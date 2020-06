Registrar datos en app para movilizarse es voluntario: López

Para algunos ciudadanos era obligatorio registrar sus datos en la app Bogotá Cuidadora para obtener un permiso de movilidad segura o de lo contrario se enfrentaban a sanciones económicas. Esa fue una de las principales dudas que dejó el Decreto expedido por la Alcaldía de Bogotá.

Por esto, la alcaldesa Claudia López aclaró en su cuenta de Twitter que registrarse en esta aplicación es, por el momento, voluntario y no de carácter obligatorio. Así las cosas, quien salga a la calle siempre y cuando esté bajo las excepciones, pero no esté registrado en la aplicación no podrá ser multado.

"Gracias por sus comentarios y aportes sobre Bogotá Cuidadora. Hay un paragrafo en el decreto que genera la confusión y vamos a derogarlo. Lo que todos debemos cumplir es salir a las actividades autorizadas por el gobierno nacional. Acreditarlo o no en la app es voluntario", escribió la Alcaldesa.

Asimismo, López aclaró que las aplicaciones del Gobierno y del Distrito como CoronApp-Colombia y Bogotá cuidadora son voluntarias y comparten información para reporte de síntomas y cuidado epidemiologico. "Bogotá cuidadora permite además solicitar ayuda social, ofrecerla y saber la evolución barrio por barrio de la pandemia en Bogotá", manifestó.

Frente a la preocupación de varias personas sobre un posible mal manejo de datos personales, la alcaldesa enfatizó en que, "compartir información voluntaria nos puede ayudar mucho en organizar movilidad biosegura y cuidado epidemiologico ahora que más gente saldrá, pero debe ser voluntaria, ceñida al habeas data y estricta protección de información. Así funcionan tanto Coronapp como Bogotá cuidadora".