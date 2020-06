Lupa a plan para combatir inseguridad en Bogotá

Apoyo en inteligencia para judicializar estructuras criminales, hacer que los cuadrantes de la Fuerza Pública sean móviles y darle juego a la policía comunitaria son las principales medidas del plan de choque que adoptó la alcaldesa Claudia López, después de una oleada de robos que hicieron a la ciudadanía bogotana preguntarse qué está pasando con la seguridad.

La Alcaldesa dijo que “los indicadores no se han desmejorado, excepto los delitos contra las mujeres y el hurto de bicicletas. Pero hechos como el robo de la joyería y el robo de los apartamentos de Usaquén no son recurrentes, pero sí afectan la percepción de seguridad”.

Sobre esta estrategia, el concejal de Bogotá, Fabián Puentes, dijo que “pienso que toda medida que se tome para mejorar la seguridad es un punto asertivo. Creo positivo lo anunciado, especialmente en el tema que no va a haber límites para los cuadrantes, porque casi siempre se presentaba ese inconveniente de que un cuadrante no atendía una cuadra porque ya no era dentro de su territorio”.

No obstante, el cabildante del partido MIRA considera que hace falta en el plan “poder trabajar la solidaridad ciudadana. Es fundamental que la pedagogía, la cultura ciudadana, esté enfocada a que haya solidaridad ciudadana como un eslabón pendiente para poder combatir la inseguridad entre todos”.

Por su parte, el concejal de Bogotá, Armando Gutiérrez, señaló “todas las medidas que se asuman en materia de inseguridad son bienvenidas. Hace unos días, a propósito de los robos en los centros comerciales y en las unidades residenciales, pedíamos que debe haber un frente común con el Gobierno nacional”, pues entre otras “Bogotá todavía adolece de una Policía profesional encargada de estos temas de seguridad, y eso nos está haciendo falta.

Agregó el concejal del Partido Liberal que “bienvenidos los cuadrantes móviles” porque pueden ser más eficaces que los cuadrantes fijos “si se están moviendo justamente en el sector de la ciudad que lo requiere”.

No obstante, consideró que estas medidas que se están implementado “tienen que ir de la mano con una buena respuesta de una investigación criminal seria, eficiente y rápida”.

Añadió el concejal Gutiérrez, “otro tema que la Alcaldesa debe entrar ya a resolver es el de las cámaras con identificación facial y botones de pánico en puntos críticos, porque de eso no se ha vuelto a hablar”.

Indicó que para la financiación de las cámaras tiene que generarse un presupuesto rápido “ahora en la nueva armonización presupuestal que ellos van a hacer a partir del mes entrante”.

En cuanto a la policía comunitaria, el concejal Gutiérrez dijo que “no estoy muy de acuerdo porque es como entregarle las herramientas a un grupo de ciudadanos que no están preparados para tal efecto”.

Gutiérrez dijo que más que policía comunitaria se tiene que profesionalizar a la Policía, aumentar el pie de fuerza y en alguna medida, apoyar a los policías retirados, más bien, y a los bachilleres auxiliares, para que estas personas de alguna manera que ya tienen algún conocimiento de temas de seguridad puedan apoyar”.

Expertos en seguridad

Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, indicó que la Administración Distrital cometió un error al salir “con banderas de victoria temprana a la disminución a más del 30% del delito, sabiendo que esa disminución no era porque existiera una estrategia sino era simplemente por un confinamiento obligatorio, porque todos estábamos en la casa, incluidos los delincuentes”.

Agregó que la Administración se quedó ahí “viendo que lo que iba a pasar estilo Gran Estación (centro comercial en donde asaltaron una joyería a plena luz del día) se venía porque apenas abrieran las calles las bandas delincuenciales también están quebradas y salen a buscar plata”.

En cuanto a este plan de seguridad, Rosanía dijo que “nos parece que es por ahí el camino, en términos de fortalecer la Línea 123. Eso es un camino largo, pero que lleguemos a la capacidad estilo 911 que tiene una capacidad de direccionar las denuncias rápido, que eso le da mayor capacidad a la Policía”.

Destacó también el hecho de que se van a hacer más flexibles los cuadrantes y “el tema de inteligencia que se había hablado tanto, que se le había solicitado a la administración anterior que pidiera más inteligencia para la Policía, pues ahora va a haber más avance ahí”.

No obstante, consideró que la estrategia de la Administración Distrital “se quedó enfocada en una visión que casi se está volviendo anacrónica a nivel internacional en términos de seguridad, pensar que seguridad es sinónimo de Policía. Inglaterra lo que está creando son planes interagenciales de seguridad, que la Policía obviamente tiene una parte importante, pero eso lo articulan con otros ministerios del Estado”.

Por ejemplo, dijo, en Bogotá se puede hacer algo parecido con la Superintendencia de Vigilancia que tiene el manejo de las cámaras de seguridad y “tiene más de 50.000 celadores en Bogotá. Hay una red de información gigante que la Administración no la aprovecha porque no los articulan”.

Rompe concepto de cuadrante

El exdirector de la Policía Nacional, general (r) Luis Ernesto Gilibert, dijo sobre la nueva estrategia de la ciudad en seguridad que “el tema de la inteligencia, la Policía siempre la ha desarrollado porque cada departamento tiene su sección. Es decir, la inteligencia hace presencia en todas las investigaciones de la Dijin. Que vamos a potenciarla, pero no estamos descubriendo el agua tibia. Estamos empoderando la inteligencia de la policía a nivel de Bogotá, eso es importante”.

Añadió “el tema cuadrante, como cuadrante, desaparece porque están sustentados precisamente en cuadrantes, en una extensión determinada en donde están ubicados un grupo de hombres. El pecado de los cuadrantes para mi gusto es que son reactivos y no son preventivos. Entonces pareciera que ella con el patrullaje sin fronteras está previniendo el delito, está haciendo presencia en los diferentes sectores”.

El General (r) dijo que hoy, de todas formas, cada estación de Policía tiene a su cargo un sector en Bogotá, que si bien con la movilidad de los cuadrantes se va a romper el concepto de estos, “pero se mantiene la responsabilidad de la estación de Policía en ese sector”.

No obstante, enfatizó que un grave problema para la seguridad en Bogotá es la falta de cárceles para llevar a los delincuentes, pues la Distrital está al tope y en las URI no se pueden tener.