Reacciones frente a la decisión judicial contra el gobernador Gaviria

Luego de que se conociera una orden de captura y medida de aseguramiento contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por presuntas anomalías en la contratación y construcción de la Troncal de La Paz, varios sectores y políticos se pronunciaron al respecto.

Por un lado, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez lamentó la medida judicial contra el mandatario regional:

Me duele mucho la decisión sobre el Gobernador Aníbal Gaviria, me duele por Antioquia, por su familia, por él. Nuestros deseos que pueda superar con éxito esta dificultad

Entretanto, del Centro Democrático también se pronunció la senadora Paloma Valencia, quien calificó a través de su cuenta de Twitter que esta decisión fue "injusta".

"Que injusticias las de este país. Solidaridad con Anibal Gaviria y los antioqueños", escribió.

Inmediatamente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también reaccionó y dijo que la captura del gobernador es un show mediático para tapar la 'ñeñepolítica':

Desde el Concejo de Bogotá, también se escucharon voces. El presidente de esta Corporación, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que las decisiones judiciales se deben respetar:

Por su parte, Angélica Lozano, senadora del Partido Verde, insistió en que aunque nunca dio su voto por Gaviria, se solidariza con él y su familia.

Voté por no darle aval del @PartidoVerdeCoL a Aníbal Gaviria.



Yo prefería al candidato Iván Mauricio Pérez.



Eso no me impide solidarizarne hoy con Aníbal. Capturan a los de la sijin que graban pruebas del narco Ñeñe y al gobernador en caso que no se va a volar y puede aclarar.