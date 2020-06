"Base de reactivación económica: programas de desarrollo territorial”

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila expuso hoy, durante un gran foro con expertos en economía, exministros de hacienda, directores del DNP, académicos y analistas, una propuesta significativa y ambiciosa para la reactivación económica post Covid.

“Bajas tasas de interés y crédito a empresas, que ya están endeudadas, no resuelven el problema porque, cuando la deuda se eleva demasiado, no hay inversión, y eso contrae aún más la demanda. La experiencia de la Gran Depresión en materia de políticas públicas que ayudaron a salir de esa la crisis sigue siendo relevantes. Japón logró salir de su estancamiento en los noventa, cuando aumentó el gasto público” recordó el Consejero durante la instalación del evento virtual para reiterar que se precisarán programas masivos de inversión pública, usando las posibilidades fiscales y de las regalías.

Archila explicó que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS) son una alternativa, en particular: las inversiones en (i) vías terciarias; (ii) acueducto y alcantarillado; iii) energía (iv) infraestructura de salud; e (v) infraestructura de educación definidas por las mismas comunidades en un proceso participativo.

“Son trabajos necesarios y urgentes -intensivos en mano de obra- con importantes externalidades positivas y la capacidad de generar industria y empleo”, explicó.

Para ello, en la reforma constitucional a la ley de regalías, aprobada el año pasado, se previó que el 7% de éstas se debe destinar a esas obras durante los próximos 12 años, de manera tal que se puede adelantar para ser ejecutado de 2020 a 2022. Y, mejor aún, que, si los precios hacen que las proyecciones que se hagan para ese anticipo no correspondan con lo efectivamente invertido, el faltante se cruzará con la cuenta de compensación.

El foro abordó esa propuesta:

El ex director de Planeación, Hernando José Gómez, dijo que los PDET se convierten en un reto que debe ser realidad, pues sumarán de 80 a 100 billones de pesos en 15 años, es decir, 10 puntos del Producto Interno Bruto, PIB.

“Inversión pública, recursos para proyectos productivos, seguridad en las regiones y acceso a mercados nacionales e internacionales, vinculación de la empresa privada. Esto hará de la operación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, un circulo virtuoso para avanzar en los territorios vulnerables”, insistió Gómez.

Por su parte, el exministro de hacienda Mauricio Cárdenas, señaló que “esta es una coyuntura para actuar y ayudar, porque es un reto del Estado. “Se trata de problemas de hace 500 años, que tratamos de resolver en 3 o 4 períodos presidenciales, en lo que refleja, desde luego, una problemática profunda”; añadió.

Según el ex ministro, los PDET deben estar en una agenda económica y social, priorizar la comercialización, fortalecer la gerencia y la articulación con los alcaldes, controlar los recursos y agilizar la construcción de vías terciarias”.

Puntualizó que para que los presupuestos propios y de cooperación lleguen a poblaciones pobres, se debe responder al potencial agrícola de los PDET y la demanda de lo que el mundo está requiriendo.

El ex ministro de hacienda Juan Carlos Echeverry afirmó en el foro virtual que la ejecución de bienes públicos y la promoción de mercados, son parte de la ruta para mejorar las acciones en territorios vulnerables.

“El mundo está en la agenda de la reactivación y la agenda del cambio climático. Miremos lo que el mundeo demanda para potencializar los mercados de los municipios y adecuarlos a la demanda y a las circunstancias”, apuntó.

Echeverry destacó que a la hora de administrar los recursos de regalías para el desarrollo regional, el manejo ha sido eficiente con la articulación del gobierno con las administraciones departamentales y municipales. ”Las regalías han mejorado la ejecución estatal en grandes inversiones en regiones”, concluyó.

Por su parte María Alejandra Vélez, Directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes destacó la necesidad de avanzar en más claridad sobre los canales de comercialización de productos y la dinámica de los mercados. Hizo énfasis en que se potencialicen aspectos como la tecnología y las vías rurales, para que las pequeñas asociaciones puedan también superar el impacto de la emergencia Sanitaria.

Y Ángela Penagos, Directora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, recordó que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial tienen infraestructuras locales que evitan el desabastecimiento y la inseguridad alimentaria. “Buena parte de los hogares PDET está confirmada por mujeres y es necesario estudia los tipos de producción y economía que se mueven alrededor”.

Resaltó la importancia de la estrategia del gobierno para implementar el Catastro Multipropósito en el entendido de que la propiedad colectiva es una seguridad y una garantía para las comunidades.

Otros conceptos

Julián Arévalo, decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia: las inversiones que no se hagan en regiones vulnerables, son la oportunidad para que se multipliquen las economías ilegales y se detenga el desarrollo.

Mauricio Cabrera- Consultor y Economista de Portafolio: La Consolidación de la paz es uno de los aspectos de la reforma rural integral y de todo el acuerdo. Con recursos e inversión se pueden cumplir los objetivos de los 6.6 millones de colombianos que viven en los territorios rurales vulnerables.

Entre tanto Andrés Escobar, ex subdirector de Planeación Nacional, manifestó que debemos cuidar los recursos proyectados para implementar los PDET. Y aún más con la perspectiva de aprovechar la oportunidad de anticipar las inversiones para esos municipios, que abrió la reforma al sistema de regalías. Y que la crisis por la pandemia no se lleve a otros destinos los recursos para impulsar las regiones. El gobierno lo hace bien al pensar, no en proyectos sino en programas. Y los PDET son programas.

Louis Klein -expresidente de la ANI: para reactivar las economías regionales es indispensable fortalecer las capacidades de transformación de nuestro sector agropecuario. Los PDET deben integrarse al país. Una zona como Montes de María debe integrarse a Cartagena

José Leibovich,-ex subdirector del Departamento de Planeación Nacional: las regiones PDET tienen un potencial muy grande para generar desarrollo. Lo importante es que su dinámica se proyecte a mercados nacionales e internacionales. Los recursos anticipados de regalías son clave para apoyar las regiones con mayores niveles de pobreza.

Finalmente Roberto Angulo, socio fundador inclusión SAS, consideró que aunque la agenda de Covid no corresponde a los PDET, “debemos tener como prioridades de esas poblaciones, las vías terciarias, la conectividad y la educación y capacitación de las comunidades.