“Puede subir el dólar, pero si no hay mercados, de nada le sirve”: Analdex

El fuerte impacto de la pandemia del Covid-19 no solo tiene postrada a la economía sino que las exportaciones del país, uno de los principales rubros que reflejan el crecimiento, siguen cayendo. Sin embargo, para el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), Javier Díaz Molina, la esperanza es que en lo que resta de año se logre recuperar algo con la reapertura gradual de algunos mercados, como así lo sostuvo a EL NUEVO SIGLO.

EL NUEVO SGILO: ¿Cuánto podrían llegar a caer las exportaciones este año?

JAVIER DIAZ MOLINA: Mire nosotros estamos pensando que el año pasado íbamos a poder llegar a los US$42.000 millones que se habían logrado en el 2018 y no se logró y yo creo, indudablemente, que este año no vamos a poder, vamos a estar por debajo, vamos a llegar a los US$35.000 millones o US$30.000 millones de los US$45.000 millones que era la meta del Gobierno inicialmente, vamos a estar por debajo, porque los mercados se cerraron.

ENS: ¿Y cuánto ha influido la cuestión del dólar este año en las exportaciones?

JDM: No, yo ahí sé que la tasa de cambio es importante pero ahí uno no puede poner a depender el aparato exportador únicamente de la tasa de cambio, porque yo puedo tener tasa de cambio, puede subir el dólar, pero si no hay mercado, de nada le sirve.

ENS: ¿Pero siguió la caída de las exportaciones?

JDM: En marzo tuvimos la caída del 70% de las exportaciones de petróleo, en abril la exportación total cae en un 52%, entonces ha sido la constante, una gran disminución del comercio lo que previene es que el comercio cambia algo más del 30% a nivel global, y eso fue un mensaje nuevo para nosotros, nosotros muy probablemente vamos a tener una disminución en nuestras ventas al exterior y en la parte interna igualmente, pues se va a ver paralizado una buena parte del aparato productivo por la cuarentena y el cierre de las actividades.

La economía

ENS: ¿Qué opina sobre la situación económica del país?

JDM: Yo creo que este tema de la pandemia del coronavirus nos ha ayudado a que la economía tenga una situación muy negativa, tanto en la parte interna como la parte internacional. Desde que empezó la pandemia en China pues se rompieron esas cadenas globales de valor, se rompieron esas cadenas de aprovisionamiento y distribución, China empezó a demandar menos, hubo una caída en la demanda del petróleo y productos básicos y se vinieron abajo los precios y eso se agravó aún más con la guerra del petróleo entre Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, entonces hubo una caída muy fuerte del petróleo y eso nos impactó muy fuertemente.

ENS: ¿Y cómo ve el crecimiento?

JDM: Pues todo esto ha llevado a una fuerte caída en la producción y el consumo, y pues lo que uno espera es que en la medida en que reactiven las actividades con todos los controles, protocolos y cuidando la seguridad de las personas pues la economía vaya comenzando a levantar cabeza; no sabemos todavía el resultado final porque incluso Colombia aún no ha llegado al pico de contagios, se estima que deberíamos llegar en agosto, pero las estimaciones lo que predicen es que vamos a tener una caída entre 5% y 7% del PIB este año.

ENS: Del sector exportador, ¿cuáles son los rubros más golpeados?

JDM: Indudable todo el tema de productos básicos, el sector minero-energético, los precios de los productos básicos cayeron a excepción que el precio del café subió, todo bajó en materia minero-energética, entonces ese ha sido el sector que más caído. El sector agrícola y el manufacturero más o menos se han mantenido porque dentro de las actividades que no se paralizaron estaba todo el tema agrícola, de alimentos, el tema farmacéutico y el tema de productos de aseo, entonces las exportaciones de esos productos se han mantenido. Pero por ejemplo en la manufactura ha tenido unas caídas fuertes en todo el tema de ventas de carros.

ENS: ¿Ha habido algún plan para frenar ese duro impacto que han tenido los exportadores?

JDM: Si, con el Gobierno se ha estado trabajando en ver cómo se logra para primero mantener algunas de las cosas que se desarrollaron y darle mayor facilidad y agilidad a las operaciones del comercio exterior. Ahí pudimos digitalizar una serie de documentos, de trámites, entonces lo que uno espera es que lo que se hizo se mantenga, que exportar e importar sea más fácil y lo otro, es ver cómo activan algunos instrumentos que le permitan a las exportaciones ganar en competitividad y bajar costos.

ENS: ¿Qué medidas son esas?

JDM: Una tiene que ver con plan Vallejo, utilizando los instrumentos no solo para trabajar mercados internos sino de exportación y la otra son las zonas francas, que ahí estamos a la espera de una nueva reglamentación de zonas francas que espero que salgan muy rápidamente para darle todo el potencial a ese renglón para ser un articulador entre el mercado nacional y el mercado internacional. Entonces se debe seguir con todos estos temas de facilitación, de regulación y de contar con unos instrumentos que permitan hacer del comercio exterior un jalonador del crecimiento económico.

ENS: Pero, ¿vemos algunas señales positivas como son las fábricas de internacionalización de las empresas?

JDM: Sí, yo creo que en la medida en que la gente entienda que pueda diversificar el riesgo no solamente en el mercado local sino abriendo el mercado afuera, que eso minimiza los riesgos de dependencia de nuestros mercados, pues resulta fundamental, entonces esa estrategia también es muy importante en el propósito de lograr alternativas en el comercio exterior que pueden contribuir al crecimiento.

ENS: ¿Qué mercados son los que más rápido podrán reabrir sus puertas a los productos nacionales?

JDM: Pues en la medida en que las cadenas globales de valor se han roto, ahora lo que se imponen son las cadenas regionales de valor, entonces mercados como los Estados Unidos y los países de aquí en la región son fundamentales, porque esos son los mercados a los que nosotros les vendemos la manufactura. En Asia y en Europa nosotros prácticamente lo único que vendemos son productos básicos, pero la manufactura la vendemos aquí en la región, por eso que esas economías regionales como las de Centroamérica, Chile, Perú puedan recuperarse rápidamente es muy importante para nosotros.