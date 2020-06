Plan Piloto para reabrir aeropuerto El Dorado se haría en julio

“En julio, si todo sale bien, si llegan las unidades de cuidados intensivos y si no colapsa el sistema hospitalario, se hará un piloto del Aeropuerto a finales del próximo mes”. Así lo señaló la alcaldesa Claudia López sobre la posibilidad de una reactivación en el terminal aéreo.

“Yo he dicho con toda claridad que nos toca hacer las cosas paso a paso y no podemos hacer todo al tiempo. En mayo empezó la construcción y la manufactura; en junio está empezando el comercio y tenemos que evaluar cómo nos va. En julio, si nos va bien si todo sale bien, si las UCI llegan y si no nos colapsa el sistema hospitalario, haremos un piloto del Aeropuerto a finales de julio. Y dependiendo de cómo vayamos, evaluaremos qué paso seguir en el mes de agosto”, precisó la Alcaldesa.

De otro lado, refiriéndose a la situación de la educación y los colegios, la Mandataria dijo que entendía la preocupación de los padres de familia, pues la situación que hoy ve la gente, no es idónea para pensar en un retorno a clases.

“Qué ve la gente hoy: que los casos están subiendo y que las UCI están en el 56%. Y les dicen que van a mandar a los niños al colegio. Obviamente los papás, con razón, están preocupados porque sienten que en este momento no estamos listos. Entonces mi llamado muy respetuoso sería a que estemos más en el aquí y en el ahora. Hoy estamos con el Pico y Cédula, estamos tratando de qué, al mismo tiempo, podamos trabajar en servicios, en comercio, en manufactura y en construcción (cinco millones de personas en la calle), pero sin que se nos dispare el contagio. Concentrémonos en eso”, añadió ayer.

Bosa Occidental

Punto aparte, la Alcaldesa continuó con los recorridos en las nuevas UPZ que se decretaron en alerta naranja. A su vez, ayer visitó a los habitantes de Bosa occidental. En horas de la tarde hizo un recorrido por la UPZ de Jerusalén, en Ciudad Bolívar, hoy estará en la UPZ de Suba Tibabuyes y el viernes se harán recorridos por la localidad de Engativá.

Asimismo, la Alcaldesa dijo que asistirá, de manera conjunta con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y con el alcalde de Soacha a este municipio el próximo sábado para hacer más testeo masivo.

“Vamos bien, hemos logrado bajar la velocidad del contagio, hemos logrado bajar la tasa de mortalidad, pero no podemos bajar la guardia ni por un minuto. El tapabocas, el lavado de manos, el testeo masivo, las cuarentenas obligatorias en donde se tienen que hacer y el Pico y Cédula, son todas acciones muy importantes”, precisó la Alcaldesa.

Revisiones

Este es el mismo operativo que hizo la Administración Distrital en la localidad de Kennedy, en donde se profundizaron los puestos de control y los equipos epidemiológicos que están haciendo testeo masivo.

A este respecto, la Alta Mandataria invitó a la ciudadanía a que, “si el Distrito les pide que hagan una prueba, háganla, es por su cuidado y es por su salud. Por favor, cuando los visite un equipo médico epidemiológico de testeo, déjese atender porque es por su cuidado y por el cuidado de todos los demás”, precisó López.

También, la Alcaldesa supervisó la entrega de ayudas, precisando que ya se están haciendo transferencias del segundo giro de Bogotá solidaria en casa y entregas puerta a puerta de mercados en todo el polígono para cubrir las necesidades de la UPZ.

Por último, frente a las unidades de cuidados intensivos (UCI), la Mandataria dijo que Bogotá volvió a bajar al 56% de ocupación, “y vamos a estar un poco al límite todo el tiempo porque no han llegado los ventiladores. Todo el tiempo vamos a estar un poquito al borde, pero por ahora estamos bien”, precisó.