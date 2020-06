Poner una cuarentena estricta ahora no sirve: epidemiólogo

Colocar una cuarentena estricta como lo ha sugerido la alcaldesa Claudia López, no sirve, dijo el epidemiólogo y profesor de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, quien le manifestó a EL NUEVO SIGLO que volver a cerrar la ciudad en estos momentos no funcionará.

“La cuarentena era para dos cosas: para que los casos no se concentraran, y para alistar los servicios de salud. Se logró una disminución en la concentración de caso, pero los gobiernos Nacional y Distrital no la aprovecharon para aumentar la disponibilidad de camas UCI. A mayo de 2020 deberían haber 2.000 camas UCI para Covid-19 y apenas hay 740. No se cumplió el objetivo de la cuarentena”, refirió el epidemiólogo.

Adicionalmente, Hernández dijo que en este momento lo más recomendable es hacer cuarentenas focalizadas en los sitios de mayor vulnerabilidad y por corto tiempo.

“Poner una cuarentena estricta ahorita no sirve y no va a tener mucho impacto porque ya hay cortes poblacionales en diferentes cursos naturales de la enfermedad y hay un efecto continuo de exposición. Lo recomendable es hacer cuarentenas focalizadas por corto tiempo y reforzar las medidas de distancia social y uso del tapabocas. Hay que aprender a vivir con el coronavirus porque esto se va a ir así todo el segundo semestre y no podemos estar confinados el resto del año. Por si sola, la cuarentena no va a ser la solución y en 15 días no habrá 2.000 camas tampoco”, finalizó diciendo.

El sábado por la noche, la alcaldesa Claudia López puso a la ciudad en alerta, pues la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) se disparó, bordeando el 70%. Ayer, al cierre de esta edición, estaba en el 69,9%, con 145 camas ocupadas por pacientes confirmados de Covid-19, y otras 492 por casos probables.

“Las cifras son contundentes: Bogotá ha llegado a los 27.000 casos, cerca de 600 fallecidos y debemos prepararnos para volver a una cuarentena estricta. Esa es la medida que debemos considerar en este momento”, precisó la Alcaldesa, quien posteriormente fue enfática al afirmar que, “el volumen de crecimiento de la pandemia no es culpa de los ciudadanos: es causa de la reapertura global de toda la economía”.

Ante esta situación y aclarando que Bogotá no tendría que volver a una cuarentena total si la capacidad hospitalaria y de UCI hubiese crecido al mismo ritmo que la pandemia, en principio, mañana la ciudad decidirá si se cierra de manera estricta y se decreta en alerta roja. Esto depende de la llegada de nuevas UCI por parte del Gobierno nacional.

“A menos que el Ministerio de Salud nos pueda entregar los ventiladores UCI el próximo miércoles, 200; el 12 de julio, 300; el 25 de julio, 300 y el 5 de agosto, 341, a menos que nos puedan entregar a esa velocidad los ventiladores UCI que requiere la ciudad, Bogotá debe volver a una cuarentena”, precisó López.

Concejo de Bogotá

El presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, refirió que volver a una cuarentena estricta sin lugar a dudas es una opción, -aunque de acuerdo con él debería ser la última-, “pero también sería la demostración del fracaso de las demás políticas estatales para enfrentar el coronavirus y mitigar su impacto”.

“La cuarentena, nos dijeron los expertos, era una medida que buscaba ganar tiempo mientras se fortalecía la capacidad del sistema de salud. Si se decreta una nueva cuarentena, el sistema de salud estará listo en, ¿dos semanas? ¿En tres, cuatro? Debemos buscar alternativas”, se preguntó el Concejal de Bogotá para la gente.

Por su parte, el cabildante del Centro Democrático, Andrés Forero, criticó la postura de la Alcaldesa, señalando que solo hasta el mes de mayo, específicamente el 29, el Distrito decidió comprar 70 ventiladores que llegarán en agosto.

“El 80% de las UCI para pacientes de Covid-19 en Bogotá son de la red privada. Además de responsabilizar al presidente Duque, ¿qué hizo Claudia López para fortalecer red hospitalaria en casi 100 días? ¿Para eso impondrá otra cuarentena?”, se preguntó el funcionario.

Por otro lado, el concejal Yefer Vega también cuestionó la responsabilidad que le endilgó la Administración Distrital al Gobierno y refirió que el aumento a 771 camas UCI no fue el resultado de la compra de ventiladores, “sino que fue un aumento que se dio por reconversión de UCI ya existentes, como las pediátricas. Bogotá solo ha comprado 70 ventiladores, y lo hizo apenas el 29 de mayo. Se durmieron y no asumen responsabilidades”.

Adicionalmente, el concejal de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, también cuestionó los números relacionados con UCI y señaló que, “ahora que estamos haciendo una evaluación de estos 98 días, sería bueno que la Alcaldesa López explicara por qué solo hasta el 29 de mayo (día 60) se compraron los ventiladores de UCI que le correspondían a Bogotá”, cuestionó el cabildante.

Finalmente, la concejala de la Alianza Verde, Lucia Bastidas Ubate, precisó que no se deben decir más mentiras. “La estrategia no ha funcionado, eso es lo que hay que revisar. Sin culpas. No es hora de pelear más alcaldesa López. Los bogotanos queremos resultados. Eso es todo. Concentremos nuestra energía en soluciones”.