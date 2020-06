Protestas por cuarentena bloquearon a Corabastos

El cierre de cuatro bodegas generó una manifestación que impidió entrada de cientos de camiones con más de 7.500 toneladas de alimentos

Durante las últimas tres semanas la velocidad y el volumen de contagios de Covid-19 en Kennedy pusieron a esta localidad bajo la lupa, y específicamente a la UPZ de Corabastos, en donde se encuentra la central de abastecimiento más grande del país, que hoy tiene 63 contagiados y 3 fallecimientos. La alarma es alta dado que se trata de una masa flotante diaria de 150.000 personas en la central de abastos.

Siendo la puerta de entrada de, en promedio, 8.500 toneladas de alimentos que abastecen los hogares de los capitalinos, tras el anuncio de que se cerrarían cuatro bodegas por brote de Covid-19, ayer Corabastos fue escenario de disturbios, lo que llevó a un cierre total de la central y una extensa jornada de negociaciones para ver si se reabría en el transcurso del día o esta madrugada. Esas tratativas seguían al cierre de esta edición.

De acuerdo con el vocero de los comerciantes, “estamos en una asamblea permanente a raíz de las medidas impuestas. Nosotros vemos que estas son arbitrarias y no hay una justificación técnica para tildar a Corabastos como foco de contagios (…) Cada bodega puede tener hasta 406 empresas, como la bodega Reina, que hace 20 días no tiene ningún infectado. El porcentaje no da”, precisó.

Reiteró anoche que Corabastos estaba cerrada a esa hora “por las determinaciones de la Alcaldía, e incluso dijo que el Viceministro de Agricultura estaba con los comerciantes. “Están entendiendo que las medidas son arbitrarias y podrán impugnar cualquier acto administrativo que determine la Alcaldía en contra de la soberanía y la seguridad alimentaria. La presidencia de la junta la tiene la Gobernación de Cundinamarca y creemos que se la merece el Ministerio de Agricultura”.

Lo cierto es que a anoche más de 300 camiones seguían represados a la entrada de la central ya que no pudieron descargar la comida.

Como hay más de 63.000 empleos en juego, los comerciantes se declararon en asamblea permanente.

En tanto, la Administración Distrital confirmó la necesidad de bodegas alternas para descentralizar en los municipios de la Sabana la operación de la central, una propuesta que el gobernador Nicolás García ya le había hecho al Distrito.

Entre tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en un debate virtual en el Congreso, defendió las medidas aplicadas en Corabastos y criticó que no se estuvieran aplicando, de manera estricta, las medidas de bioseguridad.

“Por lo menos 20 municipios de Cundinamarca tienen casos de Covid-19 cortesía de Corabastos. No podemos dejar que eso siga así indefinidamente. Corabastos es una de las razones por las cuales Kennedy tiene tan alto contagio y no podemos quedarnos impávidos ante esa situación”, precisó.

El cierre de bodegas

Si bien es cierto que esta central ha logrado mantenerse abierta durante toda la cuarentena, el riesgo de un cierre definitivo sigue estando sobre la mesa si se dispara el ritmo de contagios.

La mayor molestia de los comerciantes, cargadores, carretilleros y vendedores ambulantes que viven del trabajo diario en esta central se dio por el cierre de cuatro de sus bodegas (la 21, 23, 24 y 13), que tendrían que mantenerse sin servicio hasta el próximo 15 de junio por los casos allí detectados.

Lo cierto es que el temor de los comerciantes es que las medidas puedan llegar a ser ampliadas a otras de las 51 bodegas.

El gerente de Corabastos, Mauricio Parra, seguía anoche al frente de las negociaciones.

Los transportadores de alimentos estaban muy preocupados por la situación. “Desde la una de la mañana estamos esperando a que la gente nos escuche. El Gerente se encerró y no nos quiere atender. Tomó la lista en la mano y dijo: ‘vamos a hacer una reunión con estos 20 representantes’, pero no ha entrado ninguno. Entraron cuatro pero que llegaron después y no estaban en la lista”, precisó un comerciante a primera hora del día.

Adicionalmente, otro de los manifestantes pidió que no hubiera “pico y cédula” y señaló que deben tomarse medidas para que se reduzcan las aglomeraciones, pero sin cerrar las bodegas.

A su turno, el secretario de Seguridad, Hugo Aceró, detalló que los manifestantes “son unas personas que trabajan en las bodegas que fueron cerradas, precisamente por temas de prevención y control sanitario”.

Aunque el Secretario de Gobierno había asegurado en horas de la mañana que la central no se cerraba, poco después de que el Escuadrón Móvil Antidisturbios hiciera presencia en el lugar para evitar desmanes, al final no hubo desbloqueo a lo largo de toda la jornada.

En la UPZ de Corabastos hay 7.875 hogares, 22.336 personas, alrededor de 420 hogares en pobreza, 1.522 niños y 1.820 adultos mayores, muchos de los cuales viven de esta central.

No obstante, y a pesar de los disturbios de ayer, de acuerdo con el Secretario de Seguridad, “la gran mayoría de ciudadanos están acatando las decisiones y es un esfuerzo importante que estamos haciendo todas las autoridades (…) Son medidas preventivas que lo que buscan es proteger la salud de las personas y familias que viven en la localidad”.

Hacia las 3 de la tarde la alcaldesa de Bogotá había dicho que “esta noche nuevamente estaré en la central de abastos, con la junta directiva, el Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Cundinamarca y comerciantes para concretar más pasos”, precisó la alcaldesa a las tres de la tarde. Al cierre de esta edición la mandataria no había llegado al lugar, apenas unas horas antes de que la plaza debiera abrirse.