y allá por un tiempo largo; y la crisis social será probablemente más duradera y devastadora que la de salud.

ENS: ¿Está Bogotá a un punto de un colapso en las UCI?

AG: No, no está a un punto, pero hay que estar atentos por supuesto. La obsesión con las UCI es equivocada y en últimas perjudicial. El manejo clínico de los pacientes ya no es el que nos imaginábamos hace unos meses. Los ventiladores no son la clave. Los hospitales tienen protocolos nuevos, mejorados, que incorporan el mayor conocimiento global. Tenemos que tener una visión integral del manejo de la epidemia.

ENS: ¿Cómo ha visto el manejo que se les ha dado a los adultos mayores?

AG: No estoy de acuerdo en que los encierren. No me gusta la visión prohibicionista. Yo creo en la prevención, en el autocuidado, en la pedagogía y en la toma de conciencia colectiva. Esta pandemia no se combate con toques de queda ni con policía, ni con caprichos autoritarios.