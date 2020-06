¿Qué pasa con la seguridad en Bogotá?

Varios dirigentes cuestionaron la inacción del Distrito y el señalamiento de la Alcaldesa al Gobierno nacional ante la situación de inseguridad que se ha presentado en los últimos días

Hace dos días, la ciudad presenció una nueva modalidad de robo, en la cual ladrones ingresan a barrios residenciales de estratos altos con armas de fuego. Este hecho, sumado al reciente robo de una joyería en el Centro Comercial Gran Estación y al incremento en el hurto de bicicletas, llevó a que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señalara la necesidad de convocar a un consejo de seguridad para evaluar los hechos.

A este respecto, es importante referir que, aunque en lo corrido del 2020 la Policía ha capturado 3.661 personas por el delito de hurto, de las cuales 2.958 fueron en flagrancia y 713 por orden judicial, las medidas tomadas han sido insuficientes para asegurar la reducción de delitos de alto impacto y delitos menores. Así lo precisó un análisis realizado por la Universidad Nacional que se publicó el 12 de junio “Una mirada a los 150 días de gobierno de Claudia López”.

La misma Alcaldesa le había dicho a EL NUEVO SIGLO el pasado 14 de mayo que “uno de los efectos colaterales de este periodo ha sido que la seguridad y la convivencia han mejorado en la ciudad (excepto en el indicador de violencia contra la mujer)” y frente a un eventual disparo de la inseguridad, López dijo en aquel entonces que, “por ahora, las estadísticas no muestran que eso vaya a pasar. Es un prejuzgamiento pensar que, como la gente se quedó sin trabajo, va a salir a robar. No: va a salir a buscar empleo”.

Pero, contrario a esta proyección, ayer la Alta Mandataria precisó que “el incremento de atracos en Bogotá, ¡es inaceptable! Hoy, el 10% de la Policía Metropolitana está en vacaciones o licencias y otro 20% se encuentra en cuarentena por Covid-19. Adicionalmente, no nos reciben presos en cárceles nacionales. He convocado Consejo de Seguridad conjunto con el Gobierno nacional porque eso es insostenible”, precisó en su cuenta de Twitter el martes en horas de la noche.

Aunque al cierre de esta edición no estaba confirmado cuándo se llevará a cabo este Consejo, varios concejales y dirigentes políticos criticaron el señalamiento de la Alcaldesa al Gobierno nacional, a la vez que le hicieron un llamado a la Administración Distrital, para que comience a pensar en un plan de choque contra el incremento de todas estas variables.

Críticas a la declaración de López

De acuerdo con el presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán (Bogotá para la gente), su partido ya había advertido, desde febrero, sobre el crecimiento de inseguridad en la ciudad, y “no es hora de que la Alcaldesa responsabilice al Gobierno nacional y a la Policía. La responsabilidad es de todos y no vemos una política clara.

No es en medios ni en twitter, es en la calle donde necesitamos contundencia contra el crimen”, enfatizó Galán, quien añadió que “eso de sacar pecho cuando los indicadores de seguridad mejoran pero culpar a otros cuando empeoran no es serio ni responsable. No le queda bien a la alcaldesa Claudia López lavarse así las manos. Se necesita política clara y contundente, y mejorar coordinación”, finalizó diciendo.

Por su parte, de acuerdo con Diego Molano, es insostenible que, “por graves robos usted ataque a la Policía y no a los delincuentes. Inaceptable que culpe al Gobierno nacional de lo que pase en Bogotá”, precisó.

El concejal y vocero de Cambio Radical, Yefer Vega, le dijo a este Diario que la Alcaldesa no puede descargarse siempre en el Gobierno nacional. “Todos los problemas que ocurren en Bogotá, ella se los adjudica al Gobierno y yo creo que esa no es la razón de ser de la Comandante en Jefe de la Policía Metropolitana. A quien debe atacar es a los delincuentes”, precisó Vega, quien llamó la atención sobre el hurto a bicicletas.

De acuerdo con él, el incremento a robo de bicicletas ha sido “descomunal”, con un aumento del 62% de atracos y lesiones a mujeres que usan este vehículo (en el mes de mayo), y del 73% a hombres. “A esto también hay que prestarle atención, toda vez que en el Plan de Desarrollo se estableció que la bicicleta sería el eje de movilidad en torno a esta pandemia. No están siendo consecuentes frente a este hurto, a esta realidad”, finalizó diciendo.

Por su parte, el concejal Rolando González, recordó que por Constitución Nacional la Alcaldesa es la primera autoridad de Policía, lo que quiere decir que todo lo que sucede en materia policial y de seguridad “es su responsabilidad, no del Gobierno nacional. Los bogotanos merecen que dé la cara y no siga generando este estado de confusión”, precisó a este Medio el cabildante, quien volvió a referirse a la preocupación de varios concejales, pues en el Plan Distrital de Desarrollo, el presupuesto para seguridad es irrisorio.

“Le hacemos un llamado a la Administración Distrital para que gestione de manera urgente unas adiciones presupuestales que le permita a la Secretaría de Seguridad ejercer acciones concretas frente al terrorismo y frente a los fleteros en la ciudad”.

Por su parte, la cabildante conservadora Gloria Elsy Díaz, precisó a EL NUEVO SIGLO que la Alcaldesa Mayor es la máxima autoridad de la Policía en la ciudad y le corresponde a ella, de manera integral, dirigir toda la política en materia de seguridad. “No le asiste la razón cuando genera responsabilidad al Gobierno nacional y a la Policía por el incremento en la inseguridad”.

Adicionalmente, la Concejala dijo que más allá de la crítica de la Alcaldesa a la Policía y al Gobierno, en Bogotá hay una preocupación latente al respecto de la seguridad, pues en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) “hay una política incierta a este respecto y en líneas gruesas, está misma y su presupuesto se trasladó al fortalecimiento de seguridad, convivencia y cultura ciudadana, pero no al tema de un ataque a la criminalidad”.

“En materia de seguridad nosotros no logramos vislumbrar unas metas claras para atacar de manera puntual la delincuencia y las bandas criminales que, entre otras cosas, se están transformando y están multando por el escenario de la pandemia para efectuar hurtos”, finalizó diciendo.

Por el contrario, para el concejal Manuel Sarmiento lo que plantea el PDD en materia de seguridad es clave para disminuir los índices de inseguridad, pues el incremento o el empeoramiento de las condiciones de inseguridad responden a un problema estructural de la ciudad, y “muchos delitos han venido aumentando en los últimos años por factores como la desigualdad, la exclusión social y la pobreza, que son un caldo de cultivo para la criminalidad”.

“En el PDD, aunque el sector de seguridad no tuvo un aumento presupuestal significativo, sí plantea una política integral de seguridad que no solo se limita al problema de aumentar el pie de fuerza o mejorar los equipamientos de la Policía, sino que intervienen otros factores de la criminalidad como la desigualdad”, le dijo a este Diario el Concejal, aunque también señaló que no pueden evadirse responsabilidades.

“La Alcaldesa es la Jefe de la Policía y tiene que atender las situaciones con los recursos con los que cuenta la ciudad, así sean insuficientes”.