¿Qué tan necesario es cambio en esquema de seguridad de Bogotá?

En un balance de la mandataria Claudia López, sobre las decisiones que se tomaron en el consejo de seguridad, informó que la Capital del país será escenario del primer piloto a nivel nacional que hará una transición del modelo de vigilancia por cuadrantes fijos territoriales, a un modelo de investigación y operación por cuadrantes móviles -para ir detrás de los fenómenos criminales-.

Este modelo del plan nacional de vigilancia por cuadrantes está por cumplir 10 años -y el modelo de vigilancia tradicional está por cumplir 30 -, pero las bandas delincuenciales sí se han reinventado.

Por lo mismo, de acuerdo con el experto en seguridad ciudadana y profesor de la Universidad Central, Andrés Nieto, el modelo planteado abordaría una problemática que tiene Bogotá y es que cuenta con cuadrantes que no se han cubierto.

“Desde hace 10 a 15 años hubo una baja en la incorporación de policías y las bandas delincuenciales se especializaron; estas no delinquen en un cuadrante sí y en otro no, sino que por el contrario lo hacen en toda la ciudad y la Policía no tiene la misma opción operativa. Entonces, es una buena iniciativa que la Policía no tenga un límite territorial para cubrir zonas, lo que le permitiría a la ciudad ir detrás de las redes delincuenciales”, le dijo Nieto a EL NUEVO SIGLO.

Adicionalmente, el analista añadió que hoy por hoy la justicia ya no está detrás de un ladrón de factor oportunidad, sino de estructuras con roles, con trabajos de campo que se especializan, ya sea en el hurto de comercio, personas, automotores y se capacitan sobre marcas, repuestos, etc.

Aun así, de acuerdo con Nieto, la ciudad también debe desestructurar la red económica -de renta ilícita-, porque si este mercado se mantiene, se configurarán nuevas bandas y estructuras criminales.

“Entonces, este nuevo modelo permitiría una cobertura más integral de los territorios e ir detrás de esas redes, pero lo que preocupa (y es la crítica que hemos hecho hoy), es que no basta tener cuadrantes móviles: se necesitan grupos especializados porque hoy el Policía atiende desde el problema del ruido hasta el delito de alto impacto”, añadió Nieto.

Actualización de la Línea 123

Por lo mismo, dado que para desarticular bandas se necesita una coyuntura entre Policía, Fiscalía, unidades especiales de investigación, redes comunitarias y Medicina Legal para algunos casos, “es clave la actualización de la Línea 123 que propuso el jueves la alcaldesa López”, precisó Nieto.

A este respecto, la Burgomaestre dijo que Bogotá se preparará para que las denuncias se conviertan en un equivalente al 911 que se aplica en Estados Unidos; por lo mismo, el 123 se convertirá en un centro de despacho y de reacción mucho más eficaz a la hora de atender tanto denuncias como solicitudes.

Esto también permitirá abrir casos de investigación por denuncias ciudadanas sobre ollas, agresiones y bandas, para que así, la Policía en conjunto con la Alcaldía tengan mejores mecanismo de control.

“Hoy tenemos una cosa un poco desafortunada y es que, contamos con muchos puntos de denuncia. Cada persona toma un CAI distinto, llama a un cuadrante distinto y es prácticamente imposible hacerle seguimiento a si esa denuncia sí se reflexionó, sí se reaccionó, en qué termino ese llamado de auxilio y es francamente imposible. Esto va a tomar un tiempo, pero mejorará la eficacia y seguimiento de las denuncias ciudadanas”, precisó la Alcaldesa, quien dijo que esto es adicional a todo lo que ya se ha venido haciendo con la Fiscalía, como el esclarecimiento de delitos -donde Bogotá tiene la mejor tasa-.

“Esta actualización no solo es necesaria, sino que es urgente. Esta ciudad lleva más de 10 años sin actualizar la Línea 123 y ese es un gran vacío. Cosas tan básicas como que la llamada debería tener una localización en tiempo real y eso disminuiría la tensión entre 2 y 5 minutos. Bogotá debe avanzar en eso y rápidamente”, finalizó diciendo Nieto.