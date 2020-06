Revisiones técnico-mecánicas deberán renovarse antes del 16 de julio

La Alcaldía de Bogotá incluyó en el Decreto 143 de 2020 a los Centros de Diagnóstico Automotriz que se encargan, entre otros servicios, de realizar la revisión técnico-mecánica de los vehículos, entre los sectores autorizados para entrar en funcionamiento, luego de realizar diferentes pilotos y verificar el cumplimiento estricto de las medidas.

De esta manera, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Policía Nacional y la Policía de Tránsito de Bogotá controlarán que estos establecimientos de comercio reabran al público de manera gradual, mientras se adecúan y cumplen con los protocolos de bioseguridad establecidos, para que las personas puedan ponerse al día con la revisión técnico-mecánica de sus vehículos.

En este sentido, la Administración Distrital estableció un plazo de un mes (entre el 16 de junio y el 16 de julio) para renovar este trámite siempre y cuando se les haya vencido este documento durante la cuarentena y los vehículos estén matriculados en Bogotá, lo que, además, los exime de una sanción por parte de la Policía de Tránsito.

Concejal de Alianza Verde padece de Covid-19

“Quiero expresar a todos mis compañeros, compañeras, personas de la Administración y a la ciudadanía en general, una situación agobiante que me tiene preocupado y abatido. Mi prueba de Covid-19 dio positiva, me enteré anoche a las ocho de la noche, en una llamada que me hizo el Secretario de Salud”, dijo ayer el concejal de los verdes, Julián Espinosa el día de ayer.

Espinosa agregó que tiene cuatro hijos entre ellos unas gemelas que son bebés y nacieron de forma prematura. “Estoy en proceso de apartarme de mi familia y estaré apartado para protegerlos a ellos. Me genera una angustia muy grande de que le pueda pasar eso a alguien con quien haya tenido contacto”, afirmó compungido.

Este es el segundo caso conocido de coronavirus en el Concejo de Bogotá, pues hace un par de semanas se notificó a la ciudadanía que un asesor del equipo del concejal, Juan Baena (Bogotá para la Gente) también lo padecía.