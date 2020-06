Muñoz: son 75.000 los venezolanos que han retornado a su país

Tras señalar que son 75.000 los venezolanos que han regresado a su país, el gerente de Fronteras, Felipe Muñoz, les pidió a los migrantes pensar dos veces en ese retorno, debido a los obstáculos que pone el régimen de Maduro.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se vienen atendiendo las fronteras en esta pandemia?

FELIPE MUÑOZ: Hay todo un equipo institucional, donde ha estado el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, la Cancillería, Migración Colombia y la Gerencia de Frontera, haciendo un trabajo articulado para atender los temas que tienen que ver con la frontera.

Primero, con una serie de ayudas para los emigrantes, más de 200.000 mercados, 70 municipios priorizados, la mayoría de ellos en los departamentos de frontera, donde hay una gran aglomeración de emigrantes venezolanos, donde se han establecido unos ejercicios liderados por la Cancillería, en los cuales se han establecido acuerdos con Ecuador, con Brasil y con Ecuador para hacer unos controles y unas conversaciones de control fronterizo con las Fuerzas Armadas y la Policía.

ENS: ¿Qué otras ayudas?

FM: Obviamente, la intervención en salud en cada ciudad, dependiendo de la caracterización de cada territorio, y además de eso el trabajo que viene liderando Migración Colombia con el proceso de retorno de los venezolanos. Es decir, hay muchos temas por cada uno de los departamentos de frontera que se han venido atendiendo, pero en general lo que ha habido es un trabajo articulado.

ENS: ¿Qué se ha hecho?

FM: Hemos viajado a Norte de Santander, hemos viajado a Ipiales, en Arauca, en La Guajira. Más allá del trabajo de coordinación hay presencia del Gobierno, de este equipo interdisciplinario que atiende las fronteras.

ENS: ¿Cómo se viene adelantando la atención en la salud a quienes retornan a Venezuela?

FM: Ese es un trabajo que desarrolla Migración Colombia, en el cual se articula con alcaldes y gobernaciones, Defensoría y Procuraduría. Muy importante el tema de las entidades de control, porque han establecido la necesidad que todas las entidades trabajemos de una manera coordinada. Lo que se ha hecho es un trabajo de establecer un tamizaje a estas personas antes de la salida en los buses, de una manera coordinada con Migración Colombia y Policía de Carreteras.

ENS: ¿Por qué todo este procedimiento?

FM: Porque el régimen de Maduro ha decidido restringir el volumen de entrada de venezolanos a su territorio a unos números mucho menores a la demanda que se tienen.

No ha sido un trabajo fácil, pero es un ejercicio liderado por Migración. Más de 75.000 venezolanos han retornado a su país durante la pandemia.

ENS: ¿Cómo se llevan a cabo los controles para evitar el contagio del Covid-19?

FM: En cada uno de los puntos hay estrategias diferenciales.

En Brasil, lo que se hizo fue unas reuniones que se mantienen semanalmente entre los ministerios de Defensa, incluso una coordinación entre los ministerios de Salud, las cancillerías, para trabajar coordinados entre las autoridades. En la zona particular de Leticia y Tabatinga no ha sido fácil, porque es una ciudad casi que pegada. El punto fronterizo es difícil, pero se ha logrado hacer un ejercicio de disminución de los riesgos en Leticia.

Con Ecuador es un trabajo constante que se viene haciendo entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa para articular lo que se ha denominado el Plan Espejo y es un cuidado en la frontera, advirtiendo que es una zona difícil, más que todo formada por fincas privadas.

En Norte de Santander la determinación que tomamos fue establecer un Centro de Atención Temporal Sanitario, en Tienditas, que nos permite tener entre 500 y 600 personas que lleguen y vayan a pasar la frontera y no lo pueden hacer por lo que le narré, que hay restricciones para la entrada. Lo que se quiere es tenerlos en condiciones adecuadas sanitarias.

ENS: ¿El trabajo con los demás países se ha podido desarrollar?

FM: Cancillería ha establecido unos canales permanentes y Defensa también de coordinación con Brasil, Perú y Ecuador, que son efectivos. Con Venezuela las circunstancias son complejas, pero se han establecidos dos canales: el primero por instrucción del Presidente a través de la OPS y nosotros solicitamos alguna información que dicen que algunas personas que han pasado, han estado contagiadas para poder hacer la trazabilidad. De manera informal las autoridades migratorias mantienen cierta coordinación operativa en los puentes para el paso de las personas.

ENS: ¿Por qué están retornando los venezolanos a su país?

FM: Dentro de la población migrante hay un grupo importante de ellos que es población vulnerable e informal. La pandemia, el aislamiento, los han puesto en una situación de vulnerabilidad y han decidido retornar, pero quiero enviar un mensaje como Gobierno en una labor que ha venido liderando Migración Colombia: es que no hay condiciones para el tema del retorno, no por el Gobierno de Colombia, ni por los alcaldes, sino por Venezuela que está dejando entrar un poco más de mil personas a la semana. Por lo tanto, decidir irse, no solo es llegar a la frontera, sino poder pasar. Y para poder hacerlo hay unos turnos. Yo pido que lo piensen dos veces.